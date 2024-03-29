Олег Гросс: «Серия со СКА была сложной, с «Ак Барсом» у нас многие не играли из-за травм. Мы довольны тренерами «Автомобилиста» на данном отрезке, большое им спасибо»

Теги Ак Барс СКА Автомобилист Николай Заварухин Олег Гросс Сергей Широков КХЛ Кубок Гагарина Джесси Блэкер Хоккей

Олег Гросс поблагодарил тренерский штаб за игру «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина вышла в полуфинал КХЛ, обыграв в первом раунде «Ак Барс» (4-1), а во втором – СКА (4-1).

«Серия со СКА была сложной, все игры тяжелые. Я уже не говорю про последний матч – эмоциональное напряжение. Я не любитель кого-то выделять, но в этот раз скажу так – ребята молодцы, горжусь ими.

Они сделали то, чего все давно ждали – и город, и область, непосредственные руководители. Они стали намного сильнее, чувствовался коллектив. Этапы для нас складывались по-разному, но, подчеркну, молодцы!

Играл без Широкова и Блэкера? Молодежь сыграла свою роль. Дай Бог, чтобы они развивались и заняли свое место в составе. С «Ак Барсом» у нас тоже многие не играли.

Не хочу тут раздувать трагедию, но у нас тоже были больные, у людей переломы. Кузнецову вообще не посчастливилось – в первой игре получил травму. Что тут сделаешь?

Мы довольны тренерами на данном отрезке, большое спасибо им за работу.

Предпочтительнее для нас «Металлург» или «Спартак»? Я слежу за матчами. Это очень хорошие команды, не случайно заняли свои места по итогам регулярного чемпионата. О чем могут говорить возможные «восточные» полуфиналы? Ни о чем.

Раньше мы играли – первая команда против 16-й, финалы были и западными, и с восточными командами. Это ведь живая ситуация, а не искусственная. В этом ничего такого нет», – сказал спортивный директор «Автомобилиста».

