«Автомобилист» повел 3-0 в серии против СКА, выиграв 2:1 в овертайме в третьем матче

«Автомобилист выиграл третий матч в серии против СКА.

Команда тренера одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 18-й минуте дополнительного времени забил нападающий « » с передачи Брукса Мэйсека.

Таким образом, уральский клуб ведет 3-0 в серии. В первом матче «Автомобилист» победил со счетом 3:2, во втором – 3:1.

Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Автомобилиста».