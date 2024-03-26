Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 1-3 в серии, «Спартак» против «Металлурга»

«Авангард» примет «Локомотив» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня пройдет четвертый матч в серии « » – « ».

Второй раунд

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