Ничушкин из-за травмы нижней части тела не сыграет с «Коламбусом»

Теги травмы Коламбус Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Здоровье Хоккей

Валерий Ничушкин из-за повреждения не сможет сыграть в ближайшем матче.

Нападающий получил травму нижней части тела. Из-за этого он пропустит начало трехматчевой выездной серии «Колорадо».

2 апреля его команда сыграет с «Коламбусом» – в этом матче россиянин не сыграет. У него есть шансы выйти на лед против «Миннесоты» (5 апреля) и «Эдмонтона» (6 апреля).

В текущем сезоне Ничушкин набрал 50 (26+24) очков в 48 матчах НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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