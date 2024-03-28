Никита Щитов: «Было бы неплохо, если бы «Динамо» продлило Кудашова. Будут бороться за высокие места, но нужно сохранить первую тройку»

Теги Трактор Никита Щитов Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

Никита Щитов считает, что «Динамо» нужно продлить контракт с Алексеем Кудашовым.

В нынешнем сезоне под руководством Кудашова «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил в серии «Трактору» со счетом 0-4. 

«Было бы неплохо, если бы «Динамо» продлило Кудашова. Если команда укрепится еще хорошим вратарем, с ним будет лучше работать. Команда будет бороться за высокие места, но ей нужно сохранить первую тройку, которая, насколько я знаю, запросила денег.

Да, «Динамо» не прошло дальше второго раунда, но первая тройка очень здорово выглядела в большинстве, в том числе и в серии с «Трактором». Редко ведь когда можно найти тройку с таким классным взаимопониманием. Люди справедливо требуют повышения зарплаты, почему нет?» – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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17 комментариев
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Ответ im93im
Продлевать Кудашова и Козлова (который отвечает за большинство), подобрать тренера для защитников и вратарей, ну и конечно менять основного кипера, Моторыгина оставлять на вырост. И усиливать четвертое звено, они в плей-офф провалились, Каблуков в сравнении с прошлым сезоном сильно сдал, возраст все-таки, Муранова хватает на беговую работу в регулярке, но в плей-офф все бегают и он сразу теряется. Ну и в третье звено к Ильенко тоже таких бойцов с техникой, а то он один на себе звено тащил. тогда будет топчик.
Со всем с Вами согласен кроме Кудашева, нужен тренер который не боится играть в свою систему, который скажет игрокам" Продолжаем играть дальше так же!", ведя в счёте, а играть по счету Динамо не умеет. И не научится, с нынешней организацией обороны. Скопинцев с 2016 года ничему научить не может. Сашу Савченкова ещё можно оставить, он эмоциональный мужчина, неплохо на лавке заводит, думаю и в раздевалке. Теперь смотрю игры других команд без эмоций, посопереживаю за Разина, он этого заслужил своей работой.
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+4
я вот все читаю и удивляюсь... откуда у Кудашова такое лобби?
+4
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+3
Ответ Moscow Johnny
я вот все читаю и удивляюсь... откуда у Кудашова такое лобби?
Эти люди не особо смотрят за игрой Динамо. Сейчас нашли крайних, вратари, то что обороны нет и 5на5 играть не умеем, об этом все молчат. То что четвертая пятерка для ведомости зарплат существует, тоже молчат. Кто мешал после неудачи с Торпедо выставить на драфт Коновалова и Волкова, расторгнуть контракт с тренером вратарей Власовым. Почему вы упускаете возможность подписать таких вратарей как Серебряков? Почему тренер, отвечающий за оборону Скопинцев до сих пор в составе тренерского штаба. Это всё проколы главного тренера. И не надо мне говорить что три года это мало для создания команды. Живой пример, Разин работая в Магнитке первый год, уже показывает результат, двадцатилетний Набоков отлично играет в воротах. Сначала сезона пишу, что наигрывать основным надо было Моторыгина, а не снимать после каждого ляпа на несколько игр, и про Власова писал, что с ним вратари не развиваются. Коновалов что в Локомотиве все что по верху пропускал, тоже самое и в Динамо. Вопрос тренеру вратарей:" Как вы пытались этот компонент игры вратаря улучшить?"
р .s. Вывод один, МАФИЯ!!! Деньги хорошие, все друг друга отмазывают. Крайнего Власова сделали!!!
+3
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+3
Динамо Москва с некоторых пор во главе с Кудашовым стала командой не кубковой и вылетала на ранних стадиях думается что дальше вместе с ним традиция навряд ли нарушится.
+3
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Ответ ввввввв
