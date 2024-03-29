Бенуа подписал 3-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 1,35 млн долларов в год. Защитник набрал 5 очков в 54 матчах сезона НХЛ

Теги Торонто НХЛ Симон Бенуа Хоккей

«Торонто» и Симон Бенуа договорились о новом контракте.

25-летний защитник подписал соглашение с канадским клубом на общую сумму 4,05 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата игрока составит 1,35 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Симон Бенуа провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 16:55.

2 комментария
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"Я не умею забивать голы, но я готов хитовать для вас, парни" С. Бенуа (Бенни)
Ещё один хороший ход Тре.
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Разыгрался и временами очень хорошо тащит шайбу, недавно такой вираж заложил, комментатор аж повис)
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