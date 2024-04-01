Хабибулин выделил вратарей в КХЛ: «Нравится Самонов, интересный стиль у Аликина. Фукале – не суперзвезда, но добавляет стабильности, спокойствия»
Николай Хабибулин ответил на вопрос о том, каких бы вратарей выделил в КХЛ.
– Кого из вратарей КХЛ вы могли выделить, за кем вам, как профессионалу, интересно наблюдать?
– Мне нравится Александр Самонов в Уфе. Наверное, в первом раунде плей-офф он мог сыграть лучше, но по сезону он был одним из лучших вратарей в лиге.
Евгений Аликин неплохо играет, у него интересный стиль, но действует довольно эффективно.
Зак Фукале не суперзвезда в КХЛ, но он провел ровный сезон и в плей-офф помогает «Трактору». Он добавляет стабильности, спокойствия, – сказал тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин.