Иван Федотов: «ЦСКА ждет новый виток истории. Я благодарен за доверие в этом сезоне, мне давали играть. Отношусь ко всему произошедшему с благодарностью и пониманием»
Иван Федотов высказался касательно ухода из ЦСКА.
Голкипер перешел в «Филадельфию» после завершения выступлений ЦСКА в сезоне КХЛ.
– Иван, в первую очередь поздравляю с переходом в «Филадельфию». Вы давно к этому стремились. Можно ли сказать, что сбылась ваша мечта?
– Спасибо за поздравление! Мечта – более глобальное понятие. Я бы назвал это целью. Сейчас осуществилась только ее часть.
– Как все получилось технически? Я о расторжении контракта. Чья была инициатива?
– Мы обоюдно с клубом приняли это решение. Пришли к этому соглашению. Как есть, так есть.
Хорошее было время, мы завоевали Кубок Гагарина. И для клуба были хорошие годы. Я думаю при этом, что все самое интересное впереди. ЦСКА ждет новый виток истории. Посмотрим, как сложится жизнь.
Я благодарен за доверие, которое мне оказали в ЦСКА в этом сезоне. Были определенные трудности, непростые моменты – игровые, психологические, физические. И все в совокупности. Очень много факторов. Но мне давали играть. Давали возможность себя проявить.
Я отношусь ко всему произошедшему с благодарностью и пониманием. Желаю ЦСКА только всего наилучшего. Так бывает, это хоккейный мир. Карьера может быть большой, длинной и тяжелой. И в ней такое иногда происходит.
– Вообще вас беспокоила тема, что из-за вас случилась такая международная шумиха?
– Не то чтобы беспокоила. Безусловно, я понимал, в какое время мы живем, и что происходит. Определенные отстранения, санкции, ограничения.
Но я фокусировался не на этих вещах, а меня на тот момент интересовали свои локальные проблемы. Потому что каждый должен заниматься своим делом. И взваливать на себя ту ответственность, которую ты можешь нести, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
Что про ЦСКА - перевернутая страница в его карьере.