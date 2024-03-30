Иван Федотов: «ЦСКА ждет новый виток истории. Я благодарен за доверие в этом сезоне, мне давали играть. Отношусь ко всему произошедшему с благодарностью и пониманием»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов высказался касательно ухода из ЦСКА.

Голкипер перешел в «Филадельфию» после завершения выступлений ЦСКА в сезоне КХЛ.

– Иван, в первую очередь поздравляю с переходом в «Филадельфию». Вы давно к этому стремились. Можно ли сказать, что сбылась ваша мечта?

– Спасибо за поздравление! Мечта – более глобальное понятие. Я бы назвал это целью. Сейчас осуществилась только ее часть.

– Как все получилось технически? Я о расторжении контракта. Чья была инициатива?

– Мы обоюдно с клубом приняли это решение. Пришли к этому соглашению. Как есть, так есть.

Хорошее было время, мы завоевали Кубок Гагарина. И для клуба были хорошие годы. Я думаю при этом, что все самое интересное впереди. ЦСКА ждет новый виток истории. Посмотрим, как сложится жизнь.

Я благодарен за доверие, которое мне оказали в ЦСКА в этом сезоне. Были определенные трудности, непростые моменты – игровые, психологические, физические. И все в совокупности. Очень много факторов. Но мне давали играть. Давали возможность себя проявить.

Я отношусь ко всему произошедшему с благодарностью и пониманием. Желаю ЦСКА только всего наилучшего. Так бывает, это хоккейный мир. Карьера может быть большой, длинной и тяжелой. И в ней такое иногда происходит.

– Вообще вас беспокоила тема, что из-за вас случилась такая международная шумиха?

– Не то чтобы беспокоила. Безусловно, я понимал, в какое время мы живем, и что происходит. Определенные отстранения, санкции, ограничения.

Но я фокусировался не на этих вещах, а меня на тот момент интересовали свои локальные проблемы. Потому что каждый должен заниматься своим делом. И взваливать на себя ту ответственность, которую ты можешь нести, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

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9 комментариев
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Красавчик. Достойно!
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Удачи Федотову в Филадельфии!
Что про ЦСКА - перевернутая страница в его карьере.
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А что он должен был сказать? Он же не идиот. Права у ЦСКА, если провалится туда ещё возвращается придётся
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Играл он достаточно, даже более чем. Так что б вообще тащил - пару матчей за сезон. Гамзина жалко, но делали ставку на Федотова.
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"С благодарностью вспоминаю отеческий ремень Игоря Ивановича, кем бы я стал если бы не прошел армейскую школу жизни?"(((
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