Мартин Бродер: «В НХЛ слишком опекают вратарей, эти парни играют по 55 матчей. Мой тренер вратарей говорит: «Он сыграл 5 матчей за 8 дней». Я спрашиваю: «И что?» Они должны играть по 65-70, как мы»

Теги Нью-Джерси Мартин Бродер НХЛ Джейк Аллен Каапо Кяхкенен Акира Шмид Нико Доус Хоккей

Мартин Бродер поделился мнением о современных вратарях НХЛ.

Сейчас четырехкратный обладатель «Везина Трофи» занимает пост исполнительного вице-президента «Нью-Джерси» по хоккейным операциям.

«Думаю, что мы слишком опекаем наших вратарей. Я вижу это, сам являюсь частью этого. Мой тренер вратарей говорит: «Он сыграл пять матчей за последние восемь дней». Я спрашиваю: «И что?»

Спорт изменился, но и позиция сильно изменилась из-за той нагрузки, которая выпадает на долю этих парней. Вратарская позиция очень изменчива. В один год ты можешь быть лучшим, а на второй год кажется, что тебе вообще не место в лиге. Странно, насколько непостоянными стали вратари.

Система 1А и 1В (при ней команда имеет двух сильных вратарей и распределяет между ними нагрузку – Sports) создает такую ситуацию. Потому что всегда будет звучать: «Мы не можем выпускать основного вратаря два дня подряд». Вы так боитесь, что первый номер получит травму, и опекаете его до бесконечности.

Эти парни играют по 55 матчей. Они должны играть 65-70 матчей, как это делали мы», – сказал Мартин Бродер.

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49 комментариев
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Ответ Mephi027
Если бы Василевский играл по 70, он бы побил все твои рекорды к концу карьеры. Радуйся, Мартин, что по 55 - ты вне досягаемости.
А ты не думал в обратную сторону. Что от таких нагрузок Вася закончил бы с хоккеем раньше. С чего такие громкие заявления?
+38
-5
+33
Ответ Mephi027
Если бы Василевский играл по 70, он бы побил все твои рекорды к концу карьеры. Радуйся, Мартин, что по 55 - ты вне досягаемости.
А играй Мартин только в эпоху без ничьих как Василь????))
+28
-4
+24
так если спорт изменился, то чего странного? логика хромает
+18
-1
+17
Ответ Alex.K71
Парни были железные, стальные мужики были в былые времена! Ну в чём-то с Бродером трудно не согласится! Народ в целом стал мягкотелым!
ты в воротах когда-нибудь играл?
+16
-2
+14
Ответ Mephi027
Овечкин же играет без пропусков почти уже 19 лет Поди у нападающих больше нагрузка чем у воротчиков
На пах и на колени у вратарей больше

