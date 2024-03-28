Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN, Силаев – 6-й, Чернышов – 17-й, Артамонов – 21-й
Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN.
Рейтинг основан на модели, учитывающей ряд факторов, которые могут предсказать успех игрока в НХЛ. Модель приписывает каждому игроку значение на основе нескольких характеристик, просчитанных в соответствии с важностью для успеха в НХЛ.
Эти характеристики включают в себя различные статистические показатели, силу лиги, где играет проспект, рейтинг команды в лиге, статистику, связанную с игрой в оборонительной, атакующей и переходной фазе, а также показатели, связанные с возрастом.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
4. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)
5. з Зейн Парех («Сагино»)
6. з Антон Силаев («Торпедо»)
7. н Беркли Каттон («Спокан»)
8. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
9. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
10. з Зеев Буйум (университет Денвера)
...17. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...21. н Никита Артамонов («Торпедо»)
В принципе, фаны каждой команды NHL могли бы обмениваться в соц.сетях собственными рейтингами. И кто больше выборов на драфте угадает получает какой-то приз...