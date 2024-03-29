Овечкин за баннер «Обменяем на картошку» подарил шайбу юным фанатам во время игры с «Торонто»

Александр Овечкин подарил шайбу детям, просившим обменять ее на картошку.

Во время игры с « » (5:1) юные фанаты продемонстрировали баннер с просьбой к капитану « ».

«Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяем картошку на шайбу», – гласила надпись на баннере ребенка, который держал в руке картошку.

Во время матча приблизился к болельщикам и перекинул шайбу через стекло, исполнив просьбу детей.

Изображения: twitter.com/Capitals