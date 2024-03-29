Кузнецов набрал очки впервые за 5 матчей – передача против «Детройта». У него 8+15 в 55 играх

Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (4:0).

Форвард «Каролины» прервал серию без очков из 4 игр, набрав 23-й (8+15) балл в текущем чемпионате . Всего в сезоне он провел 55 матчей.

В 12 играх за «Харрикейнс» на его счету 6 (2+4) очков.

Сегодня за 14:46 (0:46 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 38% выигранных вбрасываний (3 из 8), полезность – «плюс 1».