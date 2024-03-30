Разин про 3:0: «Идеальная игра «Металлурга» – победили заслуженно. Спасибо «Спартаку», было видно, что команда варьируется тактически»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в плей-офф КХЛ.

«Металлург» обыграл «Спартак» (3:0, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Идеальная игра с нашей стороны, не дали сопернику сыграть на контратаках. Создали много моментов, победили заслуженно.

Спасибо болельщикам – и нашим, и спартаковским. Было очень приятно играть в такой атмосфере.

Спасибо « », было видно, что команда варьируется в тактическом плане. Серия была интересной, несмотря на то, что два матча закончились со счетом 1:0.

– В этом матче, в отличие от прошлого, удалось строго сыграть в обороне. Делали на это акцент при подготовке?

– В пятой игре мы расслабились, забив четвертый гол. Сделали выводы, спасибо ребятам, что ни на секунду не потеряли концентрацию.

– Во втором периоде были отрезки, в которых «Спартак» наседал на ваши ворота. В чем причина?

– Большинство во втором периоде все перевернуло, после него соперник начал давить, а у нас сколько большинства было? Зеро, если говорить на другом языке, – сказал главный тренер « » .