Василевский уже в прошлом сезоне осознал, что перенагрузился и без всяких 70
+7
0
+7
Бродо в Нью Джерси играл, где во время его карьеры, за исключением нескольких сезонов, с обороной всё было в порядке. В таких командах можно и помногу играть, там защита заточена чтобы вратарю игру упростить.
+5
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+5
Ответ Данияр Мухамадеев
Ещё каких-то 6-7лет назад выбить 100 очков считалось суперэлитным достижением,которое покорялось лишь единицам.В текущем сезоне 5 игроков уже преодолели рубикон в 100 очков.Еще 5 игроков с большой долей вероятности достигнут отметки в 100.Только вдуматься,10 игроков со 100 очками!А как по мне , то такая аномальная результативность обусловлена с падением среднего уровня вратарей.И да,российских вратарей стало как никогда много в лиге.
Уровень вратарей растет, как и игроков. Просто 6-7 лет назад форма была больше, правила допускали больше жесткой игры со стороны обороны. Сейчас лига идет в сторону увеличения зрелищности, игра становится быстрее, силовых приемов меньше, жестких стыков меньше, все больше маленьких и техничных игроков появляется.
+4
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+4
Ответ Roo91
Бродо - самый переоцененный вратарь. Ему повезло играть во времена низкой результативности, дак ещё и всю карьеру играл в Нью-Джерси с мощнейший защитой.
Оскобления Овечкина. Принижения Бродо. Всё приправлено враньём. Сразу видно писаря с маленькой буквы
+3
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+3
Да какая разница кто сколько матчей сыграл, че там с удалением Серебрякова, Марти? Сейчас это весь хоккейный мир обсуждает
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+2
Ответ Данияр Мухамадеев
Ещё каких-то 6-7лет назад выбить 100 очков считалось суперэлитным достижением,которое покорялось лишь единицам.В текущем сезоне 5 игроков уже преодолели рубикон в 100 очков.Еще 5 игроков с большой долей вероятности достигнут отметки в 100.Только вдуматься,10 игроков со 100 очками!А как по мне , то такая аномальная результативность обусловлена с падением среднего уровня вратарей.И да,российских вратарей стало как никогда много в лиге.
Нет никакой аномалии, все в тренде. В этом сезоне средняя результативность даже чуть ниже, чем в предыдущих двух.
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+2
Ответ Данияр Мухамадеев
Ещё каких-то 6-7лет назад выбить 100 очков считалось суперэлитным достижением,которое покорялось лишь единицам.В текущем сезоне 5 игроков уже преодолели рубикон в 100 очков.Еще 5 игроков с большой долей вероятности достигнут отметки в 100.Только вдуматься,10 игроков со 100 очками!А как по мне , то такая аномальная результативность обусловлена с падением среднего уровня вратарей.И да,российских вратарей стало как никогда много в лиге.
Эта результативность достигнута изменениями в правилах, в т.ч. в размерах амуниции вратарей. Мизерно или ещё как, но рост результативности начался сразу после этих изменений.
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Ответ Данияр Мухамадеев
Ещё каких-то 6-7лет назад выбить 100 очков считалось суперэлитным достижением,которое покорялось лишь единицам.В текущем сезоне 5 игроков уже преодолели рубикон в 100 очков.Еще 5 игроков с большой долей вероятности достигнут отметки в 100.Только вдуматься,10 игроков со 100 очками!А как по мне , то такая аномальная результативность обусловлена с падением среднего уровня вратарей.И да,российских вратарей стало как никогда много в лиге.
Да ладно. В сезоне 92-93 - 21 человек выбили сотню.
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Ответ nmnackjbxkasbk
ты в воротах когда-нибудь играл?
Было дело по малолетке!
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"Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри - не вы!"
Века проходят, а батьки всё бухтят на сынков)) да, Марти?)))
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Ответ Roo91
Бродо - самый переоцененный вратарь. Ему повезло играть во времена низкой результативности, дак ещё и всю карьеру играл в Нью-Джерси с мощнейший защитой.
125 шатаутов с тобой не согласятся!
И в отличие от этих академиках на прямых ногах он реально мог тащить-и тащил мертвые шайбы.
+4
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+1
Ответ Roo91
Бродо - самый переоцененный вратарь. Ему повезло играть во времена низкой результативности, дак ещё и всю карьеру играл в Нью-Джерси с мощнейший защитой.
Ну да, чо там, всего-то 3 КС да два золота ОИ, 4 Везина Трофи. Они там в Америке ничерта в хоккее не понимают, дураки
+1
0
+1
Ответ Roo91
Бродо - самый переоцененный вратарь. Ему повезло играть во времена низкой результативности, дак ещё и всю карьеру играл в Нью-Джерси с мощнейший защитой.
Везет тому, кто везет. Много факторов для такой шикарной статистики сошлось воедино
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Ответ Вадим Сидоров
А играй Мартин только в эпоху без ничьих как Василь????))
105 ничьих. Вдумайся насколько больше могло быть побед.
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Ответ Олег Василевский
Бродо, как раз-таки, эталон вратаря в стойке, падал редко; это Гашек валялся на спине постоянно
Гашек-акробат . Для голивудских фильмов с ван дамом
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Ответ ИваннИванов
Василевский в качалке повредился.
"Проблема" Бродо, что из-за большого числа игр он пару раз в пиковом возрасте устроился на 89-90 % в регулярке и даже в плей-офф, где НДД дошёл до финала в 2001 - финал завалил тогда на фоне Руа, но не более. Стастический бзик, на который теперь наяривают хейтеры
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Ответ Александр Балабанов
Я не о травме, а о его высказываниях про спад кондиций после прошлого сезона, т.е. до травмы
В любом случае, Вася по 60+ матчей тогда играл, плюс КС с поздними раундами на протяжении нескольких лет (где нагрузка, прямо скажем, выше). Это не те 55, о которых говорит Бродо. Но травмы пошли не оттуда. Хотя, могли и оттуда, конечно.
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Ответ Sonnyanderson
125 шатаутов с тобой не согласятся! И в отличие от этих академиках на прямых ногах он реально мог тащить-и тащил мертвые шайбы.
Бродо, как раз-таки, эталон вратаря в стойке, падал редко; это Гашек валялся на спине постоянно
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Парни были железные, стальные мужики были в былые времена! Ну в чём-то с Бродером трудно не согласится! Народ в целом стал мягкотелым!
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Ответ Данияр Мухамадеев
10 игроков со 100 очками что это ,как не аномалия?
Это следствие подросшей результативности в целом (факторов много, в тч ставка на скоростные атаки, тренд был повышающий, но сейчас уже идет стабилизация) и появления ряда индивидуально сильных И (важно) стабильных игроков. Но до уровня 80-х показатели не дойдут
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Ответ Данияр Мухамадеев
Размеры вратарской амуниции сократились достаточно мизерно,чтобы всерьез ставить это причиной.Да и сокращение амуниции должно по идее компенсироваться лёгкостью и маневриностью для вратарей.Жесткость снизилась для всех ,не только для оборонцев.Если бы лига гналась за результативносттью,то и не было бы сейчас никаких челленджей из -за которых не засчитываются большее количество шайб.
Высказывания вратарей сперва почитай на тему экипировки.
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Ответ Александр Балабанов
Я не о травме, а о его высказываниях про спад кондиций после прошлого сезона, т.е. до травмы
Так он в прошлом сезоне спину в качалке и повредил, играл тогда с проблемами.
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Ответ Белый офицер
Овечкин в лучшие годы проводил на льду приблизительно минут 25. Вратарь проводит на льду 55-60 минут. Ну если его раньше времени не меняют.
25 - это если чрезвычайно много большинства
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Ответ Mephi027
Овечкин же играет без пропусков почти уже 19 лет Поди у нападающих больше нагрузка чем у воротчиков
Полевые играют сменами, вратарь, как правило, всю игру в воротах
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Ответ Mephi027
Так то оно так, но чтобы количество игр х процент побед = количество побед, не достигло 691 (если не ошибаюсь, лень гуглить), можно или снизить процент побед или снизить количество игр в сезоне.
В его эпоху были ничьи, и без овертаймов 3х3
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Ответ ИваннИванов
Василевский в качалке повредился.
Я не о травме, а о его высказываниях про спад кондиций после прошлого сезона, т.е. до травмы
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