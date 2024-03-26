«Авангард» победил «Локомотив» (4:2) в 5-м матче, сократив отставание в серии – 2-3. У Буше и Спунера по 1+2
«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф.
Сегодня команда тренера Сергея Звягина обыграла «Локомотив» со счетом 4:2 в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии – 2-3.
Нападающий омичей Райан Спунер набрал 3 (1+2) балла, его товарищ по команде Рид Буше тоже заработал 3 (1+2) очка.
Шестой матч серии состоится 28 марта в Ярославле.
Авангард проявляет характер!
Звягин после Кравца выигрывает уже второй матч! Вот уже и интрига, которой не было видно после двух поражений.
Ну а в третьем периоде не покидало ощущение, что команды формами поменялись :)
Вот такую их игру мы давно ждали !
Поверьте старому болельщику.
Нужно просто вернуть серию в Омск!!!