Куик одержал 392-ю победу в НХЛ и стал рекордсменом среди вратарей из США. Он обошел Райана Миллера
Джонатан Куик одержал 392-ю победу в НХЛ – рекорд среди вратарей из США.
Голкипер «Рейнджерс» отразил 27 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5).
На счету 38-летнего американца 17 побед в 25 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, 2,54 коэффициент надежности).
За карьеру в лиге в рамках регулярок у него 392 победа в 778 играх. Куик побил рекорд Райана Миллера (391 в 796) по числу выигранных матчей для вратарей из США.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли идет на 15-м месте в истории среди самых побеждающих вратарей в истории НХЛ.
На 14-м месте идет Сергей Бобровский («Флорида», 393 в 695), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744). Рекордом лиги владеет Мартин Бродер (691 в 1266).
Стать самым побеждающим безвезинистом он вряд ли успеет - до Луонго 80 побед...