Юров о том, в чем «Металлург» превзошел «Спартак» в 6-м матче: «В дисциплине: сыграли строго, допустили минимум ошибок, отсюда результат»
Данила Юров дал комментарий после победы над «Спартаком».
«Металлург» обыграл «Спартак» (3:0, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– В чем именно вы превзошли «Спартак» в этом матче?
– В дисциплине: сыграли строго, допустили минимум ошибок, отсюда результат.
– А в целом в серии?
– Так же, наверное, в дисциплине, хладнокровии, реализовали больше своих моментов.
– В прошлом матче ты оформил дубль. Можно сказать, что получилось подход к вратарю «Спартака»?
– Не сказал бы. Просто, наверное, повезло.
Первый гол – с необычной позиции, он не ожидал. Второй – серия рикошетов. Не сказал бы, что нашел подход. Просто повезло, наверное, – передает слова нападающего «Металлурга» Данилы Юрова корреспондент Sports Александра Лихачева.