У форварда «Спартака» Голдобина родилась дочь: «Поздравляем Николая и его супругу Анну. Желаем счастья и здоровья семье нашего игрока!»

Теги Спартак светская хроника КХЛ Николай Голдобин Хоккей

В семье форварда «Спартака» Николая Голдобина произошло пополнение.

Супруга хоккеиста Анна родила дочь.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет Николая Голдобина и его супругу Анну с рождением дочери!

Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока!» – говорится в сообщении клуба.

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5 комментариев
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Поздравляю!!!💪
+8
0
+8
Поздравляю Колька!!!
+4
0
+4
Голди-шоу
Голди-дети
♥️🤍
+3
-1
+2
Я за Магнитку, но здесь - только поздравления!
+1
0
+1
С утра у меня родилась дочь, а вечером мы обыграли Металлург. Хотелось бы сегодня вот так)
А вообще, мои поздравления всей семье Николая!
+1
-1
0
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