Игрокам НХЛ могут вернуть половину эскроу из-за роста доходов лиги. В этом сезоне было удержано 6% от их зарплат (Daily Faceoff)

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Игрокам НХЛ могут вернуть половину эскроу из-за роста доходов лиги.

Как сообщает Daily Faceoff, это связано с ожидаемым ростом доходов лиги до 6,2 миллиарда долларов. 

Ранее такой прогноз озвучил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. 

Эскроу – это специальный выравнивающий налог, который призван обеспечивать паритет при распределении доходов между игроками и владельцами (50 на 50), как того требует коллективное соглашение.

В этом сезоне в рамках действия этого механизма из зарплат игроков было удержано по 6% (эта ставка является фиксированной, ранее она была плавающей). После итогового учета и аудита им могут вернуть половину удержанного.

Планируется, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 5% – до 87,7 миллиона долларов против 83,5 млн в текущем сезоне.

Возможность увеличения верхнего лимита более чем на 5% увязывалась лигой с повышением ставки эскроу, что не устраивает Ассоциацию игроков. Текущее коллективное соглашение действует до сентября 2026 года. 

Отмечается, что заранее неизвестно, когда именно игрокам вернут часть эскроу. По нескольким предыдущим сезонам аудит все еще не закончен. 

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19 комментариев
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Ответ Евгений Мешков
да что сложного? инфляция в США растет, растут цены на билеты, атрибутику, права и прочее, что составляет доходную часть. соответственно, растут и зарплаты игроков, так как деньги обесцениваются - следовательно надо увеличивать потолок. --------- предыдущие несколько лет инфляция в Штатах была около нулевой, соответственно, не было и роста доходов, не повышался потолок и эскроу не распределяли.
Вы уверены что потолок зп последние 3 года не повышался из-за "около нулевой"? А ничего что Бэтмен ещё в сезоне 20-21 по-моему объявил, что в связи с ковидом, частью отмененного сезона, плей офф без зрителей и как следствие падения дохода лиги, а также для финансовой стабилизации, потолок следующие 3 сезона останется прежним (коим сейчас и является), и лишь с сезона 24-25 возможно его увеличение, при условии, что доходы лиги возрастут.
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Ответ Евгений Мешков
так а все перечисленные факторы как влияли на экономику и инфляцию? экономика падала, падала занятость и вслед за ней падала инфляция (т.к. люди меньше покупают когда теряют работу). все правильно Бэттмен говорил - нет доходов, нет повышения потолка. что у вас не бьется?
От ваших экономических размышлений одновременно смешно и грустно
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Ответ nnp165
Близко не была околонулевой. При околонулевой инфляции не подняли бы ставку с 2022 г на 5% и в ближайшее время опускать не планируют.
ставку подняли, когда инфляция пошла вверх. но этот процесс занял года 2-3. вот и набежало
+3
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Ответ Евгений Мешков
выхватывает тот, кто не может аргументировать) минусы - это бессилие)) ------ бизнес в НХЛ строится как и везде) экономика, как бы это тебя не шокировало, она и для НХЛ и для магазина пятерочка живет по одним законам, и никуда ты от этого не денешься)
То есть, вы считаете, что если вы, или любой другой, будет нести чушь, и его будут минусовать,то это все от бессилия и отсутствия аргументов? 😅 Нужны аргументы ? Ок. Нашел в интернете, предоставленной Бюро статистики труда США, в котором годовая инфляция в США за 21 год составила 7%, за 22 год, 6,5%, и за 23 год 3,4%. Ну и где ваша около нулевая инфляция? И почему тогда по такой логике НХЛ не полнимала потолок последние 3 года ? Наверно потому что не все там на одной инфляции завязано, как вы говорите.
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Как у них всё сложно
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Ответ Евгений Мешков
