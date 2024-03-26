Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 1-3 в серии, «Спартак» против «Металлурга»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Спартак результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» примет «Локомотив» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня пройдет четвертый матч в серии «Спартак» – «Металлург». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Локомотив
Дата проведения
26 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

Спартак – Металлург Мг
Дата проведения
26 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

15 комментариев
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Авангард , мне кажется, дома и останется. А для Спартака важнейших матч, будем болеть.
+9
-3
+6
Так же хотелось бы пожелать удачи игрокам и тренерскому штабу Ска в подготовке к супер важной серии против Беларуси, именно это событие самое главное для хоккея России, а не вот эти вот ваши кубки Гагарина, плей-офф.
+5
-1
+4
Где ветераны ска😂?
+5
-3
+2
🚂🚂🚂
+2
0
+2
Хочется, конечно, верить в своих, но увиденное во всех матчах серии особым позитивом не заряжает.

В общем победы хозяевам :)
+1
0
+1
За Локомотив ! Удачи Металлургам...
+2
-1
+1
Ответ Yriy1922
Авангард , мне кажется, дома и останется. А для Спартака важнейших матч, будем болеть.
Тебе кажется
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За продолжение сенсаций!
Кто бы мог подумать перед началом плей-офф, что в одном полуфинале будет играть третья команда запада и шестая востока, а в другом четвертая команда запада и пятая востока. А ведь это вполне реально.
Просто чумовой плей-офф выдается!
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за Омск, но.. наверное отпуск, к сожалению
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Отступать некуда , вперед Авангард!
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За Магнитогорск, у "Автомобилиста" есть должок перед болельщиками , за неоконченную прошлогоднюю пьесу в противостоянии этих команд. Когда Екатеринбург был горазде ближе к выходу в следующий раунд, но не срослось. ММг повезло больше.
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