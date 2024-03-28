«Тампа» выиграла 7 из 8 последних матчей и приблизилась к 3-му месту в дивизионе.

«Лайтнинг» обыграли « » (3:1) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством выиграла 7 из 8 последних матчей, единственное поражение пришлось на овертайм.

У «молний» стало 87 очков в 72 играх. « » идет на первом месте wild card Восточной конференции.

При этом клуб приблизился к идущему на 3-м месте в Атлантическом дивизионе « » (89 очков в 71 игре).