«Ванкувер» набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые с 2015 года. Рекорд клуба – 117

«Ванкувер» набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые с 2015 года.

«Кэнакс» обыграли «Анахайм» (3:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 100 очков в 74 играх и лидирует в Тихоокеанском дивизионе.

Канадский клуб завершит регулярку с трехзначным числом очков в 10-й раз в своей истории. Рекорд был установлен в сезоне-2010/11, когда команда выиграла Президентский кубок (117 баллов).

В предыдущий раз «Ванкувер» набирал 100+ очков в сезоне-2014/15.

«Ванкувер» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года. На своей арене – впервые с 2015-го