Капитан «Динамо» Миронов о контракте: «Хотел бы остаться. Надеюсь, тренерский штаб останется – мы прогрессируем. Выиграли Кубок Континента, создали отличную команду»

Андрей Миронов заявил, что хотел бы остаться в «Динамо».

У хоккеиста 30 апреля завершается договор с клубом.

«Пока нет новостей, ждем, разговариваем с агентом. Для меня приоритет всегда – «Динамо». Я хотел бы остаться.

Но многое зависит от руководства, от тренерского штаба. Я надеюсь, что тренерский штаб останется, считаю, что мы прогрессируем.

Не выиграли Кубок Гагарина, но зато выиграли в этом году Кубок Континента и создали отличную команду», – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 14».