Хабибулин выделил вратарей в КХЛ: «Нравится Самонов, интересный стиль у Аликина. Фукале – не суперзвезда, но добавляет стабильности, спокойствия»

Теги Салават Юлаев Трактор Автомобилист Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Александр Самонов Зак Фукале Евгений Аликин Хоккей

Николай Хабибулин ответил на вопрос о том, каких бы вратарей выделил в КХЛ.

– Кого из вратарей КХЛ вы могли выделить, за кем вам, как профессионалу, интересно наблюдать?

– Мне нравится Александр Самонов в Уфе. Наверное, в первом раунде плей-офф он мог сыграть лучше, но по сезону он был одним из лучших вратарей в лиге.

Евгений Аликин неплохо играет, у него интересный стиль, но действует довольно эффективно.

Зак Фукале не суперзвезда в КХЛ, но он провел ровный сезон и в плей-офф помогает «Трактору». Он добавляет стабильности, спокойствия, – сказал тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин.

2 комментария
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К сожалению Самонов в этом списке уже лишний.
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А Набоков ? По моему мнению он лучший в сезоне
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