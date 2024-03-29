Овечкин за баннер «Обменяем на картошку» подарил шайбу юным фанатам во время игры с «Торонто»

Теги болельщики Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ахахаха Хоккей

Александр Овечкин подарил шайбу детям, просившим обменять ее на картошку.

Во время игры с «Торонто» (5:1) юные фанаты продемонстрировали баннер с просьбой к капитану «Вашингтона». 

«Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяем картошку на шайбу», – гласила надпись на баннере ребенка, который держал в руке картошку. 

Во время матча Александр Овечкин приблизился к болельщикам и перекинул шайбу через стекло, исполнив просьбу детей. 

Изображения: twitter.com/Capitals

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24 комментария
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Ответ Александр Филиппов
шутка про Белоруссию.
В США своя Белораша имеется - Айдахо кличут 😁
+31
-1
+30
а картошку получил?
+24
0
+24
Спортс через год: "Где картофель обменный на шайбу и что с ним стало"
+17
0
+17
шутка про Белоруссию.
+14
-3
+11
Ответ Александр Филиппов
шутка про Белоруссию.
Айдахо - родина потато.
+8
-1
+7
По заголовку сложилось впечатление, что они хотели, чтобы самого Ови обменяли на мешок с картошкой, а он в ответ сразил их своим великодушием, подарив им шайбу. Это была бы красивая история.
+7
-2
+5
Ови 🙏🙏🙏🙏
+7
-5
+2
Крутят)))
Находчивые пацанята!
+1
0
+1
Ответ Andrey Wolf
В США своя Белораша имеется - Айдахо кличут 😁
Потэйтостан
+1
0
+1
Ответ Cube Litening C:68X
Понятно..В общем, не сельскохозяйственный штат, как Айова, или как их там ещё?
Хемингуэй там на даче застрелился.
+2
-1
+1
Ответ Cube Litening C:68X
Примерно место можешь на карте показать? 😁
Отчего нет? Восточнее штата Вашингтон. Я был там - в Бойзи. Там Родина Микрона, и хайтек также представлен другими компаниями. Место диковатое, но красивое. Раньше жильё дешевое было, сейчас калифорнийцы и там цены взвинтили.
+2
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Елки-палки, как же будет не хватать Ови в хоккее!!!
0
0
0
"Где картофель" - новый ник на Спортсе)
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Понятно..В общем, не сельскохозяйственный штат, как Айова, или как их там ещё?
Сельскохозяйственный. Вся картопля в магазинах США из Айдахо. Но не только сельскохозяйственный. Ещё там и в Монтане много ультраправых милитаризованных групп. И колхозников вообще.
+1
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0
Ответ Jeff Lebowski
Сельскохозяйственный. Вся картопля в магазинах США из Айдахо. Но не только сельскохозяйственный. Ещё там и в Монтане много ультраправых милитаризованных групп. И колхозников вообще.
В общем, там за Трампа..😁👌
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ОВЕЧКИН-ЧЕЛОВЕЧИЩЕ.вроде сделал такую малость,а болельщику,как приятно...
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Ответ Cube Litening C:68X
В общем, там за Трампа..😁👌
Адназначна!
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Ответ Cube Litening C:68X
В общем, там за Трампа..😁👌
Мой друг - белорус с западно-украинскими корнями - там работал на Микроне. Жена его сказала, что не поедет в эту пердь, и ему через год или два пришлось вернуться. А он хотел остаться: рыбалка отличнейшая и люди простые и душевные.
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Красавец! Саша - ты лучший! Верим!!!
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Ответ Jeff Lebowski
Айдахо - родина потато.
Разумеется, нет. Картофель родом из Южной Америки. Есть подозрение, что в штат Айдахо он попал транзитом через Европу
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