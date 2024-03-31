Капитан «Динамо» Миронов: «Мы не добились результата, к которому шли несколько месяцев. Но у нас отличный коллектив, в раздевалке семейная атмосфера»

Андрей Миронов подвел итоги выступления «Динамо» в этом сезоне.

«К сожалению, в этом сезоне мы не добились того результата, к которому шли все вместе на протяжении нескольких месяцев.

У нас сложился отличный коллектив, который отдавался своему делу без остатка. В раздевалке царила семейная атмосфера, где каждый мог поднять настроение или найти важные слова в трудную минуту.

Не всегда все складывается удачно. Где-то мы совершаем ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Главное – принять это и сделать правильные выводы.

Хочу сказать спасибо команде, персоналу, тренерскому штабу, менеджменту клуба и, конечно, болельщикам, которые были с нами рядом не только при хороших обстоятельствах, но и в плохие моменты, верили в нас до последних минут.

В связи с последними событиями нам не удастся провести закрытие сезона, но мы с нетерпением будем ждать с вами встречи в новом чемпионате», – написал капитан « ».