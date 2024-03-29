Капитан «Динамо» Миронов о контракте: «Хотел бы остаться. Надеюсь, тренерский штаб останется – мы прогрессируем. Выиграли Кубок Континента, создали отличную команду»
Андрей Миронов заявил, что хотел бы остаться в «Динамо».
У хоккеиста 30 апреля завершается договор с клубом.
«Пока нет новостей, ждем, разговариваем с агентом. Для меня приоритет всегда – «Динамо». Я хотел бы остаться.
Но многое зависит от руководства, от тренерского штаба. Я надеюсь, что тренерский штаб останется, считаю, что мы прогрессируем.
Не выиграли Кубок Гагарина, но зато выиграли в этом году Кубок Континента и создали отличную команду», – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.
В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 14».
Объективно, посредственный защитник раньше мельницы делал и не боялся крушить, даже были намеки на хорошее катание, а сейчас двигается ужасно, всегда на прямых ногах, глупые удаления, провокации и тычки изподтишка
Из него никакой капитан, харизмы нет
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