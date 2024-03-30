Эксперт TSN Баттон: «Демидов лучше, чем Мичков. Для меня он как Кучеров. Он может делать передачи, бросать. Он великолепен»
Крэйг Баттон сравнил Ивана Демидова с Никитой Кучеровым.
Нападающий системы СКА занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN.
«Я думаю, он лучше, чем [Матвей] Мичков. Для меня он как [Никита] Кучеров.
Он может делать передачи, он может бросать. Он великолепен.
Он как Кучеров, они выходят на лед и сразу становятся опасны», – сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.
Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 12-й, Чернышов – 18-й