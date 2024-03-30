Ковальчук о том, сыграл ли последний матч: «Время покажет. Понимаю, что буду делать дальше. На свежую голову будем принимать решения»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

« » проиграл «Металлургу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук провел пять игр в этом плей-офф и не отметился результативными действиями.

– Конечно, я понимаю, что я буду делать дальше. Завтра выходной.

– Это был последний матч в вашей карьере?

– Посмотрим. Время покажет.

Ребят, давайте сейчас чуть выдохнем. Я обязательно пообщаюсь с вами чуть позже на все интересующие вас темы.

– Интересно ли вам зайти на полноценный сезон?

– Повторюсь, что я уже ответил на этот вопрос. Давайте, время чуть пройдет, и на свежую голову будем принимать какие-то решения.

Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть, – сказал нападающий «Спартака» .