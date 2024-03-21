СКА проигрывает 0-3 в серии впервые с 2016-го. Питерцы единственные в КХЛ отыгрались с 0-3 и победили – при Быкове в 2015-м
СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф впервые за восемь лет.
СКА под руководством Романа Ротенберга уступает «Автомобилисту» со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
В третьем матче питерская команда проиграла со счетом 1:2 в овертайме.
СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф КХЛ впервые с 2016 года. Тогда питерцы играли против ЦСКА в финале Западной конференции и проиграли 0-4.
В сезоне-2014/15 СКА под руководством тренера Вячеслава Быкова проигрывал 0-3 в серии с ЦСКА, но затем победил в четырех матчах подряд. Это единственный случай в истории КХЛ, когда клуб отыгрался с 0-3 в серии и победил.
А вот именно в этом году у него были более чем реальные шансы выбить очень слабый ЦСКА, но в последних матчах регулярки что-то пошло не так...)
Все команды, вышедшие в по, кроме Ска и ЦСКА начинают плей-офф друг с другом - путь регионов
У ска и цска соотвественно путь Армии(название рабочее)
В итоге две команды выходят на Ска и Цска
Далее Ротенберг играет против есмантовича в хоккей 1 на 1, на воротах Серебряков и Третьяк
Победивший выбирает себе соперника из вышедших с той сетки
В случае поражения ска или цска дается им второй шанс - меняются соперниками и играют заново полуфинал(если проиграл кто то один, то получает в соперники проигравшего из другой пары)
Если опять проиграли, то играют друг против друга один матч - кто выиграл, тот в финале
В целом желательно другим командам не обыгрывать ни ту, ни другую команду, дискредитация армии получается, а тут уже сами понимаете..
На выходе должны получить настоящий мужской финал двух равных команд, полностью контролирующих шайбу, много пасиков и голиков, приправленных кефиром с кашей
Когда счёт станет 4:0 или 4-1 и т.д. он скажет - мы знаем, что улучшить, работаем дальше...серия только начинается)))))