да что сложного? инфляция в США растет, растут цены на билеты, атрибутику, права и прочее, что составляет доходную часть. соответственно, растут и зарплаты игроков, так как деньги обесцениваются - следовательно надо увеличивать потолок. --------- предыдущие несколько лет инфляция в Штатах была около нулевой, соответственно, не было и роста доходов, не повышался потолок и эскроу не распределяли.
Близко не была околонулевой. При околонулевой инфляции не подняли бы ставку с 2022 г на 5% и в ближайшее время опускать не планируют.
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Ответ nnp165
Близко не была околонулевой. При околонулевой инфляции не подняли бы ставку с 2022 г на 5% и в ближайшее время опускать не планируют.
Он прав. Разговор о 23ем фискальном годе.
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Ответ Евгений Мешков
мне смешно, как вы по очереди выхватываете
Ты похоже изучал на Ютубе что-то про экономику, и выучил новое слово- инфляция 😅 сейчас сидишь и строишь из себя умника, не понимая что не на одной лишь инфляции строится бизнес в НХЛ) и судя по минусам в твоих комментариях, " выхватываешь" пока тут только ты, но похоже он понимаешь)))
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Ответ Евгений Мешков
блин, да вы наркоманы што ли?)) ---------------- А ничего что Бэтмен ещё в сезоне 20-21 по-моему объявил, что в связи с ковидом, частью отмененного сезона, плей офф без зрителей и как следствие падения дохода лиги, а также для финансовой стабилизации, потолок следующие 3 сезона останется прежним (коим сейчас и является) --------- это кто писал?
Это я писал. Это я пытаюсь привязать ваши слова про около нулевую инфляцию и как следствие отсутствие роста потолка. Но я лишь пояснил, что не в инфляции только дело.
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Ответ Евгений Мешков
да что сложного? инфляция в США растет, растут цены на билеты, атрибутику, права и прочее, что составляет доходную часть. соответственно, растут и зарплаты игроков, так как деньги обесцениваются - следовательно надо увеличивать потолок. --------- предыдущие несколько лет инфляция в Штатах была около нулевой, соответственно, не было и роста доходов, не повышался потолок и эскроу не распределяли.
Про инфляцию и потолок зарплат понятно. Я про то, что вернут часть эскроу после аудита
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Ответ Антон Ермазов
Это я писал. Это я пытаюсь привязать ваши слова про около нулевую инфляцию и как следствие отсутствие роста потолка. Но я лишь пояснил, что не в инфляции только дело.
инфляция - это не что то плохое/хорошее, это просто свойство денег обесцениваться со временем. а это ну , как сказать, как погодное явление - было , есть и будет. когда то она выше, когда то ниже. ну растут цены, ничего тут не поделаешь. просто оно может быть как в США/Европе условно от 0,5 до 5,5%, а есть пример Турции где инфляция сейчас под 50% где-то. НУ я это увязываю с доходами НХЛ т.к. доходы растут у компании обычно за счет а). роста цен товара или услуг (для НХЛ это цены билетов, прав трансляции , атрибутики и т.д.) б). расширения рынков сбыта тех же товаров , ну то есть цены те же, но ты например раньше только в США продавал, а сейчас уже и в Китай залез. есть еще как бы путь роста за счет оборота, но это больше к ритейлу..
-----------------
но ты ж понимаешь, что НХЛ осталась примерно там же +/- , она как была игроком рынка Северной Америки, так и осталась, а у НФЛ, МЛС, НБА она ничего не отгрызла. Поэтому, я просто не вижу никаких причин роста доходов, кроме проинфляционных.
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Ответ Istopnik
Про инфляцию и потолок зарплат понятно. Я про то, что вернут часть эскроу после аудита
ну таково соглашение, это скорее всего прописано в договоре.. а аудит это бухгалтерские формальности, так как стороны заинтересована занижать/завышать цифры. нужен независимый взгляд
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Ответ Антон Ермазов
Это я писал. Это я пытаюсь привязать ваши слова про около нулевую инфляцию и как следствие отсутствие роста потолка. Но я лишь пояснил, что не в инфляции только дело.
Да, есть момент с новыми клубами - в НХЛ появились Вегас и Сиэттл, в принципе это два новых рынка, так не окунаясь в детали, можно предположить, что какая то часть роста связана и с этим.
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