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18 комментариев
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Раз вы благодарны тренерскому штабу, то отблагодарите лучше их качественной трансферной политикой, сделайте 3 атакующих звена, сохраните Голышева, Обидина и Хрипунова, попытайтесь подписать сильных и молодых игроков, например Морозова, поищите качественных легионеров на место ушедших (Мэйсек, Эберт). Я думаю это будет лучшим "спасибо" для тренеров
+6
-1
+5
Ответ Fg Gf
Потому что он не нужен, я думаю ,что он уйдет, у него как раз контракт кончается. Человек провел неполных два сезона, в обороне косячит
Так в прошлом сезоне Эберт, пропустил всего 4 игры, где он хрусталь?
Ну да этот сезон, из-за травмы в межсезонье пошел наперекосяк, но когда Ник в форме, он один из лучших атакующих защитников лиги
+4
0
+4
Ответ Иван Иванович
Это не совсем так, или совсем не так. Неправильная реабилитация после операции смазала конечно сезон, но в каждом проведенном матче он безумно полезен. А то что он из числа топ 6 лиги в своем амплуа факт неоспоримый.
И кстати после расставания с Ефимом наши защитники перестали откровенно косячить))) М - магия!)))
+3
0
+3
Ответ Fg Gf
Он хрустальный, в команде два сезона и ни один из них не провел полностью из-за травм ,поэтому он не нужен команде. Да, его техника впечатляет, но он либо должен быть всегда с командой, либо подтягивать оборонительные качества, потому что в защите он дико косячный. За 50 млн можно и нужно найти более хорошего защитника
Это не совсем так, или совсем не так. Неправильная реабилитация после операции смазала конечно сезон, но в каждом проведенном матче он безумно полезен. А то что он из числа топ 6 лиги в своем амплуа факт неоспоримый.
+2
0
+2
Ответ Fg Gf
Раз вы благодарны тренерскому штабу, то отблагодарите лучше их качественной трансферной политикой, сделайте 3 атакующих звена, сохраните Голышева, Обидина и Хрипунова, попытайтесь подписать сильных и молодых игроков, например Морозова, поищите качественных легионеров на место ушедших (Мэйсек, Эберт). Я думаю это будет лучшим "спасибо" для тренеров
Эберт то почему уходит?
+1
0
+1
Ответ Fg Gf
Потому что он не нужен, я думаю ,что он уйдет, у него как раз контракт кончается. Человек провел неполных два сезона, в обороне косячит
топовый атакующий защитник, в прошлом ПО разрывал магнитку, надо оставлять
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Ответ Fg Gf
В Северной Америке мало хоккеистов? Из русских я бы попробовал подписать Марченко из Ак Барса, есть Седов молодой в Северстали. Если искать, то можно найти. А в Эберте нет ничего такого, за что его можно оставить. Он дорогой по зп и не стабильный. Какой смысл в игроке, который от силы проводит 30 матчей за сезон?
Марченко на Эберта менять?))))
+1
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+1
Ответ Pronger
Так в прошлом сезоне Эберт, пропустил всего 4 игры, где он хрусталь? Ну да этот сезон, из-за травмы в межсезонье пошел наперекосяк, но когда Ник в форме, он один из лучших атакующих защитников лиги
База
+1
0
+1
Где на этом сайте искат результаты матчей? что за гре бан ый интерфейс.
+1
-1
0
Ответ Fg Gf
Раз вы благодарны тренерскому штабу, то отблагодарите лучше их качественной трансферной политикой, сделайте 3 атакующих звена, сохраните Голышева, Обидина и Хрипунова, попытайтесь подписать сильных и молодых игроков, например Морозова, поищите качественных легионеров на место ушедших (Мэйсек, Эберт). Я думаю это будет лучшим "спасибо" для тренеров
По уму если, то сохранить нужно обоих, если конечно нет разногласий…
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Ответ Иван Иванович
По уму если, то сохранить нужно обоих, если конечно нет разногласий…
Обоих это кого? Обидин и Хрипунов?
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Ответ Fg Gf
Раз вы благодарны тренерскому штабу, то отблагодарите лучше их качественной трансферной политикой, сделайте 3 атакующих звена, сохраните Голышева, Обидина и Хрипунова, попытайтесь подписать сильных и молодых игроков, например Морозова, поищите качественных легионеров на место ушедших (Мэйсек, Эберт). Я думаю это будет лучшим "спасибо" для тренеров
Вы , конечно очень странный дядька, таких еще поискать нужно. Ну, по крайней мере здесь, среди болел Авто - вы единственный такой. Нас здесь мало и все очень видно. У вас с вашей памятью все хорошо? Вы вообще для кого здесь пишите? Ведь вашу писанину вообще можно не воспринимать, одна болтовня сплошная, вам даже до диванного эксперта далеко. Тут есть такая функция у каждого, профиль называется, заходишь туда и можно комменты читать за более, чем продолжительное время. Почитайте себя, вспомните, освежите память - это не так давно было, чуть больше месяца назад. Еще хватает ума и совести меня псевдо болельщиком при этом назвать. Вот, вы кстати, самый натуральный псевдо болельщик и есть, который буквально еще месяц назад помои лил про команду и про хоккеистов , а сейчас, как ни в чем не бывало, бегает по «веткам» с упоминанием Автомобилиста и плюсики собирает.
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Ответ Fg Gf
В Северной Америке мало хоккеистов? Из русских я бы попробовал подписать Марченко из Ак Барса, есть Седов молодой в Северстали. Если искать, то можно найти. А в Эберте нет ничего такого, за что его можно оставить. Он дорогой по зп и не стабильный. Какой смысл в игроке, который от силы проводит 30 матчей за сезон?
Вы что тут из себя «диванного эксперта» то строите, у вас это вообще не получается, как сейчас все говорят, «от слова совсем». Вы, до этого еще нигде и ни в чем не угадали, поэтому и сейчас ваши комментарии про Автомобилист и все, что с ним связано можно смело не воспринимать.
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Ответ Капризов Кирилл
Где на этом сайте искат результаты матчей? что за гре бан ый интерфейс.
отвечать на вопрос не надо, на другом сайте сразу на виду всё нашёл.
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