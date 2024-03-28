Игрокам НХЛ могут вернуть половину эскроу из-за роста доходов лиги. В этом сезоне было удержано 6% от их зарплат (Daily Faceoff)

Игрокам НХЛ могут вернуть половину эскроу из-за роста доходов лиги.

Как сообщает Daily Faceoff, это связано с ожидаемым ростом доходов лиги до 6,2 миллиарда долларов.

Ранее такой прогноз озвучил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Эскроу – это специальный выравнивающий налог, который призван обеспечивать паритет при распределении доходов между игроками и владельцами (50 на 50), как того требует коллективное соглашение.

В этом сезоне в рамках действия этого механизма из зарплат игроков было удержано по 6% (эта ставка является фиксированной, ранее она была плавающей). После итогового учета и аудита им могут вернуть половину удержанного.

Планируется, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 5% – до 87,7 миллиона долларов против 83,5 млн в текущем сезоне.

Возможность увеличения верхнего лимита более чем на 5% увязывалась лигой с повышением ставки эскроу, что не устраивает Ассоциацию игроков. Текущее коллективное соглашение действует до сентября 2026 года.

Отмечается, что заранее неизвестно, когда именно игрокам вернут часть эскроу. По нескольким предыдущим сезонам аудит все еще не закончен.