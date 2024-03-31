Куик одержал 392-ю победу в НХЛ и стал рекордсменом среди вратарей из США. Он обошел Райана Миллера

Джонатан Куик одержал 392-ю победу в НХЛ – рекорд среди вратарей из США.

Голкипер « » отразил 27 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5).

На счету 38-летнего американца 17 побед в 25 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, 2,54 коэффициент надежности).

За карьеру в лиге в рамках регулярок у него 392 победа в 778 играх. Куик побил рекорд (391 в 796) по числу выигранных матчей для вратарей из США.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли идет на 15-м месте в истории среди самых побеждающих вратарей в истории .

На 14-м месте идет Сергей Бобровский («Флорида», 393 в 695), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744). Рекордом лиги владеет Мартин Бродер (691 в 1266).