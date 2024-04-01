Директор «Металлурга» о Карпове: «Худший плюс-минус, нет очков. Все по спортивному принципу. Надо покопаться в себе, а не искать причины в чем-то другом»

Сергей Гомоляко высказался относительно игры Максима Карпова.

Нападающий «Металлурга» тренировался с неиграющим составом перед серией полуфинала Кубка Гагарина против « ».

набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 7» в 12 матчах плей-офф.

«Надо посмотреть на статистику и на саму игру. Максиму надо покопаться в себе, а не искать причины в чем-то другом.

Его никто не сажает в запас, когда он играет хорошо. Все по спортивному принципу: у него худший плюс-минус, нет очков.

Сейчас полуфинал – рисковать не стоит. Позже, может быть, ему предоставится шанс – пусть он его забирает», – сказал спортивный директор « » .