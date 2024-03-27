«Рейнджерс» первыми в сезоне НХЛ набрали 100 очков и вышли в плей-офф

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» первыми в сезоне НХЛ набрали 100 очков и вышли в плей-офф.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате. 

Команда под руководством Питера Лавиолетта первой в сезоне набрала 100 очков (в 72 матчах) и первой же обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. 

«Рейнджерс» вышли в плей-офф в 3-м сезоне подряд. В 2022 году команда дошла до финала конференции, где уступила «Тампе», а в 2023-м вылетела в 1-м раунде, уступив «Нью-Джерси».

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рейнджерс набрали сто очков первыми, а кто-то из Рейнджеров набрал сто очков впервые!!!
+23
-2
+21
Может хоть президент возьмут
+8
0
+8
У самого Лавиолетта 800-я победа в лиге. Титр был по окончании игры. Его тоже можно поздравить
+4
0
+4
Ответ Joe Frusciante
У самого Лавиолетта 800-я победа в лиге. Титр был по окончании игры. Его тоже можно поздравить
800 - символичная цифра для выдающихся тренероров!
+3
0
+3
Ответ Ваня Аналитик
ну, и Овечкин с Вашингтоном уже в восьмерке...
С чего это? Первая команда, гарантировавшая себе постсизон-рейнджеры. Остальные пока под вопросом. Даже Пеги, Косатки и Мишки. Не говоря уж про Вашингтон.
+4
-2
+2
Ответ Ответ года
800 - символичная цифра для выдающихся тренероров!
Дело не в "круглости" даты, а то что он к своему возрасту это быстро сделал. Быстрее него только 3 человека в истории
+2
0
+2
ну, и Овечкин с Вашингтоном уже в восьмерке...
+1
-1
0
Панарин пока идёт выше команды по очкам)
0
0
0
Хорошо идём!
0
0
0
Готовы пошуметь?
0
0
0
Бостон тоже первыми вышли в плей-офф в прошлом году.
0
0
0
Ответ Сергей Носков
С чего это? Первая команда, гарантировавшая себе постсизон-рейнджеры. Остальные пока под вопросом. Даже Пеги, Косатки и Мишки. Не говоря уж про Вашингтон.
Так топик стартер про гарантированность не говорит, он лишь сказал про то, что Вашики в зону плей оф вернулись 😄
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий