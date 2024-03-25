СКА и ЦСКА не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина впервые с 2014 года – в сезон введения перекрестного плей-офф

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА и ЦСКА не дошли до третьего раунда раунда плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила со счетом 1-4 в серии.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Впервые с сезона-2013/14 СКА и ЦСКА вместе не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина. Тогда сам СКА прошел ЦСКА (4-0 в серии) в первом раунде, а затем проиграл «Локомотиву» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции

В нынешнем сезоне в КХЛ был введен формат перекрестного плей-офф, когда команды Востока и Запада встречаются между собой во втором раунде.

59 комментариев
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Нужно письмо ветеринаров СКА, безрассудное решение лиги лишило заслуженного кубка великого тренера :)
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За перекрестный!
Отныне и всегда!
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Лучший плей-офф за последнее десятилетие.
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Кубок Надежды организуйте для этих парней
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Хотели финал ЦСКА - СКА, но тут постучался Автомобилист😂

Такой формат даже интереснее получается
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Перекрёстный плейоф доставляет!
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Я думаю, что Миллер и Сечин довольны сезоном, главный соперник же провалился))
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Ответ Габорик
Нужно письмо ветеринаров СКА, безрассудное решение лиги лишило заслуженного кубка великого тренера :)
Скорее даже вредительское решение в угоду "командам с большим количеством иностранцев" (Ротенберг)
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ротенберг сказал что подаст в суд на автомобилист, и на судей
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Восток- дело тонкое, Петруха!
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Вылет ЦСКА к перекрестному по не имеет никакого отношения
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Как сезон начали, так он и пошел!
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Ответ Ванзай
Как фанат СКА с 20-летним стажем, СКАжу, что очень жаль парней но не жаль Йозе Марино. Пока он за рулём, это наша заслуженная карма. Заглатывать каждый год.
Питерских болел жалко, что приходится терпеть этот кудрявый позор на скамейке, но не тех, кто приходит на СКА-арену. Одни студенты, да фестивальщики, которым хоккей до лампочки.
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Нужно ещё, чтобы Авангард и Магнитка вылетели, чтобы остались только команды без Кубка
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Хоть иногда зло проигрывает
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ЦСКА и так в последние годы побил все рекорды.
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Страданиями йозе удовлетворен
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Перевод на перекрестный плоф и потолок делают свое дело.
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Как фанат СКА с 20-летним стажем, СКАжу, что очень жаль парней но не жаль Йозе Марино. Пока он за рулём, это наша заслуженная карма. Заглатывать каждый год.
+4
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Ответ Alex Gelaev
ротенберг сказал что подаст в суд на автомобилист, и на судей
Реально так сказал?
+5
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Возвращаем все взад!
+5
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С перекрестным плейофф наши дела стали еще хуже.Проиграли 5-й команде Востока
+5
-2
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Ввели бы перекрестный раньше, они бы и раньше не дошли. На Востоке команды борются до последнего. Здесь нет куньлуней.
+6
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+3
Можно отдельную армейскую СуперСерию разыграть.прям параллельно плей-офф
+4
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Ответ zenitka
С перекрестным плейофф наши дела стали еще хуже.Проиграли 5-й команде Востока
И это же ПРЕКРАСНО!
+3
0
+3
Ответ Ноу криминалити
Кубок Надежды организуйте для этих парней
Кстати, да, в рамках подготовки Красной машины к майской суперсерии с белорусами надо бы провести серию СКА - ЦСКА до 4 побед каждой из команд
+4
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+3
И это прекрасно! Велика хоккейная Россия!
+2
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+2
Ответ BarT
Реально так сказал?
реально!!! в интервью на матч тв сказал
+2
0
+2
Автомобилист знатно прокатили с ветерком энтузиазм Главтренера Ска ! Нужно было команду тренировать ,а он всё видео выкладывал , как сам тренируется делая по 500 бросков!
+2
0
+2
Как же по карме им воздалось чудесно
+5
-3
+2
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