Оши об Овечкине: «Его жажда забивать вернулась. Никогда не видел ничего подобного»

Ти Джей Оши высоко оценил результаты Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Судя по тому, как он сейчас играет, жажда забивать у Ови вернулась и проявляется в полной мере. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал нападающий «Кэпиталз».

Напомним, что Александр Овечкин в матче против «Детройта» (4:3 ОТ) не забил впервые за 6 матчей. До этого было 8 голов в 5 играх, в том числе 3 дубля. Кроме того, был признан первой звездой недели в , опередив Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида.

Сегодня « » сыграет против «Торонто» в гостях.