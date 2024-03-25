СКА и ЦСКА не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина впервые с 2014 года – в сезон введения перекрестного плей-офф

СКА и ЦСКА не дошли до третьего раунда раунда плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Команда под руководством уступила со счетом 1-4 в серии.

проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Впервые с сезона-2013/14 СКА и ЦСКА вместе не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина. Тогда сам СКА прошел ЦСКА (4-0 в серии) в первом раунде, а затем проиграл «Локомотиву» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции

В нынешнем сезоне в был введен формат перекрестного плей-офф, когда команды Востока и Запада встречаются между собой во втором раунде.