Мартин Бродер: «В НХЛ слишком опекают вратарей, эти парни играют по 55 матчей. Мой тренер вратарей говорит: «Он сыграл 5 матчей за 8 дней». Я спрашиваю: «И что?» Они должны играть по 65-70, как мы»

Мартин Бродер поделился мнением о современных вратарях НХЛ.

Сейчас четырехкратный обладатель «Везина Трофи» занимает пост исполнительного вице-президента «Нью-Джерси» по хоккейным операциям.

«Думаю, что мы слишком опекаем наших вратарей. Я вижу это, сам являюсь частью этого. Мой тренер вратарей говорит: «Он сыграл пять матчей за последние восемь дней». Я спрашиваю: «И что?»

Спорт изменился, но и позиция сильно изменилась из-за той нагрузки, которая выпадает на долю этих парней. Вратарская позиция очень изменчива. В один год ты можешь быть лучшим, а на второй год кажется, что тебе вообще не место в лиге. Странно, насколько непостоянными стали вратари.

Система 1А и 1В (при ней команда имеет двух сильных вратарей и распределяет между ними нагрузку – Sports) создает такую ситуацию. Потому что всегда будет звучать: «Мы не можем выпускать основного вратаря два дня подряд». Вы так боитесь, что первый номер получит травму, и опекаете его до бесконечности.

Эти парни играют по 55 матчей. Они должны играть 65-70 матчей, как это делали мы», – сказал Мартин Бродер.