«Автомобилист» повел 3-0 в серии против СКА, выиграв 2:1 в овертайме в третьем матче

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Брукс Мэйсек Кертис Волк Хоккей

«Автомобилист выиграл третий матч в серии против СКА.

Команда тренера Николая Заварухина одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 18-й минуте дополнительного времени забил нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк с передачи Брукса Мэйсека.

Таким образом, уральский клуб ведет 3-0 в серии. В первом матче «Автомобилист» победил со счетом 3:2, во втором – 3:1.

Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Автомобилиста».

291 комментарий
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Ждем выноса тела 4-0 :)
+357
-2
+355
Видимо на следующий год перекрёстный плей-офф отменят :)
+345
-2
+343
Ротен, что с лицом?)
+308
-1
+307
Ответ VictorVallecano
Ждем выноса тела 4-0 :)
Самолетными ногами вперёд.
Раз-два-взяли!
+214
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+214
Ответ Габорик
Видимо на следующий год перекрёстный плей-офф отменят :)
Сейчас скажут, что в принципе перекрёстный плей-офф был ошибкой, виновные наказаны, матчи надо переиграть по правильной схеме.
+186
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+186
Ответ United
Комментарий удален модератором
Вся страна готова ему напихать еще)
+186
-3
+183
Я срочно требую лицо гения тренерского цеха к осмотру!!!
+141
0
+141
Праздник в стране!
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-1
+136
Жаль некому уволить бездарного мажора, который возомнил себя Скотти Боумэном. Йозе будь мужиком, подай в отставку сам.
+107
-1
+106
Звонил брат из Нальчика, сказал, что все болели за Автомобилист и пошли отмечать победу. Страна за Авто!!!!!
+85
-3
+82
Авто? давай 4ю победу и в отпуск товарищей из СКА во главе с Йозе
+75
-1
+74
Ответ rabbitd12345
Самолетными ногами вперёд. Раз-два-взяли!
Такой путь. Народ все видит. 😄
+71
0
+71
Заварухины разрывают лигу.
+66
0
+66
Ай да Заварухин! Ай да Автомобилист! Всей стране столько радости... Будто сборная страны выиграла...
+61
-1
+60
Ответ Evgeny Trifonov
Жаль некому уволить бездарного мажора, который возомнил себя Скотти Боумэном. Йозе будь мужиком, подай в отставку сам.
Когда это он мужиком был )
+58
-1
+57
Авто великолепен
+56
0
+56
Ответ Габорик
Видимо на следующий год перекрёстный плей-офф отменят :)
с полуфинала сделают )
+53
0
+53
Так их!
+49
-2
+47
Контракт с Йозе надеюсь и дальше продлят, ведь молодец весь народ радует, а это главное , ведь смысл спорта это радость болельщиков и их удовлетворение!!!
+47
-1
+46
Ответ Evgeny Trifonov
Жаль некому уволить бездарного мажора, который возомнил себя Скотти Боумэном. Йозе будь мужиком, подай в отставку сам.
Пожалуй, не соглашусь. Чем дольше будет Р-800 у руля, тем веселее.
И прекратите обзывать его мужиком)
+44
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+44
Ответ JENNINGS
Я срочно требую лицо гения тренерского цеха к осмотру!!!
Сейчас будет что-то из типа серия продолжается, дальше будем сильнее😂
+43
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+43
Да лёд просто плохой и луна в сатурне
+36
-1
+35
Авто, спасибо!!!!!!
От всей страны спасибо!
+35
0
+35
Супер!!! 👍🏼
Восток рулит!
+33
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Весь Млечный Путь сегодня рад )
+33
-1
+32
Парни, в субботу иду на 4-й матч серии. За всех за нас поддержу Авто!
+33
-1
+32
Пора менять систему плова, ска сразу в финал, остальные играют за одну путёвку
+29
0
+29
Всех поздравляю
+21
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+21
Хот-дог без булочки, горчицы и кетчупа
+20
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Авто, радость приносящее!!!
+20
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