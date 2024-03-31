Куик одержал 392-ю победу в НХЛ и стал рекордсменом среди вратарей из США. Он обошел Райана Миллера

Теги рейтинги Рейнджерс Райан Миллер НХЛ рекорды Джонатан Куик Хоккей

Джонатан Куик одержал 392-ю победу в НХЛ – рекорд среди вратарей из США.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 27 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5).

На счету 38-летнего американца 17 побед в 25 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, 2,54 коэффициент надежности).

За карьеру в лиге в рамках регулярок у него 392 победа в 778 играх. Куик побил рекорд Райана Миллера (391 в 796) по числу выигранных матчей для вратарей из США. 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли идет на 15-м месте в истории среди самых побеждающих вратарей в истории НХЛ.

На 14-м месте идет Сергей Бобровский («Флорида», 393 в 695), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744). Рекордом лиги владеет Мартин Бродер (691 в 1266).

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Офигеть 3-х кратный обладатель кубка Стэнли....некотрые за всю карьеру так и не смогли взять ни одной чашки. А вот Везины у Куика к сожалению нет. Но три перстня думаю неплохая замена одной Везине.....
+6
0
+6
Забыл, что оказывается у Куика нет "Везины"
Стать самым побеждающим безвезинистом он вряд ли успеет - до Луонго 80 побед...
+4
0
+4
Ответ ogent
Офигеть 3-х кратный обладатель кубка Стэнли....некотрые за всю карьеру так и не смогли взять ни одной чашки. А вот Везины у Куика к сожалению нет. Но три перстня думаю неплохая замена одной Везине.....
Че ему эта Везина, когда Конн Смайт есть
+4
-1
+3
Везинные голосовалки манагеров к качеству вратаря имеют мало отношения, а вот два Дженнингса в одиночку брали всего лишь 4 вратаря. Бельфор, Руа, Бродер и Куик. С Конями из них два, Руа и Куик. Теперь пусть Рейнджеры берут КС и будет у Джонатана их 4.
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Забыл, что оказывается у Куика нет "Везины" Стать самым побеждающим безвезинистом он вряд ли успеет - до Луонго 80 побед...
Зато 2 единоличных "Дженнингса"
+2
0
+2
Ответ Chestnutrevan
Че ему эта Везина, когда Конн Смайт есть
Как это к чему, именно Везина даётся лучшему вратарю регулярного сезона, а Конн Смайт это уже за плей-офф...
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий