Билялетдинов лоббирует Кудашова в качестве своего преемника в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)
Алексей Кудашов – один из кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По данным издания, Зинэтула Билялетдинов активно лоббирует Кудашова в качестве своего преемника. Сообщается, что его мнение будет учитываться в этом вопросе, он снова видит себя в качестве советника клуба.
Ранее 69-летний Билялетдинов объявил, что покидает пост главного тренера «Ак Барса». В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
Так-то за 10 лет он только один раз преодолел 2-й раунд (в 2017 с Локо).
Тот же Квартальнов три раза играл в финалах конференции, но его уже считают отыгранным тренером.
Пять минут поностальгируйте вволю, потом опять включите КХЛ.
Уверен, сразу поймёте куда ушёл хоккей! ;)
Если не поможет - посмотрите НХЛ, там ещё нагляднее выйдет.
Не благодарите ;)
Быть в Ак Барсе и подальше от дел Ак Барса конечно сложная задача, но можно. Займите там человека уже чем то, а то от скуки токсичить начинает. То сюда себя назначит, то туда...
Юзер постом выше,все правильно написал про Кудашова.
;)
Ничего личного парни, просто наблюдения! )))
Но результаты слабенькие в сравнении с инвестициями в составы, которыми он руководил все эти годы.