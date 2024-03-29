Андрей Коваленко: «Серия «Авангарда» и «Локомотива» оказалась самой напряженной и интересной из всех в этом Кубке Гагарина»

Теги Авангард Локомотив Андрей Коваленко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Андрей Коваленко навал серию «Авангарда» и «Локомотива» самой интересной в плей-офф.

Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина – 3-3.

– Серия «Локомотива» с «Авангардом» оказалась самой напряженной и интересной из всех, которые были в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Встретились достойные соперники, лидеры своих конференций.

Перед седьмой игрой все в руках самих хоккеистов, тренерского штаба. Многое будет зависеть от психологии.

– Многие отмечают, что при счете 1-3 в серии в пользу «Локомотива» создалось ощущение, что ярославцы стали чего‑то бояться, у них появился страх перед «Авангардом».

– Я в жизни не видел ни одного хоккеиста, который со страхом выходит на лед.

То, что «Локомотив» вылетал три раза подряд от ЦСКА, – это не страх, а чисто физический, тактический сбой.

То, что «Авангард» при счете 1-3 в серии сравнял счет, не вижу в этом ничего такого.

Как говорил нам Владимир Вуйтек в начале двухтысячных: «Ничего страшного, у нас есть три попытки, чтобы выиграть раунд».

Когда мы проиграли «Северстали», при счете 2-1 он сказал: «Ничего страшного нет, у нас еще есть две игры в запасе. Поэтому, парни, желательно выиграть сегодня, а не потом».

У «Локомотива» и «Авангарда» осталась последняя попытка. Думаю, Омск выходил на прошлые игры от ножа, понимая, что у них больше нет права проиграть, а «Локомотив» думал о том, как быстро закончить серию.

Нас ждет интересный седьмой матч, – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Авангарда» Андрей Коваленко.

11 комментариев
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Авангард в принципе поставил на поток супер интересные серии. Почти в каждом розыгрыше плей-офф плюс-минус в 1/4 или 1/2 Авангард выдаёт интереснейшую серию. Бывает с отрицательным результатом, бывает наоборот. Но можно реально много вспомнить с ак барсом, металлургом и конечно салаватом. С этими соперниками было по несколько серий убойных. Поэтому я и не удивлен этому факту, мы уже привыкли. Как выложили у Авангарда в инсте: любимые сладости болельщиков- это корвалол, валокордин и т д)
+33
0
+33
Ого! Новость про оставшихся в плей-офф КХЛ. А что, про СКА и Федотова больше писать нечего?
+13
-2
+11
Ответ grek087
Авангард в принципе поставил на поток супер интересные серии. Почти в каждом розыгрыше плей-офф плюс-минус в 1/4 или 1/2 Авангард выдаёт интереснейшую серию. Бывает с отрицательным результатом, бывает наоборот. Но можно реально много вспомнить с ак барсом, металлургом и конечно салаватом. С этими соперниками было по несколько серий убойных. Поэтому я и не удивлен этому факту, мы уже привыкли. Как выложили у Авангарда в инсте: любимые сладости болельщиков- это корвалол, валокордин и т д)
Добавить нечего, выдал базу.
+7
0
+7
Ответ grek087
Авангард в принципе поставил на поток супер интересные серии. Почти в каждом розыгрыше плей-офф плюс-минус в 1/4 или 1/2 Авангард выдаёт интереснейшую серию. Бывает с отрицательным результатом, бывает наоборот. Но можно реально много вспомнить с ак барсом, металлургом и конечно салаватом. С этими соперниками было по несколько серий убойных. Поэтому я и не удивлен этому факту, мы уже привыкли. Как выложили у Авангарда в инсте: любимые сладости болельщиков- это корвалол, валокордин и т д)
Как болельщик авангарда с 24 летним стажем далее сказать: валидол и караолол наши любимые лакомства😅
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Серия Магнитки со Спартаком тоже очень интересна...там меньше возни по бортам какую навязывает Локо...
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Господи, как вы достали со своим бредом про страх. Да, вот специально 3:1 повели в серии, чтоб потом бояться Авангарда.
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Авангард последние годы очень зрелищный хоккей демонстрирует.
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Подождём до завтра.
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Серия ещё не закончилась.Сегодня последняя игра!!!
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Ответ Shaiba Bash
Это было ожидаемо, здесь играет будущий чемпион
где то засмеялась парочка братьев...
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