А есть кандидат лучше на место Кудашова? Можно порассуждать. Освобился Федоров, но сомневаюсь, что он пойдет в Динамо, да и в чем он лучше Кудашова? Два хороших специалиста, но с ЦСКА Федорову удалось выиграть два КГ за счет сыгранного и безумно сильного состава. Кто еще? Могли Козырева забрать, но вопрос, сработается ли он со звездами и сможет ли поставить чемпионскую игру команде, ведь опыта у него мало. В таком случае не вижу смысла убирать более матерого Кудашова. Вообще, лично я считаю, что наступает такое время в КХЛ, когда уровень команд выравнивается за счет потолка зарплат и претендентов на кубок становится все больше. К привычным 3м-4м командам в лице ЦСКА, СКА, Ак Барса и Металлурга добавляются Динамо, Локо, Авангард, Авто, Трактор, СЮ и возможно Спартак с Амуром. И в такой ситуации в принципе требовать от команды сию минутного результата добраться до полуфинала-финала-кубка уже глупо выглядит, потому что желающих много. На первый план вылезают разного рода детали: травмы, психология, сыгранность, несчастные случаи, везение и тд. Кудашов в нынешнее время отличный тренер и он точно заслуживает того, чтобы ему дали время построить команду. Иначе каждый сезон будет чехарда тренеров в лиге от первых же неудач
Читая ваш комментарий, видно что Вы не особо следите за игрой команды, за тактикой Кудашева, как он ведёт себя в экстренных ситуациях. Соглашусь с Вами в одном, первую тройку надо сохранить в Динамо. А главного наставника надо поменять. А подписать как Вы и сказали можно Федорова, при условии что Козлов останется. Интересная химия может получится из "Русской пятерки"
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Ответ Владимир Никаноров
Динамо Москва с некоторых пор во главе с Кудашовым стала командой не кубковой и вылетала на ранних стадиях думается что дальше вместе с ним традиция навряд ли нарушится.
Привет Володь! Я в этом сезоне три игры только не смотрел, по рабочему процессу не получилось. 12 игр вживую на ВТБ посмотрел, разочек на Ходынке со Спартаком. Я к чему это, за три года просмотра "кудашевской" игры не поменялось ничего. Как был силовой навал, с массой простых бросков и добиванием, так и остался. Появилось большинство, но это наработки Славы Козлова. Опять же появился супер диспетчер Гусев, а на пятаке Пакет посильнее О’Дела будет. Безусловное усиление Динамо получило в лице Ильенко, Пыленкова ну и Ожиганова, хотя цена и качество последнего спорное. Вот за счёт новых сильных игроков результат чуть-чуть стал лучше, а не за счёт тренерской идеи. Из имеющихся свободных специалистов я бы попробовал Федорова, всё- таки как игрок где Серёга, и где Алёша, пропасть громадная. А с Козловым могла у Федорова получится хорошая взаимосвязь. Русская пятерка как никак.
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Ответ Вольфсбург
Привет Володь! Я в этом сезоне три игры только не смотрел, по рабочему процессу не получилось. 12 игр вживую на ВТБ посмотрел, разочек на Ходынке со Спартаком. Я к чему это, за три года просмотра "кудашевской" игры не поменялось ничего. Как был силовой навал, с массой простых бросков и добиванием, так и остался. Появилось большинство, но это наработки Славы Козлова. Опять же появился супер диспетчер Гусев, а на пятаке Пакет посильнее О’Дела будет. Безусловное усиление Динамо получило в лице Ильенко, Пыленкова ну и Ожиганова, хотя цена и качество последнего спорное. Вот за счёт новых сильных игроков результат чуть-чуть стал лучше, а не за счёт тренерской идеи. Из имеющихся свободных специалистов я бы попробовал Федорова, всё- таки как игрок где Серёга, и где Алёша, пропасть громадная. А с Козловым могла у Федорова получится хорошая взаимосвязь. Русская пятерка как никак.
Еще не понятно, почему посадили Петухова... техника и мастерство у него есть, а ему не давали играть
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+2
Ответ Moscow Johnny
Еще не понятно, почему посадили Петухова... техника и мастерство у него есть, а ему не давали играть
Петухов точно полезнее Каблукова, Муранова, Никонова, Михайлова. Капитан -это тоже не первая и не вторая пара защитников. Третья пара или даже седьмой. Миронов должен быть примером, хотя бы для защитников. А какой пример показывает, как удаляться на ровном месте, особенно в конце игры.
+2
0
+2
