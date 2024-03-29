Байрэм оштрафован на 5 000 долларов за блокировку Крокшенка в игре «Баффало» – «Оттава»

Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм оштрафован за блокировку.

В первом периоде матча регулярного чемпионата « » – « » (2:6) 22-летний канадец атаковал форварда Ангуса Крокшенка, не владевшего шайбой. Боуэн получит от судей малый штраф.

Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Байрэма на 5 000 долларов – это максимальная сумма в данном случае по коллективному соглашению. Средства пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.