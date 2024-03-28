«Тампа» выиграла 7 из 8 последних матчей и приблизилась к 3-му месту в дивизионе
«Тампа» выиграла 7 из 8 последних матчей и приблизилась к 3-му месту в дивизионе.
«Лайтнинг» обыграли «Бостон» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джона Купера выиграла 7 из 8 последних матчей, единственное поражение пришлось на овертайм.
У «молний» стало 87 очков в 72 играх. «Тампа» идет на первом месте wild card Восточной конференции.
При этом клуб приблизился к идущему на 3-м месте в Атлантическом дивизионе «Торонто» (89 очков в 71 игре).
Торонто не просматривается в обоих сценариях)