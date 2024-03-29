Барков набрал 700 очков в НХЛ за 728 игр. Из финнов быстрее этой отметки достигли только Курри и Селянне

Теги рейтинги Айлендерс Флорида Теему Селянне НХЛ Яри Курри Александр Барков Хоккей

Александр Барков набрал 700-е очко в НХЛ .

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» уступила «Айлендерс» со счетом 2:3.

28-летний форвард «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и достиг отметки в 700 набранных баллов в НХЛ. Ему потребовалось для этого 728 игр. 

Среди всех финских игроков только двое смогли набрать 700 очков быстрее, чем Барков.

Это Яри Курри (483 матча) и Теему Селянне (541 игра).

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21 комментарий
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финн, такой же, как и я)
+16
-1
+15
Ответ КОНТЕНДЕР
А мог бы быть нашим лучшим центром сейчас
спасибо нашему Владиславу
+11
-1
+10
А мог бы быть нашим лучшим центром сейчас
+9
0
+9
Ответ wolkov
финн такой же как ты литовец?))
как ты Волков)
+4
0
+4
Ответ AMOLAD
Ну финн он, конечно, лишь по паспорту.
Гражданство, место рождения, школа. Мало?
+4
-1
+3
Ну финн он, конечно, лишь по паспорту.
+3
-1
+2
Ответ Артем Зырянов
Я бы сказал из русского у него только фамилия.
Кровь
+2
0
+2
Ответ Артем Зырянов
Я бы сказал из русского у него только фамилия.
точно, русские папа с мамой, бабушки с дедушками и т.д.. Эталонный финн! ))
+2
0
+2
28 лет, 1000+ очков вполне по силам набрать.
+1
0
+1
Ответ Сибирский литовец
финн, такой же, как и я)
финн такой же как ты литовец?))
+1
0
+1
Барков, лучший, универсальный центр среди действующих.
+2
-1
+1
Ответ AMOLAD
Ну финн он, конечно, лишь по паспорту.
Я бы сказал из русского у него только фамилия.
+4
-3
+1
Ответ Артем Зырянов
Конечно, родился в Финляндии, учился там, хоккейное образование там получал, играет за сборную страны. Конечно финн.
про образование сразу другой "финн" вспомнился. но это табу)
+1
0
+1
Ответ Звезда Мага
про образование сразу другой "финн" вспомнился. но это табу)
Тот финн с пацанами из ленинградских дворов получал образование. У Баркова другая история.
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Ответ Артем Зырянов
Я бы сказал из русского у него только фамилия.
По-русски не говорит?
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Наш слоняра!
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Отличный игрок. надежный и простой как всё финское
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Один из лучших центров во всей лиге. Травм бы поменьше, потому что в большинстве своих сезонов много пропускал, и наверняка недобрал. Умеет вообще все, как тут например:
https://www.youtube.com/watch?v=uwMT4ovRDMI.
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Ответ Сибирский литовец
финн, такой же, как и я)
Такой же как Ротенберг.
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Ответ Звезда Мага
точно, русские папа с мамой, бабушки с дедушками и т.д.. Эталонный финн! ))
Конечно, родился в Финляндии, учился там, хоккейное образование там получал, играет за сборную страны. Конечно финн.
+1
-1
0
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