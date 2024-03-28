Защитник «Вашингтона» Бир пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Теги Вашингтон НХЛ психология Итэн Бир Здоровье Хоккей

Защитник «Вашингтона» Итэн Бир включен в программу помощи хоккеистам НХЛ.

Игрок покинет расположение «Кэпиталс» на неопределенный период.

26-летний хоккеист вернется в команду после получения разрешения от администраторов программы.

В текущем сезоне Бир провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 5», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:54. С 13 марта он не выходил на лед.

В декабре прошлого года защитник подписал контракт с клубом, рассчитанный до завершения сезона-2024/25. Кэпхит – 2,06 миллиона долларов.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

Ранее в этом сезоне в статусе игрока «Вашингтона» программу помощи проходил форвард Евгений Кузнецов. 

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15 комментариев
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Ответ Максим Седов
Какой уже по счету в этом сезоне? В последнее время много таких стало.
Взялись за голову и обращаются за помощьюпросто, а не молча гробят жизнь, как раньше. У него ж травма серьёзная была, может на обезбол подсел, а может психологически подсел. Подробности ж не знаем.
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Какой уже по счету в этом сезоне? В последнее время много таких стало.
+15
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+12
Шли века. Беар по-прежнему оставался Биром на спорце :)
+7
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+7
Ответ Ilovethisgame77
Бир... получается, что пива попьет месяц и всё пройдёт!
Ага, «Белый Медведь».
+7
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+7
Ответ Bobby Clarke
Поздновато раскрылся, потом ярко вспыхнул, а потом вот...
Он не раскрылся, потому что раскрываться было нечему, и вообще не вспыхивал.
+3
0
+3
Ответ Ilovethisgame77
Бир... получается, что пива попьет месяц и всё пройдёт!
Интересный факт, Бир(Bear) из племени индейцев и это не фамилия(в том смысле, в котором мы ее понимаем)
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Ответ Роман Шаров
Да, нет, СТАРЫЙ МЕЛЬНИК по акции в КБ)))
в КБ у нас кажэва отваривается
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Ответ Sonny Milano
Шли века. Беар по-прежнему оставался Биром на спорце :)
а Ландеског Ландескугом
+1
-1
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