Эксперт TSN Баттон: «Демидов лучше, чем Мичков. Для меня он как Кучеров. Он может делать передачи, бросать. Он великолепен»

Крэйг Баттон сравнил Ивана Демидова с Никитой Кучеровым.

Нападающий системы занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN.

«Я думаю, он лучше, чем [Матвей] Мичков. Для меня он как [Никита] Кучеров.

Он может делать передачи, он может бросать. Он великолепен.

Он как Кучеров, они выходят на лед и сразу становятся опасны», – сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.

Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 12-й, Чернышов – 18-й