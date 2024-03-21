СКА проигрывает 0-3 в серии впервые с 2016-го. Питерцы единственные в КХЛ отыгрались с 0-3 и победили – при Быкове в 2015-м

Теги ЦСКА СКА Автомобилист Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф впервые за восемь лет.

СКА под руководством Романа Ротенберга уступает «Автомобилисту» со счетом 0-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В третьем матче питерская команда проиграла со счетом 1:2 в овертайме.

СКА проигрывает 0-3 в серии плей-офф КХЛ впервые с 2016 года. Тогда питерцы играли против ЦСКА в финале Западной конференции и проиграли 0-4.

В сезоне-2014/15 СКА под руководством тренера Вячеслава Быкова проигрывал 0-3 в серии с ЦСКА, но затем победил в четырех матчах подряд. Это единственный случай в истории КХЛ, когда клуб отыгрался с 0-3 в серии и победил.

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55 комментариев
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Рано радоваться ещё. Давайте дождемся вывески «Автомобилист выиграл серию 4-?» и тогда действительно отпразднуем)
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Ну и прекрасно, может кто то наконец поймёт, что ему не место на тренерском мостике.
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Ответ Птюч, Ёж.
Ну и прекрасно, может кто то наконец поймёт, что ему не место на тренерском мостике.
пусть тренит он гений)))
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Ска будут первыми, кто отыграется с 0-4, поправки уже вносятся в регламент)
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Раз два взяли, но есть нюанс
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А где интервью Ромки, психует в номере клюшки об Федотова ломает?))
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Сколько еще надо потратить миллиардов что бы Ромочка доказал что он гений и тренер
+7
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Красавцы, свердловчане! Как и Челяба! Магнитке подтянуться!
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+6
Да успокойтесь, Рома сейчас ещё матчей 50-100 НХЛ посмотрит, создаст новый план, Перед игрой скажет, что все по плану, мы поработали, все разобрали, есть понимание, как победить и перенесет серию в Питер. Он же после матча-это хоккей, так бывает... работаем дальше... все исправим, вернемся сильнее, думаем о следующем матче... осенью!!!
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Нет. В 2021 году проигрывали 0:3 в серии с ЦСКА (закончили 2:4)
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Есть полтора дня, чтобы назначить Быкова :)
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+4
да болельщикам ска не позавидуешь столько положительных отзывов на ленте. побед нет но вы держитесть
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Ответ Wise5
Да не поймет. Придумает сотню отмазок, сам в них поверит и все.
в любом случае чем больше таких поражений, тем ближе уход клоуна.
+2
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+2
Ответ Птюч, Ёж.
Ну и прекрасно, может кто то наконец поймёт, что ему не место на тренерском мостике.
Да не поймет. Придумает сотню отмазок, сам в них поверит и все.
+2
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А когда у СКА чемпионское окно закрывается?))))
+2
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+2
Отличная новость 👍хочется 4:0
+3
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Ответ Kyle Cumiskey
Рано радоваться ещё. Давайте дождемся вывески «Автомобилист выиграл серию 4-?» и тогда действительно отпразднуем)
Согласен!
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Не вижу аналогий. Ротенберг - не Быков. И никогда им не будет, хотя и Быков не идеал.
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Ответ Птюч, Ёж.
Ну и прекрасно, может кто то наконец поймёт, что ему не место на тренерском мостике.
Ты что,уходить это удел слабых и в следующем сезоне он вернётся ещё сильнее 😎
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Самый смех в том, что Ротен продавил изменение в регламенте насчёт перекрёстного плова из-за того, что надоело вылетать от ЦСКА.
А вот именно в этом году у него были более чем реальные шансы выбить очень слабый ЦСКА, но в последних матчах регулярки что-то пошло не так...)
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Вот только Рёма это не Быков. Думаю, что уже сами питерские болелы мечтают, чтобы Ротен свалил с тренерского мостика.
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Перекрестный плей-офф не оправдал ожиданий, поэтому предлагаю новую схему

Все команды, вышедшие в по, кроме Ска и ЦСКА начинают плей-офф друг с другом - путь регионов
У ска и цска соотвественно путь Армии(название рабочее)
В итоге две команды выходят на Ска и Цска
Далее Ротенберг играет против есмантовича в хоккей 1 на 1, на воротах Серебряков и Третьяк
Победивший выбирает себе соперника из вышедших с той сетки
В случае поражения ска или цска дается им второй шанс - меняются соперниками и играют заново полуфинал(если проиграл кто то один, то получает в соперники проигравшего из другой пары)
Если опять проиграли, то играют друг против друга один матч - кто выиграл, тот в финале
В целом желательно другим командам не обыгрывать ни ту, ни другую команду, дискредитация армии получается, а тут уже сами понимаете..
На выходе должны получить настоящий мужской финал двух равных команд, полностью контролирующих шайбу, много пасиков и голиков, приправленных кефиром с кашей
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Не надо здесь намекать. Две разные команды. Про тренеров и говорить нечего. Заслуженный тренер, хоккеист и надменный павлин.
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Ромку знатно потролили журналисты на прессухе! Поржал.
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Тогда и команда была на порядок сильнее нынешней, и тренер был настоящий. Ну а в этой серии, похоже, всё решено. Такой Автомобилист не остановится!
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Надо увольнять себя, встряхнуть команду. А так - ничего нового, хоть 5 как сегодня поменяй, хоть 10.
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в 2021 году против ЦСКА было 0-3 (серия закончилась 4-2). Так что впервые с 2021)))
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Ответ Alexander Firsov
да болельщикам ска не позавидуешь столько положительных отзывов на ленте. побед нет но вы держитесть
Да держаться нету больше сил! Скорее бы 4-0 и Йозэ- дооомоооой!
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Ответ Pasha_SPb
Да успокойтесь, Рома сейчас ещё матчей 50-100 НХЛ посмотрит, создаст новый план, Перед игрой скажет, что все по плану, мы поработали, все разобрали, есть понимание, как победить и перенесет серию в Питер. Он же после матча-это хоккей, так бывает... работаем дальше... все исправим, вернемся сильнее, думаем о следующем матче... осенью!!!
Неее...будет не так
Когда счёт станет 4:0 или 4-1 и т.д. он скажет - мы знаем, что улучшить, работаем дальше...серия только начинается)))))
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Ответ Декларация
Если честно....очень уже ждём))))
Во, вышло))) читаем
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