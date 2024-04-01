«Ванкувер» набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые с 2015 года. Рекорд клуба – 117

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Хоккей

«Ванкувер» набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые с 2015 года.

«Кэнакс» обыграли «Анахайм» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Рика Токкета набрала 100 очков в 74 играх и лидирует в Тихоокеанском дивизионе. 

Канадский клуб завершит регулярку с трехзначным числом очков в 10-й раз в своей истории. Рекорд был установлен в сезоне-2010/11, когда команда выиграла Президентский кубок (117 баллов).

В предыдущий раз «Ванкувер» набирал 100+ очков в сезоне-2014/15. 

«Ванкувер» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года. На своей арене – впервые с 2015-го

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1 комментарий
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10/11 кувер катком прошел сезон, потом был ярчайший финас кс с бостоном, который на пути к финалу прошел 2 семиматчевых спарринга.
эх, было как вчера, я приезжал на работу пораньше, чтобы посмотреть матчи)
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