Защитник «Вашингтона» Бир пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Защитник «Вашингтона» Итэн Бир включен в программу помощи хоккеистам НХЛ.

Игрок покинет расположение «Кэпиталс» на неопределенный период.

26-летний хоккеист вернется в команду после получения разрешения от администраторов программы.

В текущем сезоне Бир провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 5», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:54. С 13 марта он не выходил на лед.

В декабре прошлого года защитник подписал контракт с клубом, рассчитанный до завершения сезона-2024/25. Кэпхит – 2,06 миллиона долларов.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

Ранее в этом сезоне в статусе игрока « » программу помощи проходил форвард Евгений Кузнецов.