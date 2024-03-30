Юров о том, в чем «Металлург» превзошел «Спартак» в 6-м матче: «В дисциплине: сыграли строго, допустили минимум ошибок, отсюда результат»

Данила Юров дал комментарий после победы над «Спартаком».

«Металлург» обыграл «Спартак» (3:0, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– В чем именно вы превзошли « » в этом матче?

– В дисциплине: сыграли строго, допустили минимум ошибок, отсюда результат.

– А в целом в серии?

– Так же, наверное, в дисциплине, хладнокровии, реализовали больше своих моментов.

– В прошлом матче ты оформил дубль. Можно сказать, что получилось подход к вратарю «Спартака»?

– Не сказал бы. Просто, наверное, повезло.

Первый гол – с необычной позиции, он не ожидал. Второй – серия рикошетов. Не сказал бы, что нашел подход. Просто повезло, наверное, – передает слова нападающего « » корреспондент Sports Александра Лихачева.