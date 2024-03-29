«Бостон» вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд. Это самая длинная активная серия в НХЛ

«Бостон» вышел в плей-офф в 8-м сезоне подряд.

Участие «Брюинс» в розыгрыше Кубка Стэнли было обеспечено после поражения «Филадельфии» от «Монреаля» (1:4) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 99 очков в 74 играх и занимает 1-е место в Атлантическом дивизионе.

« » не пропускает плей-офф с 2016 года. Серия из 8 выходов подряд – самая длинная среди активных в НХЛ.

Рекорд лиги принадлежит как раз «Бостону» – 29 выходов подряд в период с 1968 по 1996 годы.

Если брать серии, начавшиеся после введения потолка зарплат, то лучший результат у «Питтсбурга» – 16 выходов подряд (с 2007 по 2022 годы).

Отметим, что в текущем сезоне «Брюинс» отмечают 100-летие клуба, вступившего в НХЛ в 1924 году.