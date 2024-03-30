Разин про 3:0: «Идеальная игра «Металлурга» – победили заслуженно. Спасибо «Спартаку», было видно, что команда варьируется тактически»
Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в плей-офф КХЛ.
«Металлург» обыграл «Спартак» (3:0, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Идеальная игра с нашей стороны, не дали сопернику сыграть на контратаках. Создали много моментов, победили заслуженно.
Спасибо болельщикам – и нашим, и спартаковским. Было очень приятно играть в такой атмосфере.
Спасибо «Спартаку», было видно, что команда варьируется в тактическом плане. Серия была интересной, несмотря на то, что два матча закончились со счетом 1:0.
– В этом матче, в отличие от прошлого, удалось строго сыграть в обороне. Делали на это акцент при подготовке?
– В пятой игре мы расслабились, забив четвертый гол. Сделали выводы, спасибо ребятам, что ни на секунду не потеряли концентрацию.
– Во втором периоде были отрезки, в которых «Спартак» наседал на ваши ворота. В чем причина?
– Большинство во втором периоде все перевернуло, после него соперник начал давить, а у нас сколько большинства было? Зеро, если говорить на другом языке, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
То есть, когда Спартак сгорел 0:4 в первом матче и летел 0:4 в пятом, — это он был ЯВНО сильнее?..
Про пятый матч. Все эксперты сошлись во мнение, что Магнитка сама вернула Спартак тогда в игру. Пустили гол в своем большинстве. Дали еще два большинства Спартаку. Так-то из 60 минут минимум 40 Магнитка в пятом матче была лучше. Да и при 4:3 мастерски прибила Спартак пятым голом.
Второй, третий и четвертый матчи были равными, где то в одну, то в другую сторону немного склонялось. Но в целом по серии именно Металлург был сильнее и играл с небольшим запасом на опыте, а не только на кураже, как Спартак.
За отличную игру!!!
Вперёд за Кубком Магнитка!!!!
Пошёл на повышение в Магнитку - и уже победил в гладком чемпионате на Востоке и вышел в полуфинал плей-офф.
С другой стороны, даже сегодня у Спартака было кучу моментов.
Вроде бы Спартак задачу выполнил и провел отличный сезон, но не оставляет то, что такую Магнитку, должны были проходить.
Обоим командам спасибо за красивый хоккей.
Металлургу дальше удачи 👍🏼