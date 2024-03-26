Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 1-3 в серии, «Спартак» против «Металлурга»
«Авангард» примет «Локомотив» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня пройдет четвертый матч в серии «Спартак» – «Металлург».
Второй раунд
- Дата проведения
- 26 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 26 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В общем победы хозяевам :)
Кто бы мог подумать перед началом плей-офф, что в одном полуфинале будет играть третья команда запада и шестая востока, а в другом четвертая команда запада и пятая востока. А ведь это вполне реально.
Просто чумовой плей-офф выдается!