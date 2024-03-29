Капитан «Динамо» Миронов о контракте: «Хотел бы остаться. Надеюсь, тренерский штаб останется – мы прогрессируем. Выиграли Кубок Континента, создали отличную команду»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов заявил, что хотел бы остаться в «Динамо».

У хоккеиста 30 апреля завершается договор с клубом.

«Пока нет новостей, ждем, разговариваем с агентом. Для меня приоритет всегда – «Динамо». Я хотел бы остаться.

Но многое зависит от руководства, от тренерского штаба. Я надеюсь, что тренерский штаб останется, считаю, что мы прогрессируем.

Не выиграли Кубок Гагарина, но зато выиграли в этом году Кубок Континента и создали отличную команду», – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 14».

15 комментариев
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Надеюсь, что Андрей Миронов останется вне хоккея после такой игры.
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Поддержу мысль, что главным в сезоне является именно плей-офф. Регулярка для наигрывания и попадания в 8. Поэтому у Трактора и Авто, несмотря на 5 и 6 место сезон уже хороший, а может даже будет и отличным.
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С такой прогрессией надо лет 10,что бы пройти второй тур. Андрей, а тебе прогрессия, по определению не грозит.
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И это говорит капитан команды!? Иногда лучше промолчать.... подождать когда у болельщиков эмоции хоть немного остынут после такого про...(сера).
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Объясните Миронову что означает слово прогресс, он не понимает его. Прогресс это если бы вы Трактор обыграли. А вы проиграли серию в сухую, как и два года назад. Свой утешительный приз, засуньте подальше и забудьте про него, он ничего не даёт. Понятно что если останется Кудашев, то и тебя оставят. Пока Кунь Лунь играет в Мытищах, вот тебе туда, там станешь лидером. От МКАДа недалеко, 5км.
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А вот большинство не считает, что вы прогрессируете. Бездарный слив в плэйофф, без вариантов.
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Очень много косяков от тебя, кэп. А должен быть примером и команду взбадривать и тащить за собой. А ты в 3-х периодах топишь дисциплиной, как минимум.
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Не понимаю, почему Динамо так возится с Мироновым?
Объективно, посредственный защитник раньше мельницы делал и не боялся крушить, даже были намеки на хорошее катание, а сейчас двигается ужасно, всегда на прямых ногах, глупые удаления, провокации и тычки изподтишка
Из него никакой капитан, харизмы нет
Сравните Миронова с Яковлевым и Шарипзяновым и ощутите разницу
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Ответ Андрей Королёнок
С такой прогрессией надо лет 10,что бы пройти второй тур. Андрей, а тебе прогрессия, по определению не грозит.
Блогерство у него точно лучше получается, как жарит мясо интереснее смотреть, чем его игра!
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Ответ Алексей Козлов
Очень много косяков от тебя, кэп. А должен быть примером и команду взбадривать и тащить за собой. А ты в 3-х периодах топишь дисциплиной, как минимум.
Поменял бы на Гусева, если останется конечно. Миронов никакой не капитан, за выслугу лет майора можно дать почётно, но никакое не капитанства команды!!!
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Со слов Миронова создали отличную команду только вот в ПО нечаянно облажались ну что же бывает...
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Мирон играет спустя рукава, а зарплата идет. И ему пофиг, т.к. с этим "тренерским штабом" он неприкасаем. Хуже всего, что остается Кудашов. Значит руководство клуба не питает никаких амбиций. Его устраивает болтаться в середняках, лавуха то мутится. Как еврея Леви в Тоттенхэме - "говном ты не был, но и до вешин не добрался")
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Ответ Вольфсбург
Блогерство у него точно лучше получается, как жарит мясо интереснее смотреть, чем его игра!
Не знаю, что с парнем случилось. С Гороховым не плохо смотрелся. Сидел в Челябинске на последних двух матчах наблюдал, человек реально задом кататься не умеет. А сколько он сотворил пробросов и обрезов мы со счётом сбились.
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Ответ Вольфсбург
Поменял бы на Гусева, если останется конечно. Миронов никакой не капитан, за выслугу лет майора можно дать почётно, но никакое не капитанства команды!!!
Вариант
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