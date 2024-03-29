Байрэм оштрафован на 5 000 долларов за блокировку Крокшенка в игре «Баффало» – «Оттава»

Теги Баффало Оттава НХЛ Боуэн Байрэм деньги Ангус Крокшенк Хоккей

Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм оштрафован за блокировку.

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Оттава» (2:6) 22-летний канадец атаковал форварда Ангуса Крокшенка, не владевшего шайбой. Боуэн получит от судей малый штраф.

Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Байрэма на 5 000 долларов – это максимальная сумма в данном случае по коллективному соглашению. Средства пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Подробная статистика выступлений Байрэма доступна здесь.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий