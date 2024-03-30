Разин про 3:0: «Идеальная игра «Металлурга» – победили заслуженно. Спасибо «Спартаку», было видно, что команда варьируется тактически»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в плей-офф КХЛ.

«Металлург» обыграл «Спартак» (3:0, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Идеальная игра с нашей стороны, не дали сопернику сыграть на контратаках. Создали много моментов, победили заслуженно.

Спасибо болельщикам – и нашим, и спартаковским. Было очень приятно играть в такой атмосфере.

Спасибо «Спартаку», было видно, что команда варьируется в тактическом плане. Серия была интересной, несмотря на то, что два матча закончились со счетом 1:0.

– В этом матче, в отличие от прошлого, удалось строго сыграть в обороне. Делали на это акцент при подготовке?

– В пятой игре мы расслабились, забив четвертый гол. Сделали выводы, спасибо ребятам, что ни на секунду не потеряли концентрацию.

– Во втором периоде были отрезки, в которых «Спартак» наседал на ваши ворота. В чем причина?

– Большинство во втором периоде все перевернуло, после него соперник начал давить, а у нас сколько большинства было? Зеро, если говорить на другом языке, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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15 комментариев
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Ответ HockeyMan
С одной стороны, сегодня Металлург провел свой лучший матч в серии со спартаком. До этого Спартак был явно сильнее. С другой стороны, даже сегодня у Спартака было кучу моментов. Вроде бы Спартак задачу выполнил и провел отличный сезон, но не оставляет то, что такую Магнитку, должны были проходить. Обоим командам спасибо за красивый хоккей. Металлургу дальше удачи 👍🏼
До сегодняшнего матча Спартак был явно сильнее?..

То есть, когда Спартак сгорел 0:4 в первом матче и летел 0:4 в пятом, — это он был ЯВНО сильнее?..

Про пятый матч. Все эксперты сошлись во мнение, что Магнитка сама вернула Спартак тогда в игру. Пустили гол в своем большинстве. Дали еще два большинства Спартаку. Так-то из 60 минут минимум 40 Магнитка в пятом матче была лучше. Да и при 4:3 мастерски прибила Спартак пятым голом.

Второй, третий и четвертый матчи были равными, где то в одну, то в другую сторону немного склонялось. Но в целом по серии именно Металлург был сильнее и играл с небольшим запасом на опыте, а не только на кураже, как Спартак.
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Спасибо большое Андрей Владимирович!!!
За отличную игру!!!
Вперёд за Кубком Магнитка!!!!
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В прошлом году Разин хорошо работал с Северсталью.
Пошёл на повышение в Магнитку - и уже победил в гладком чемпионате на Востоке и вышел в полуфинал плей-офф.
+9
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+9
Ответ Олег Беляков
И украл всех игроков из Северстали
Точно всех? или кто то из лидеров в Омск перешел?
+8
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+8
Разин- огонь тренер!Болельщики Магнитки вам с ним очень сильно повезло,до встречи в финале)(бол Локо)
+1
0
+1
С одной стороны, сегодня Металлург провел свой лучший матч в серии со спартаком. До этого Спартак был явно сильнее.
С другой стороны, даже сегодня у Спартака было кучу моментов.
Вроде бы Спартак задачу выполнил и провел отличный сезон, но не оставляет то, что такую Магнитку, должны были проходить.

Обоим командам спасибо за красивый хоккей.
Металлургу дальше удачи 👍🏼
+7
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0
Радуюсь за Срактак .
+1
-1
0
Лучший матч Металлурга в этом ПО. С Автомобилистом нужно играть как минимум на таком же уровне. Если же играть будут как серию с Амуром и первые 4 матча со Спартаком - дальше пройдёт Екб. Надеюсь, поймали игру, а ещё что Разин и штаб большинство наладят.
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"Не понравилось, что не удалось забить в большинстве", - вот этот момент мне зашёл)
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Ответ Alexander Firsov
Разин .заслуживает высокое место .и его команда. он как между никитин и Назаров .он жёсткий и хочет быть мягким
Разин как Вы: где то между знать русский буква и уметь писать их.
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Ответ T0ughguy
Разин как Вы: где то между знать русский буква и уметь писать их.
да печатаю кажется все хорошо..компьютер искажает слова.нужно проверять.извените.
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Ответ maksim sokolov
Разин- огонь тренер!Болельщики Магнитки вам с ним очень сильно повезло,до встречи в финале)(бол Локо)
Нам с ним повезло еще когда он игроком был ) это просто продолжение истории 😉
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