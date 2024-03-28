Билялетдинов лоббирует Кудашова в качестве своего преемника в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов – один из кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным издания, Зинэтула Билялетдинов активно лоббирует Кудашова в качестве своего преемника. Сообщается, что его мнение будет учитываться в этом вопросе, он снова видит себя в качестве советника клуба.

Ранее 69-летний Билялетдинов объявил, что покидает пост главного тренера «Ак Барса». В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

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59 комментариев
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Ты конечно дед авторитетный и заслуженный, но уходя, уходи полностью)
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Билялетдинов лоббировал лоббировал, да не вылоббировал :)
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лоббирование билла кудашева не есть хорошо,зависимый от советника тренер тоже не есть хорошо,а вот присмотреться к сергею федорову есть хорошо,пока не забрали,да и быкова можно уговорить,для ак барса будет совсем другой хоккей,нежели тягучий и скучный от динамовской диаспоры.
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Удивляюсь “живучести” Кудашова в плане востребованности в топ-клубах. Видимо, ореол бывшего главного тренера сборной работает.

Так-то за 10 лет он только один раз преодолел 2-й раунд (в 2017 с Локо).

Тот же Квартальнов три раза играл в финалах конференции, но его уже считают отыгранным тренером.
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Ответ vatto
пока не выгонят этого совка билла не будет счастья барсам...интриги сплошные...а хоккей ушел вперед
Что ты понимаешь в совке? Одна из двух лучших школ мира… А тренеры какие были, а игроки…. Три раза принес счастье барсам…. Мало? Куда хоккей ушел хоть понимаешь сам то ?
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эта музыка будет вечной.
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Ответ Позитивный
Что ты понимаешь в совке? Одна из двух лучших школ мира… А тренеры какие были, а игроки…. Три раза принес счастье барсам…. Мало? Куда хоккей ушел хоть понимаешь сам то ?
Вы как-нибудь при случае, вместо пустопорожних причитаний, откройте на ютьюбе записи хоккейных матчей _тех_ времён.
Пять минут поностальгируйте вволю, потом опять включите КХЛ.
Уверен, сразу поймёте куда ушёл хоккей! ;)
Если не поможет - посмотрите НХЛ, там ещё нагляднее выйдет.
Не благодарите ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Удивляюсь “живучести” Кудашова в плане востребованности в топ-клубах. Видимо, ореол бывшего главного тренера сборной работает. Так-то за 10 лет он только один раз преодолел 2-й раунд (в 2017 с Локо). Тот же Квартальнов три раза играл в финалах конференции, но его уже считают отыгранным тренером.
Жму вам руку. На что опираются люди не понятно. Он в Динамо за три года на шаг не двинулся.
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А усы Знарка куда он спрятал, вообще ничего не слышно. Дед конечно продвигает клиентуру своего агентства.
Быть в Ак Барсе и подальше от дел Ак Барса конечно сложная задача, но можно. Займите там человека уже чем то, а то от скуки токсичить начинает. То сюда себя назначит, то туда...
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Кудашев если уйдет пусть обоих вратарей с собой забирает.
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Ответ AMOLAD
Вот просто интересно, чем вызвана такая ненависть глоров Динамо к Кудашову? Команда в регулярке играла крайне здорово, сам тренер выглядит максимально адекватным и критичным к себе даже по его интервью. Извлечет уроки и в следующий раз получится лучше. С чего вам почему-то кажется, что Динамо должно было всех изничтожить в ПО?
Глоры Динамо - это сильно конечно:)Команда 10 лет не проходит дальше второго раунда.Ненависти никакой нет к нему.Просто тренер для регулярки,а не для плей-офф.
Юзер постом выше,все правильно написал про Кудашова.
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Ответ Dinamik1
Кудашев если уйдет пусть обоих вратарей с собой забирает.
Так он легионеров ваших заберёт.
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Кстати, в смысле адекватности болельщиков, АкБарс и московское Динамо - явно клубы-побратимы...
;)

