Генменеджер «Амура» об игре Хохлачева: «Понимали, что такое возможно. Для него это новое – уехать из московского региона на Дальний Восток. Думаем, что он раскроется полностью в следующем сезоне»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Генеральный менеджер «Амура» оценил игру Александра Хохлачева в сезоне КХЛ.

Нападающий при зарплате 75 миллионов рублей в год набрал 24 (8+16) очков при полезности «минус 5» в 60 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 3 (1+2) баллами в 6 играх.

«От Хохлачева в принципе мы ждали большего, но чтобы раскрыть потенциал игрока, нужно много факторов. Мы понимали, что такое возможно.

Видя его потенциал, мы думаем, в следующем сезоне он раскроется полностью.

Для него это новое – уехать из московского региона на Дальний Восток. Но теперь он получил колоссальный опыт», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

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