Продлевать Кудашова и Козлова (который отвечает за большинство), подобрать тренера для защитников и вратарей, ну и конечно менять основного кипера, Моторыгина оставлять на вырост. И усиливать четвертое звено, они в плей-офф провалились, Каблуков в сравнении с прошлым сезоном сильно сдал, возраст все-таки, Муранова хватает на беговую работу в регулярке, но в плей-офф все бегают и он сразу теряется. Ну и в третье звено к Ильенко тоже таких бойцов с техникой, а то он один на себе звено тащил. тогда будет топчик.
+2
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+1
Ответ Вольфсбург
Эти люди не особо смотрят за игрой Динамо. Сейчас нашли крайних, вратари, то что обороны нет и 5на5 играть не умеем, об этом все молчат. То что четвертая пятерка для ведомости зарплат существует, тоже молчат. Кто мешал после неудачи с Торпедо выставить на драфт Коновалова и Волкова, расторгнуть контракт с тренером вратарей Власовым. Почему вы упускаете возможность подписать таких вратарей как Серебряков? Почему тренер, отвечающий за оборону Скопинцев до сих пор в составе тренерского штаба. Это всё проколы главного тренера. И не надо мне говорить что три года это мало для создания команды. Живой пример, Разин работая в Магнитке первый год, уже показывает результат, двадцатилетний Набоков отлично играет в воротах. Сначала сезона пишу, что наигрывать основным надо было Моторыгина, а не снимать после каждого ляпа на несколько игр, и про Власова писал, что с ним вратари не развиваются. Коновалов что в Локомотиве все что по верху пропускал, тоже самое и в Динамо. Вопрос тренеру вратарей:" Как вы пытались этот компонент игры вратаря улучшить?" р .s. Вывод один, МАФИЯ!!! Деньги хорошие, все друг друга отмазывают. Крайнего Власова сделали!!!
А это и есть самое главное. Не ужели, кому то может нравится, это бей, беги, бросай, толкайся.Человек с упорством доказывает, что он не в силах прогрессировать, при чëм не только в Динамо, но тем не менее ему поют Дифирамбы.
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ЭТО ХОРОШО!😎
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Если Кудашов останется,то хороший консультант на лавке ему бы не помешал.
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Ответ Moscow Johnny
я вот все читаю и удивляюсь... откуда у Кудашова такое лобби?
Сам Билялетдинов за него горой.А Хайдарович не дурак.Может что-то мы не знаем?
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Ответ Moscow Johnny
Еще не понятно, почему посадили Петухова... техника и мастерство у него есть, а ему не давали играть
Морозова лидера Северстали вообще сплавил, как и Кодоллу в прошлом сезоне.
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Ответ Вольфсбург
Петухов точно полезнее Каблукова, Муранова, Никонова, Михайлова. Капитан -это тоже не первая и не вторая пара защитников. Третья пара или даже седьмой. Миронов должен быть примером, хотя бы для защитников. А какой пример показывает, как удаляться на ровном месте, особенно в конце игры.
Он вообще, как игрок очень слабый. Но наверное человек хороший)))
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Ответ Вольфсбург
Привет Володь! Я в этом сезоне три игры только не смотрел, по рабочему процессу не получилось. 12 игр вживую на ВТБ посмотрел, разочек на Ходынке со Спартаком. Я к чему это, за три года просмотра "кудашевской" игры не поменялось ничего. Как был силовой навал, с массой простых бросков и добиванием, так и остался. Появилось большинство, но это наработки Славы Козлова. Опять же появился супер диспетчер Гусев, а на пятаке Пакет посильнее О’Дела будет. Безусловное усиление Динамо получило в лице Ильенко, Пыленкова ну и Ожиганова, хотя цена и качество последнего спорное. Вот за счёт новых сильных игроков результат чуть-чуть стал лучше, а не за счёт тренерской идеи. Из имеющихся свободных специалистов я бы попробовал Федорова, всё- таки как игрок где Серёга, и где Алёша, пропасть громадная. А с Козловым могла у Федорова получится хорошая взаимосвязь. Русская пятерка как никак.
Привет, Виталь! Я всю эту кухню прекрасно понимаю с прошлого века за Динамо Москва болею беда в том что он скорее всего дальше останется а с Занаттой просто вброс как и всегда чтобы была альтернатива поскольку он совсем никакой а Кудашов руководство устраивает вот и рассуди или артист цирка Занатта или уж пусть Кудашов остаётся 😂
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