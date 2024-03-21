СКА проигрывает 0-3 в серии впервые с 2016-го. Питерцы единственные в КХЛ отыгрались с 0-3 и победили – при Быкове в 2015-м

СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф впервые за восемь лет.

СКА под руководством уступает « » со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В третьем матче питерская команда проиграла со счетом 1:2 в овертайме.

СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф впервые с 2016 года. Тогда питерцы играли против ЦСКА в финале Западной конференции и проиграли 0-4.

В сезоне-2014/15 СКА под руководством тренера проигрывал 0-3 в серии с , но затем победил в четырех матчах подряд. Это единственный случай в истории КХЛ, когда клуб отыгрался с 0-3 в серии и победил.