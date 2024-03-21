«Автомобилист» повел 3-0 в серии против СКА, выиграв 2:1 в овертайме в третьем матче
«Автомобилист выиграл третий матч в серии против СКА.
Команда тренера Николая Заварухина одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
Победный гол на 18-й минуте дополнительного времени забил нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк с передачи Брукса Мэйсека.
Таким образом, уральский клуб ведет 3-0 в серии. В первом матче «Автомобилист» победил со счетом 3:2, во втором – 3:1.
Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Автомобилиста».
Раз-два-взяли!
И прекратите обзывать его мужиком)
От всей страны спасибо!
Восток рулит!