Эксперт TSN Баттон: «Демидов лучше, чем Мичков. Для меня он как Кучеров. Он может делать передачи, бросать. Он великолепен»

Теги СКА Тампа-Бэй НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Никита Кучеров Крэйг Баттон Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Крэйг Баттон сравнил Ивана Демидова с Никитой Кучеровым.

Нападающий системы СКА занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN.

«Я думаю, он лучше, чем [Матвей] Мичков. Для меня он как [Никита] Кучеров.

Он может делать передачи, он может бросать. Он великолепен.

Он как Кучеров, они выходят на лед и сразу становятся опасны», – сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.

Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 12-й, Чернышов – 18-й

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11 комментариев
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Вообще не похож на Кучерова, Никита в юности был заточен на завершение, больше снайпер, а Иван Демидов ярко выраженный диспетчер с юности, намного быстрее Никиты того же возраста, с более лучшим контролем шайбы, я думаю, что Иван Демидов по манере игры похож на смесь юных Малкина и Жердева, а в завершении, в забивании голов на Александра Семина. Матвей Мичков же как раз сейчас похож на развитого, заточенного на ассистентскую игру Кучерова, такое же размеренное катание, так же способен замедлить игру в свою пользу, но в завершении это Павел Буре, в общем у каждого свой стиль. Но самое главное, что Демидов вообще никак не похож на Кучерова
+18
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Надеюсь Демидову дадут играть в КХЛ, если не в СКА, то отдайте в аренду
+15
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+14
Ответ Александр Филиппов
напомните, он центр или край?
И там и там может играть
+5
0
+5
Ответ Александр Филиппов
напомните, он центр или край?
раньше центром был, сейчас на крае. Но это на сколько я знаю
+3
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А великий тренер не может следить за всеми игроками. Оно и немудрено, как уследишь за тремя составами
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Ответ Shumi-jr
Конечео нет, разве заслуженный эксперт может разбираться лучше, чем «эксперты» на спортсе…
Это "заслуженный" уже столько раз попадал пальцем в небо.. Мичков может легко стать лидером франшизы на долгие годы а вот Демидов будет очень хорошим дополнением(большие сомнения что его будут центрить в НХЛ -- быстрый край-открывашка который с тем же Бедардом будет давать очень хороший результат)
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напомните, он центр или край?
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Мичков сильней скорее всего. У него хоть какая-то статистика на взрослом уровне.
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Баттон, как эксперт, очень слабое впечатление производит.
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Ответ Shaiba Bash
Надеюсь Демидову дадут играть в КХЛ, если не в СКА, то отдайте в аренду
он вроде в Америку собрался, поэтому ему шанса тут и не дали, ну это слухи
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