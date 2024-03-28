Пастрняк об 1:3 от «Тампы»: «Тяжелое поражение. Сложно давалась игра в большинстве, мы были не на высоте и не заслуживали победы»

Давид Пастрняк поделился эмоциями после поражения «Бостона» от «Тампа-Бэй».

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Брюинз» уступили «Лайтнинг» со счетом 1:3.

В конце матча «Бостон» смог провести 24 секунды в формате «6 на 5», сняв вратаря.

«Тяжелое поражение. Очевидно, что мы были не на высоте и не заслуживали победы. Результат такой, каким он и должен быть.

Сложно давалась игра в большинстве, мы не смогли ее наладить... Тяжелая игра в формате «6 на 5», не получалось войти в зону», – сказал нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк.