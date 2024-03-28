Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN, Силаев – 6-й, Чернышов – 17-й, Артамонов – 21-й

Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN.

Рейтинг основан на модели, учитывающей ряд факторов, которые могут предсказать успех игрока в НХЛ. Модель приписывает каждому игроку значение на основе нескольких характеристик, просчитанных в соответствии с важностью для успеха в НХЛ.

Эти характеристики включают в себя различные статистические показатели, силу лиги, где играет проспект, рейтинг команды в лиге, статистику, связанную с игрой в оборонительной, атакующей и переходной фазе, а также показатели, связанные с возрастом.

Список возглавил форвард .

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н («СКА-1946»)

3. з (университет Мичигана)

4. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)

5. з Зейн Парех («Сагино»)

6. з («Торпедо»)

7. н Беркли Каттон («Спокан»)

8. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

9. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

10. з Зеев Буйум (университет Денвера)

...17. н Игорь Чернышов (« »)

...21. н Никита Артамонов («Торпедо»)