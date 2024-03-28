Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN, Силаев – 6-й, Чернышов – 17-й, Артамонов – 21-й

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Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN.

Рейтинг основан на модели, учитывающей ряд факторов, которые могут предсказать успех игрока в НХЛ. Модель приписывает каждому игроку значение на основе нескольких характеристик, просчитанных в соответствии с важностью для успеха в НХЛ.

Эти характеристики включают в себя различные статистические показатели, силу лиги, где играет проспект, рейтинг команды в лиге, статистику, связанную с игрой в оборонительной, атакующей и переходной фазе, а также показатели, связанные с возрастом.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван Демидов («СКА-1946»)

3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

4. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)

5. з Зейн Парех («Сагино»)

6. з Антон Силаев («Торпедо»)

7. н Беркли Каттон («Спокан»)

8. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

9. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

10. з Зеев Буйум (университет Денвера)  

...17. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...21. н Никита Артамонов («Торпедо») 

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7 комментариев
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Больше всего удивляет, что Adam Jiricek, получивший тяжелую травму колена в 1-м матче МЧМ, продолжает числиться в 1-м раунде драфта. Хочется посмотреть на того ГМ, который отдаст драфт-пик 1-го раунда за игрока, который неизвестно когда вернется на лед и как будет играть. Адаму здоровья, но риск такого выбора слишком уж высокий. Тем более, что есть не менее перспективные игроки без таких проблем.
+7
-1
+6
В этот год драфт откровенно слабый(кроме Селебрини любой может уйти со 2-го по 10-е) тот же Силаев может быть легко выше Демидова а про 30-ку я бы сейчас даже не заикался там еще имен 10-12 поменяется
+3
-2
+1
А в этом рейтинге Антон и Арти выше…
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На моей памяти, это 1-й рейтинг от женщины-журналистки.
В принципе, фаны каждой команды NHL могли бы обмениваться в соц.сетях собственными рейтингами. И кто больше выборов на драфте угадает получает какой-то приз...
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Да выше топ 5 можно не заглядывать... там что 10,что 25😬
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Хороший драфт для наших намечается!)
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Граждане, кто знает, почему Эйзерман скатился на восьмое?
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