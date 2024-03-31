«Ванкувер» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Рик Токкет Патрик Альвин Хоккей

«Ванкувер» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года.

Канадский клуб попал в число участников розыгрыша Кубка Стэнли после поражения «Сент-Луиса» от «Сан-Хосе» (0:4). 

Команда под руководством Рика Токкета набрала 98 очков в 73 играх и лидирует в Тихоокеанском дивизионе. 

В прошлый раз «Кэнакс» играли в плей-офф в 2020 году, когда розыгрыш Кубка Стэнли из-за ковида проходил при участии 24 команд в двух «пузырях» в Канаде. Тогда «Ванкуверу» удалось дойти до второго раунда.

2 комментария
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Эдмонтон навис и претендует на первое место дивизиона.
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