«Рейнджерс» первыми в сезоне НХЛ набрали 100 очков и вышли в плей-офф.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате.

Команда под руководством первой в сезоне набрала 100 очков (в 72 матчах) и первой же обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

« » вышли в плей-офф в 3-м сезоне подряд. В 2022 году команда дошла до финала конференции, где уступила «Тампе», а в 2023-м вылетела в 1-м раунде, уступив «Нью-Джерси».