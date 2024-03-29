Барков набрал 700 очков в НХЛ за 728 игр. Из финнов быстрее этой отметки достигли только Курри и Селянне

Александр Барков набрал 700-е очко в НХЛ .

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» уступила «Айлендерс» со счетом 2:3.

28-летний форвард «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и достиг отметки в 700 набранных баллов в НХЛ. Ему потребовалось для этого 728 игр.

Среди всех финских игроков только двое смогли набрать 700 очков быстрее, чем Барков.

Это Яри Курри (483 матча) и Теему Селянне (541 игра).