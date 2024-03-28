Билялетдинов лоббирует Кудашова в качестве своего преемника в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Алексей Кудашов – один из кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным издания, активно лоббирует Кудашова в качестве своего преемника. Сообщается, что его мнение будет учитываться в этом вопросе, он снова видит себя в качестве советника клуба.

Ранее 69-летний Билялетдинов объявил, что покидает пост главного тренера « ». В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

В нынешнем сезоне « » под руководством выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.