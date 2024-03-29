Оши об Овечкине: «Его жажда забивать вернулась. Никогда не видел ничего подобного»
Ти Джей Оши высоко оценил результаты Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.
«Судя по тому, как он сейчас играет, жажда забивать у Ови вернулась и проявляется в полной мере. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал нападающий «Кэпиталз».
Напомним, что Александр Овечкин в матче против «Детройта» (4:3 ОТ) не забил впервые за 6 матчей. До этого было 8 голов в 5 играх, в том числе 3 дубля. Кроме того, Александр Овечкин был признан первой звездой недели в НХЛ, опередив Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида.
Сегодня «Вашингтон» сыграет против «Торонто» в гостях.