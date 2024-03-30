Сафронов о Федотове в НХЛ: «ЦСКА поступил по-человечески, отпустив его. Мастерства ему не занимать – пускай доказывает»

Теги ЦСКА Филадельфия Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Андрей Сафронов прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Вчера «Флайерс» представили Федотова в качестве нового члена команды.

– Готов ли Федотов к игре в НХЛ?

– Ну откуда сегодня можно знать, готов ли Федотов к игре в НХЛ? Мастерства ему не занимать, опыт у него есть, отсутствие учебно-тренировочного процесса в течение года, наверное, большой минус. А так, я скажу, что ЦСКА поступил по-человечески, отпустив его, а для решения его же высоких задач права остаются за ЦСКА.

Еще раз скажу, что ЦСКА поступил очень по-человечески, отпустив игрока Федотова и придя к общему знаменателю о разрыве контракта и договоренности по обоюдному согласию.

– Все ли теперь зависит от него?

– Конечно, хочет вперед, может, умеет, пускай доказывает, работает трудом и правильной игрой, вот и все, – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

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5 комментариев
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Он издевается так что ли? Писец лицемерие, благо есть у кого учиться с самого верха.
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По-человечески….страшно подумать как они его не по-человечески отпустили бы?)) по частям?)))
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Два года потерял, а этот паяц издевается
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Не устали ещё? Никто его не держал и не держит. Думать просто надо головой и не надеяться, что ЦСКА будет опять выбивать отсрочку от призыва для чужого (уже Флориды) игрока. Сам туда перешёл - сам и оформляй. Не оформил - иди отдавай свой гражданский долг Родине. Это нормально.
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Ответ muslim95
Два года потерял, а этот паяц издевается
В смысле "потерял"? Или он по-Вашему, в армии реально служил, а не в хоккей играл?
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