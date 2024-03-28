«Тампа» выиграла 7 из 8 последних матчей и приблизилась к 3-му месту в дивизионе

Теги Торонто Бостон Тампа-Бэй НХЛ Джон Купер Хоккей

«Тампа» выиграла 7 из 8 последних матчей и приблизилась к 3-му месту в дивизионе.

«Лайтнинг» обыграли «Бостон» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Купера выиграла 7 из 8 последних матчей, единственное поражение пришлось на овертайм. 

У «молний» стало 87 очков в 72 играх. «Тампа» идет на первом месте wild card Восточной конференции.

При этом клуб приблизился к идущему на 3-м месте в Атлантическом дивизионе «Торонто» (89 очков в 71 игре). 

7 комментариев
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Василевский набирает форму, Кучеров и Пойнт за последние десять матчей на двоих 38 очков набрали, Дюклер очень хорошо вписался и пока выдает больше очка за игру. Даже Жано уже четвертый матч подряд играет! Очень уже хочется в плэй-офф все это увидеть.
+26
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+26
Ответ Кино Музыка
На кого выйдут в ПО, уже запутался. Опять на Торонто?
Либо на кого-то из победителей дивизионов (если выйдут с места wild card), либо на 2-е место Атлантики (если займут 3-е).

Торонто не просматривается в обоих сценариях)
+24
0
+24
Последний матч регулярки с Торонто. Но по факту неизвестно на кого лучше выходить. По сегодняшней игре вроде и Бостон можно(хотя Васи тащил иногда чудом) а Бостон вчера Флориду грохнул)) Короче интрига ппц. Так и так будет круто, главное в плейофф. Но то чт Тампа сейчас гораздо опаснее, чем 40 матчей назад - факт
+4
0
+4
Ответ Александр Балабанов
Либо на кого-то из победителей дивизионов (если выйдут с места wild card), либо на 2-е место Атлантики (если займут 3-е). Торонто не просматривается в обоих сценариях)
Ура.
+3
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+3
Ответ sashkaaa
Последний матч регулярки с Торонто. Но по факту неизвестно на кого лучше выходить. По сегодняшней игре вроде и Бостон можно(хотя Васи тащил иногда чудом) а Бостон вчера Флориду грохнул)) Короче интрига ппц. Так и так будет круто, главное в плейофф. Но то чт Тампа сейчас гораздо опаснее, чем 40 матчей назад - факт
Даже 2 матча с Торонто. 4 и 18 апреля.
+2
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Хочется верить, что Тампа вовремя набирает форму.
+1
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+1
На кого выйдут в ПО, уже запутался. Опять на Торонто?
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