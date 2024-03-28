У форварда «Спартака» Голдобина родилась дочь: «Поздравляем Николая и его супругу Анну. Желаем счастья и здоровья семье нашего игрока!»

В семье форварда «Спартака» Николая Голдобина произошло пополнение.

Супруга хоккеиста Анна родила дочь.

«Хоккейный клуб « » Москва поздравляет и его супругу Анну с рождением дочери!

Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока!» – говорится в сообщении клуба.