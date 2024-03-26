«Авангард» победил «Локомотив» (4:2) в 5-м матче, сократив отставание в серии – 2-3. У Буше и Спунера по 1+2

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Райан Спунер Рид Буше Хоккей

«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф.

Сегодня команда тренера Сергея Звягина обыграла «Локомотив» со счетом 4:2 в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии – 2-3. 

Нападающий омичей Райан Спунер набрал 3 (1+2) балла, его товарищ по команде Рид Буше тоже заработал 3 (1+2) очка. 

Шестой матч серии состоится 28 марта в Ярославле.

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56 комментариев
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Авангард молодцы, сильно прибавили. Но первый гол Авы это просто что-то. Как его вообще можно было засчитать.
+24
-1
+23
Омск с победой!
Авангард проявляет характер!
Звягин после Кравца выигрывает уже второй матч! Вот уже и интрига, которой не было видно после двух поражений.
+24
-3
+21
первый гол Омска по-моему из другого вида спорта....
+22
-3
+19
Авангард всю серию напоминает героя кинофильма, который висит на отвесной скале, держась за веревку, которая вот-вот оборвется, но пока не падает. Интересно, в следующем эпизоде веревочка оборвется? ) А вообще с Локомотивом можно более-менее играть только в третьем периоде и овертайме. В первые два периода ярославцы больше на терминаторов похожи.
+13
0
+13
Ответ 1905vb
Омск с победой! Авангард проявляет характер! Звягин после Кравца выигрывает уже второй матч! Вот уже и интрига, которой не было видно после двух поражений.
Не в этом дело. Звягин молодец и я всецело поддерживаю его. Видно нюансы которые поменяли. Но основная причина это физические кондиции. Авангард даже сегодня не на пике. В четвёртом матче я отрезками увидел появление и проявлении скорости. Сегодня, особенно в третьим периоде, я увидел скорость уже чётче. Если выйдем на пик к шестому матчу то заберём шестой матч. Есть ощущение что Локо был на пике первые три-четыре игры. Сейчас должен наступить небольшой спад. Ну невозможно так бегать шесть игр подряд. Не говорю что Локо не имеет шансов, но там скорее всего психология и морально-волевые выйдут на первый план. Все в наших руках сейчас. Нужно биться и доказывать. Пройдём Локо сами станем ими. Все дороги будут открыты. Длинные серии и долгие матчи это больше плюс чем минус. Закаляют характер и дают опыт. Нужно настраиваться. Говорил после четвёртой игры что 100 процентов заберём в Омске. Это произошло. Сейчас говорю что есть все шансы в шестом. И нет ни одной причины не выиграть эту игру и серию в общем.
+12
-1
+11
Интересно, как Анисимов будет своих отмазывать за первую шайбу Авангарда :)

