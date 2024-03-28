Никита Щитов: «Было бы неплохо, если бы «Динамо» продлило Кудашова. Будут бороться за высокие места, но нужно сохранить первую тройку»

Никита Щитов считает, что «Динамо» нужно продлить контракт с Алексеем Кудашовым.

В нынешнем сезоне под руководством Кудашова «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил в серии « » со счетом 0-4.

«Было бы неплохо, если бы «Динамо» продлило . Если команда укрепится еще хорошим вратарем, с ним будет лучше работать. Команда будет бороться за высокие места, но ей нужно сохранить первую тройку, которая, насколько я знаю, запросила денег.

Да, « » не прошло дальше второго раунда, но первая тройка очень здорово выглядела в большинстве, в том числе и в серии с «Трактором». Редко ведь когда можно найти тройку с таким классным взаимопониманием. Люди справедливо требуют повышения зарплаты, почему нет?» – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.