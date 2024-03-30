Ковальчук о том, сыграл ли последний матч: «Время покажет. Понимаю, что буду делать дальше. На свежую голову будем принимать решения»
Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
«Спартак» проиграл «Металлургу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук провел пять игр в этом плей-офф и не отметился результативными действиями.
– Конечно, я понимаю, что я буду делать дальше. Завтра выходной.
– Это был последний матч в вашей карьере?
– Посмотрим. Время покажет.
Ребят, давайте сейчас чуть выдохнем. Я обязательно пообщаюсь с вами чуть позже на все интересующие вас темы.
– Интересно ли вам зайти на полноценный сезон?
– Повторюсь, что я уже ответил на этот вопрос. Давайте, время чуть пройдет, и на свежую голову будем принимать какие-то решения.
Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.