Ничего личного парни, просто наблюдения! )))
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Кудашёв, буть мужиком, уйди из Динамо!!!
+6
-2
+4
Забирайте даром!
+5
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+3
Казанское Динамо какое-то 🤭
+4
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Удивляюсь “живучести” Кудашова в плане востребованности в топ-клубах. Видимо, ореол бывшего главного тренера сборной работает. Так-то за 10 лет он только один раз преодолел 2-й раунд (в 2017 с Локо). Тот же Квартальнов три раза играл в финалах конференции, но его уже считают отыгранным тренером.
С другой стороны, Кудашов - вообще единственный за эти 10 лет тренер, кто преодолел второй раунд на Западе, не являясь тренером СКА или ЦСКА. Все остальные, в том числе Квартальнов, сделали это, будучи тренерами СКА или ЦСКА. Так что это достижение Кудашова, которое никто не смог даже повторить за 10 лет.
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Ответ Сидни Кросби 2
Так он легионеров ваших заберёт.
Им все равно, главное, чтобы сбылась их мечта об отставке Кудашова, а что будет дальше, такие болельщики Динамо думать не собираются.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Зарплата сама на карточку не придет. ;)
Я не думаю что он нищий, столько лет поиграть на высоком уровне. И тренировать команды КХЛ более десяти лет. У меня по- поводу Кудашева были сомнения перед первым подписанием контракта. Во- первых он ничего не выигрывал. Во вторых к его схеме не пришелся Кагарлицкий, фактически Кудашев развалив первое звено. А негатив появился после прошлогоднего поражения от Торпедо. Понимаете у Кудашева есть план на игру А, плана Б нет. Вообще некреативный тренер. Наиглупейше поставлена игра, примитивная. С массой бросков простых и попыткой добить. Поэтому тот же Фукале статистику в лучшую сторону подправил, ну и конечно защитники костьми ложились.
+4
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+3
Хайдарович дорогой забери его в Казань, удружи Динамо.
+6
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Ответ Faroe
Забирайте даром!
Вот согласитесь, Бил поступил по-мужски, отскочил от Авто, снялся с должности. Кудаш если подпишет с Динамо контракт это уже будет вызывать неприязнь и раздражение. Я в том году был против его продления, это уже издевательство над болельщиками, по- другому я не могу сказать.
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-2
+3
Ответ Вольфсбург
Вот согласитесь, Бил поступил по-мужски, отскочил от Авто, снялся с должности. Кудаш если подпишет с Динамо контракт это уже будет вызывать неприязнь и раздражение. Я в том году был против его продления, это уже издевательство над болельщиками, по- другому я не могу сказать.
При этом вы забыли про возраст. Возможно зхб и так ушёл. Но мысль понятна. Сейчас есть выбор на рынке тренеров.
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Ответ Сидни Кросби 2
Так он легионеров ваших заберёт.
У легионеров контракты с клубом,а не с главным тренером. Гусев,возможно перейдет в Ак Барс,если там окажется Кудашов.
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Ответ RBChannel
Какой смысл кого-то лоббировать, если на рынке сейчас есть Кудашев, Квартальнов и кто-то еще. Воробьева первым забрал ЦСКА. А из этих двух выбор очевиден.
Смысл в том,что Билл потом обратно потом вернётся,если Кудашов не справится,Билл для этого и хочет стать консультантом,такого человека так просто не выгонишь из клуба
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Ответ Ксения Гусева
ну вот этого пожалуйста не надо!!! это не тренер
У тебя и Радулов не игрок, и Кудашов не тренер… Откуда вы…… дети перестройки….
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Ответ Вольфсбург
Вот согласитесь, Бил поступил по-мужски, отскочил от Авто, снялся с должности. Кудаш если подпишет с Динамо контракт это уже будет вызывать неприязнь и раздражение. Я в том году был против его продления, это уже издевательство над болельщиками, по- другому я не могу сказать.
Полностью вас поддерживаю!
+3
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Ответ Андрей Королёнок
Жму вам руку. На что опираются люди не понятно. Он в Динамо за три года на шаг не двинулся.
Полагаю, тут два фактора: (1) упомянутый выше статус “бывший главный тренер сборной”; (2) хорошее лобби в лице агента, Билла, еще кого-то.

Но результаты слабенькие в сравнении с инвестициями в составы, которыми он руководил все эти годы.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Полагаю, тут два фактора: (1) упомянутый выше статус “бывший главный тренер сборной”; (2) хорошее лобби в лице агента, Билла, еще кого-то. Но результаты слабенькие в сравнении с инвестициями в составы, которыми он руководил все эти годы.
А об этом народ тоже забыл. Три сезона и три состава подобранные лично под него. А главное очень приличные составы.
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Ответ Igbin
С другой стороны, Кудашов - вообще единственный за эти 10 лет тренер, кто преодолел второй раунд на Западе, не являясь тренером СКА или ЦСКА. Все остальные, в том числе Квартальнов, сделали это, будучи тренерами СКА или ЦСКА. Так что это достижение Кудашова, которое никто не смог даже повторить за 10 лет.
Уровень запада мы видим в этом году
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Ответ Вольфсбург
Кудашёв, буть мужиком, уйди из Динамо!!!
Зарплата сама на карточку не придет. ;)
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