Ротенберг выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»: «Чудовищная трагедия. Все наши мысли с тобой, Москва»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле».

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, огонь велся из автоматов. Есть пострадавшие и раненые.

Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

«Чудовищная трагедия. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного теракта в «Крокус Сити Холле».

Все наши мысли с тобой, Москва 🙏», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.