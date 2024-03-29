Олег Гросс: «Серия со СКА была сложной, с «Ак Барсом» у нас многие не играли из-за травм. Мы довольны тренерами «Автомобилиста» на данном отрезке, большое им спасибо»

Олег Гросс поблагодарил тренерский штаб за игру «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством вышла в полуфинал , обыграв в первом раунде « » (4-1), а во втором – (4-1).

«Серия со СКА была сложной, все игры тяжелые. Я уже не говорю про последний матч – эмоциональное напряжение. Я не любитель кого-то выделять, но в этот раз скажу так – ребята молодцы, горжусь ими.

Они сделали то, чего все давно ждали – и город, и область, непосредственные руководители. Они стали намного сильнее, чувствовался коллектив. Этапы для нас складывались по-разному, но, подчеркну, молодцы!

Играл без и Блэкера? Молодежь сыграла свою роль. Дай Бог, чтобы они развивались и заняли свое место в составе. С «Ак Барсом» у нас тоже многие не играли.

Не хочу тут раздувать трагедию, но у нас тоже были больные, у людей переломы. Кузнецову вообще не посчастливилось – в первой игре получил травму. Что тут сделаешь?

Мы довольны тренерами на данном отрезке, большое спасибо им за работу.

Предпочтительнее для нас «Металлург» или «Спартак»? Я слежу за матчами. Это очень хорошие команды, не случайно заняли свои места по итогам регулярного чемпионата. О чем могут говорить возможные «восточные» полуфиналы? Ни о чем.

Раньше мы играли – первая команда против 16-й, финалы были и западными, и с восточными командами. Это ведь живая ситуация, а не искусственная. В этом ничего такого нет», – сказал спортивный директор «Автомобилиста».