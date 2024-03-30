Шарипзянов о подарке губернатора Омской области Лукашенко: «В 5-м матче Спунер набрал 3 очка, в 6-м забил белорус Мартынов. Получается, в том числе благодаря Лукашенко побеждаем»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Александр Лукашенко Райан Спунер Дамир Шарипзянов Политика Матч ТВ Игорь Мартынов Виталий Хоценко Хоккей

Дамир Шарипзянов рассказал о счастливой примете «Авангарда» в этом плей-офф.

Несколько дней назад Александр Лукашенко получил в подарок от губернатора Омской области Виталия Хоценко свитер команды.

После этого «Авангард» одержал две победы подряд в серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом» и сравнял счет в серии (3-3). 

– Что за примета работает в Омске, что местный губернатор Виталий Хоценко подарил свитер «Авангарда» белорусскому президенту Александру Лукашенко, и сразу же «ястребы» начали побеждать? Болельщики это активно обсуждают.

– Я не знаю, как, но это работает. В шестом матче свой первый гол в плей-офф забил белорус Игорь Мартынов. А в пятом матче свой первый гол забил наполовину белорус Райан Спунер, набрав три очка. А ведь он к нам как раз из минского «Динамо» приехал.

Получается, в том числе благодаря Лукашенко мы побеждаем. Хорошая примета! – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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