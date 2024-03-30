Ковальчук о том, сыграл ли последний матч: «Время покажет. Понимаю, что буду делать дальше. На свежую голову будем принимать решения»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Спартак» проиграл «Металлургу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук провел пять игр в этом плей-офф и не отметился результативными действиями.

– Конечно, я понимаю, что я буду делать дальше. Завтра выходной.

– Это был последний матч в вашей карьере?

– Посмотрим. Время покажет.

Ребят, давайте сейчас чуть выдохнем. Я обязательно пообщаюсь с вами чуть позже на все интересующие вас темы.

– Интересно ли вам зайти на полноценный сезон?

– Повторюсь, что я уже ответил на этот вопрос. Давайте, время чуть пройдет, и на свежую голову будем принимать какие-то решения.

Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

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11 комментариев
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Да хорош Ильюха завязывать пора .......
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Для меня настоящий Ковальчук кончился когда решил вернуться в КХЛ. Это был уже не тот Ковальчук
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Те кто говорят, что он пришел в спартак из за любви к клубу, чтоб красиво завершить карьеру, вы не задумывались что если б это было действительно так красиво как на словах, то он бы сделал это бесплатно или за символические деньги, а не за 15 лямов за 3 месяца.
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Всех денег не заработаешь, Илья.
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иди пацанов тренируй
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Да хорош его поливать. Есть те кто намного хуже него выглядит. Просто от Ковальчука по умолчанию многого ждут, но надо не забывать, что возраст то уже не тот и ждать что то сверхъестественного не стоит.
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что нужно для старости.хороший дом женщина. и павлины.
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"У Спартака ещё деньги есть, в составе буду"
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Ответ Duck Nightingale
Для меня настоящий Ковальчук кончился когда решил вернуться в КХЛ. Это был уже не тот Ковальчук
Чего это? Ковальчук был настоящим. Голы забивал, свою команду обрезал, всё как надо. Ковальчук окончательно закончился, когда решил тряхнуть стариной и поехал в НХЛ. Да и возраст уже, раньше хоть голами мог компенсировать свои минуса и обрезы, а сейчас голов нет, но привозы и минуса остались
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