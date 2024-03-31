Капитан «Динамо» Миронов: «Мы не добились результата, к которому шли несколько месяцев. Но у нас отличный коллектив, в раздевалке семейная атмосфера»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов подвел итоги выступления «Динамо» в этом сезоне.

«К сожалению, в этом сезоне мы не добились того результата, к которому шли все вместе на протяжении нескольких месяцев.

У нас сложился отличный коллектив, который отдавался своему делу без остатка. В раздевалке царила семейная атмосфера, где каждый мог поднять настроение или найти важные слова в трудную минуту.

Не всегда все складывается удачно. Где-то мы совершаем ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Главное – принять это и сделать правильные выводы.

Хочу сказать спасибо команде, персоналу, тренерскому штабу, менеджменту клуба и, конечно, болельщикам, которые были с нами рядом не только при хороших обстоятельствах, но и в плохие моменты, верили в нас до последних минут.

В связи с последними событиями нам не удастся провести закрытие сезона, но мы с нетерпением будем ждать с вами встречи в новом чемпионате», – написал капитан «Динамо».

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9 комментариев
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Это что Дом-2? Ты нам про эту атмосферу шестой сезон ведаешь. Вообще кэп здорово устроился, всë заканчивается очередной болтовнёй, к которой теперь с удовольствием и Кудашов присосался.
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Не знаю, что царило у вас в раздевалке, но то, что скамейка "не жила" это было видно... сидели себе спокойненько...
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Тем не менее вы ничего не делали в серии с Трактором и ошиблись.
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так ми-ми-мишно всё... давайте оставим как есть)))
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Лучше бы вы в раздевалке друг другу бы морды били, глядишь и в игре огонька было бы побольше
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Андрею пора в другой клуб,, может там вспомнит как он раньше играл. То что сейчас = медленное тело, с кучей ошибок.
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Ответ Pertinax Gandi
Тем не менее вы ничего не делали в серии с Трактором и ошиблись.
Не выиграли, но нельзя сказать, что ничего не сделали.
Все игры были упорные, шайба в шайбу. Даже в 1-й игре, несмотря на 2:4, могли отыграться, моменты были.
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Ответ Вячеслав11
Андрею пора в другой клуб,, может там вспомнит как он раньше играл. То что сейчас = медленное тело, с кучей ошибок.
Ключевое слово тело.
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Ответ Al561
Лучше бы вы в раздевалке друг другу бы морды били, глядишь и в игре огонька было бы побольше
В прошлом году били, итог тот же...
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