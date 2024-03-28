У форварда «Спартака» Голдобина родилась дочь: «Поздравляем Николая и его супругу Анну. Желаем счастья и здоровья семье нашего игрока!»
В семье форварда «Спартака» Николая Голдобина произошло пополнение.
Супруга хоккеиста Анна родила дочь.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет Николая Голдобина и его супругу Анну с рождением дочери!
Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока!» – говорится в сообщении клуба.
Голди-дети
♥️🤍
А вообще, мои поздравления всей семье Николая!