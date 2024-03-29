Бенуа подписал 3-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 1,35 млн долларов в год. Защитник набрал 5 очков в 54 матчах сезона НХЛ

«Торонто» и Симон Бенуа договорились о новом контракте.

25-летний защитник подписал соглашение с канадским клубом на общую сумму 4,05 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата игрока составит 1,35 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 16:55.