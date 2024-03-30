Сафронов о Федотове в НХЛ: «ЦСКА поступил по-человечески, отпустив его. Мастерства ему не занимать – пускай доказывает»

Андрей Сафронов прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Вчера «Флайерс» представили Федотова в качестве нового члена команды.

– Готов ли Федотов к игре в НХЛ?

– Ну откуда сегодня можно знать, готов ли Федотов к игре в НХЛ? Мастерства ему не занимать, опыт у него есть, отсутствие учебно-тренировочного процесса в течение года, наверное, большой минус. А так, я скажу, что ЦСКА поступил по-человечески, отпустив его, а для решения его же высоких задач права остаются за ЦСКА.

Еще раз скажу, что ЦСКА поступил очень по-человечески, отпустив игрока Федотова и придя к общему знаменателю о разрыве контракта и договоренности по обоюдному согласию.

– Все ли теперь зависит от него?

– Конечно, хочет вперед, может, умеет, пускай доказывает, работает трудом и правильной игрой, вот и все, – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.