Ну а в третьем периоде не покидало ощущение, что команды формами поменялись :)
+11
-2
+9
Комментаторам на КХЛ еще бы чуть больше баланс между командами выдерживать. А то Локомотив - то, Локомотив - се, а Авангард как будто сбоку припека. Не, я понимаю, что два периода к этому ситуация на площадке располагала, но в третьем-то можно было и поменять вектор комментария чуток. )
+8
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+8
ястребы молодцы .ещё полетают..
+9
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+8
Звягин обыгрывает Никитина по сумме 3 матчей 2:1 !
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+7
Молодчики!!! Рано списывать Авангард. Сегодня показали, что против Локо можно играть.
+7
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+7
Вперёд, парни, привезите хоккей домой из Ярославля
+8
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+7
Волевая победа в первой игре без права на ошибку!
+6
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+6
Вместо Чистякова на 5 секунд играл Марио Лемьё
+7
-1
+6
Сегодня игру сделало 1 звено Авангарда.
Вот такую их игру мы давно ждали !
+6
-1
+5
Вот убрали недотренера, и результат появился. Вот и СКА без Ромки лучше бы сыграл, 100%. Авангард с победой!
+9
-4
+5
Я ж сказал, что Звягин фартовый)
+5
-1
+4
Ава, спасибо! Сильно ждем повторения!!! Земляков с победой!
+5
-1
+4
Интересная сегодня игра, Хомченко молодец, Авангард без боя не отдаст серию, хотелось бы увидеть 7 матчей, мужики обеих команд бьются.....на радость Трактору, ждём -с))
+4
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+4
Судьи были с камерами, через несколько дней посмотрим на канале кинопоиска, может не вырежут этот эпизод, как обсуждали гол Юрчо :)
+2
0
+2
С Кравцом мы бы уже дружно обсуждали кто уйдет, кто останется и кого брать тренером. Обосрал весь сезон.
+4
-3
+1
Ответ вован63
Авангард все равно вылетит, Никитина игрокам пистон вставит, локомотив соберётся и серию не отдаст.
А если отдаст пистон вставят Никитину. Причём - всей командой.
+1
0
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Не надо бежать впереди паровоза!
Поверьте старому болельщику.
Нужно просто вернуть серию в Омск!!!
+2
-1
+1
Ответ Hola Hola
Авангард всю серию напоминает героя кинофильма, который висит на отвесной скале, держась за веревку, которая вот-вот оборвется, но пока не падает. Интересно, в следующем эпизоде веревочка оборвется? ) А вообще с Локомотивом можно более-менее играть только в третьем периоде и овертайме. В первые два периода ярославцы больше на терминаторов похожи.
Про терминаторов прям в точку))
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Ответ grek087
Не в этом дело. Звягин молодец и я всецело поддерживаю его. Видно нюансы которые поменяли. Но основная причина это физические кондиции. Авангард даже сегодня не на пике. В четвёртом матче я отрезками увидел появление и проявлении скорости. Сегодня, особенно в третьим периоде, я увидел скорость уже чётче. Если выйдем на пик к шестому матчу то заберём шестой матч. Есть ощущение что Локо был на пике первые три-четыре игры. Сейчас должен наступить небольшой спад. Ну невозможно так бегать шесть игр подряд. Не говорю что Локо не имеет шансов, но там скорее всего психология и морально-волевые выйдут на первый план. Все в наших руках сейчас. Нужно биться и доказывать. Пройдём Локо сами станем ими. Все дороги будут открыты. Длинные серии и долгие матчи это больше плюс чем минус. Закаляют характер и дают опыт. Нужно настраиваться. Говорил после четвёртой игры что 100 процентов заберём в Омске. Это произошло. Сейчас говорю что есть все шансы в шестом. И нет ни одной причины не выиграть эту игру и серию в общем.
Не хочу показаться паникером, но Локо реально выглядел лучше в первых играх. Хорошо, если Авангард выучил свои ошибки и перестроится
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Ответ Сергей Павлов
А гол конком. Это нормально?)
Я что-то не понял как связан мой комментарий, и ваш вопрос. Но отвечу: если бы я был судьей, то, наверное, не засчитал бы. Хотя, не знаю какие сейчас установки по таким моментам. Возможно, все подставления засчитываются, а чтобы отменили, надо прям откровенно пнуть ногой, как в футболе. Года три-четыре назад такой гол точно бы отменили.
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Ответ Габорик
Интересно, как Анисимов будет своих отмазывать за первую шайбу Авангарда :) Ну а в третьем периоде не покидало ощущение, что команды формами поменялись :)
Ну обьективно не делал только движение ногой. Он весь пытался повернутся.
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Ответ Дмитрий Тихомиров
первый гол Омска по-моему из другого вида спорта....
Тут соглашусь. Странно, что засчитали. Я был уверен, что отменят.
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Ответ Hola Hola
Авангард всю серию напоминает героя кинофильма, который висит на отвесной скале, держась за веревку, которая вот-вот оборвется, но пока не падает. Интересно, в следующем эпизоде веревочка оборвется? ) А вообще с Локомотивом можно более-менее играть только в третьем периоде и овертайме. В первые два периода ярославцы больше на терминаторов похожи.
Но уже не так как в первых четырёх играх. Уже потихоньку скорости выравниваются и Авангард становится быстрее. В шестом матче будем бегать на равных
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Ответ Hola Hola
Авангард всю серию напоминает героя кинофильма, который висит на отвесной скале, держась за веревку, которая вот-вот оборвется, но пока не падает. Интересно, в следующем эпизоде веревочка оборвется? ) А вообще с Локомотивом можно более-менее играть только в третьем периоде и овертайме. В первые два периода ярославцы больше на терминаторов похожи.
Болею за Авангард с тех пор как начал более-менее осознанно что-то смотреть - 93-94 гг. Он с тех пор так) Постоянно все непросто) за это и любим
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Ответ AMOLAD
Ну да ну да, и на его багаже играют и создают самую конкурентную серию второго раунда) Вы сами-то верите, что помощник ГТ без опыта ГТ мог бы грандиозно изменить расклад в серии?
Согласен. Кравец подготовил эту команду. Звягин внёс те коррективы которые считал нужными, но которые не учитывались принявшим на себя ответственность главным тренером. Сейчас руки развязаны. Можно что-то подработать и адаптировать. Но работу Кравца обесценивать нельзя. Он молодец!
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