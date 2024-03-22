Ротенберг выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»: «Чудовищная трагедия. Все наши мысли с тобой, Москва»
Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле».
В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, огонь велся из автоматов. Есть пострадавшие и раненые.
Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.
«Чудовищная трагедия. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного теракта в «Крокус Сити Холле».
Все наши мысли с тобой, Москва 🙏», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.