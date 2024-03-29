Андрей Коваленко: «Серия «Авангарда» и «Локомотива» оказалась самой напряженной и интересной из всех в этом Кубке Гагарина»

Андрей Коваленко навал серию «Авангарда» и «Локомотива» самой интересной в плей-офф.

Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина – 3-3.

– Серия «Локомотива» с « » оказалась самой напряженной и интересной из всех, которые были в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Встретились достойные соперники, лидеры своих конференций.

Перед седьмой игрой все в руках самих хоккеистов, тренерского штаба. Многое будет зависеть от психологии.

– Многие отмечают, что при счете 1-3 в серии в пользу «Локомотива» создалось ощущение, что ярославцы стали чего‑то бояться, у них появился страх перед «Авангардом».

– Я в жизни не видел ни одного хоккеиста, который со страхом выходит на лед.

То, что «Локомотив» вылетал три раза подряд от ЦСКА, – это не страх, а чисто физический, тактический сбой.

То, что «Авангард» при счете 1-3 в серии сравнял счет, не вижу в этом ничего такого.

Как говорил нам Владимир Вуйтек в начале двухтысячных: «Ничего страшного, у нас есть три попытки, чтобы выиграть раунд».

Когда мы проиграли «Северстали», при счете 2-1 он сказал: «Ничего страшного нет, у нас еще есть две игры в запасе. Поэтому, парни, желательно выиграть сегодня, а не потом».

У «Локомотива» и «Авангарда» осталась последняя попытка. Думаю, Омск выходил на прошлые игры от ножа, понимая, что у них больше нет права проиграть, а «Локомотив» думал о том, как быстро закончить серию.

Нас ждет интересный седьмой матч, – сказал бывший нападающий « » и «Авангарда» .