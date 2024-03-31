Ничушкин из-за травмы нижней части тела не сыграет с «Коламбусом»

Валерий Ничушкин из-за повреждения не сможет сыграть в ближайшем матче.

Нападающий получил травму нижней части тела. Из-за этого он пропустит начало трехматчевой выездной серии « ».

2 апреля его команда сыграет с « » – в этом матче россиянин не сыграет. У него есть шансы выйти на лед против «Миннесоты» (5 апреля) и «Эдмонтона» (6 апреля).

В текущем сезоне набрал 50 (26+24) очков в 48 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.