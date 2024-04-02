Терещенко о «Динамо»: «Продление контракта с Кудашовым – правильное решение. Команда играла неплохо, у тренера понимание, что нужно изменить»

Алексей Терещенко назвал правильным решение продлить контракт с Алексеем Кудашовым.

«Динамо» подписало новое соглашение с главным тренером команды.

«Продление контракта с Кудашовым – абсолютно правильное решение.

Если его менять, то на кого‑то, кто может принести пользу «Динамо». В моем понимании таких специалистов на рынке нет.

Команда под руководством Алексея Николаевича неплохо играла на протяжении сезона. Есть моменты, которые надо поправить.

Я прочитал, что он говорил. У Кудашова есть понимание – что именно нужно изменить, на чем сделать акценты.

Руководство его доводы услышало и приняло абсолютно правильное решение», – сказал бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко.