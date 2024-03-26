«Авангард» победил «Локомотив» (4:2) в 5-м матче, сократив отставание в серии – 2-3. У Буше и Спунера по 1+2

«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф.

Сегодня команда тренера Сергея Звягина обыграла « » со счетом 4:2 в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. Таким образом, « » сократил отставание в серии – 2-3.

Нападающий омичей набрал 3 (1+2) балла, его товарищ по команде тоже заработал 3 (1+2) очка.

Шестой матч серии состоится 28 марта в Ярославле.