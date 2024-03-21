Кубок Гагарина. СКА сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» примет «Металлург»

Теги Металлург Мг СКА Спартак Автомобилист результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

СКА сыграет с «Автомобилистом» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня «Спартак» примет «Металлург».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Автомобилист – СКА
Дата проведения
21 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Спартак – Металлург Мг
Дата проведения
21 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

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23 комментария
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Весь Млечный Путь за Автомобилист
+14
0
+14
Ответ Ноу криминалити
Весь Млечный Путь за Автомобилист
Авто уже легенды !!!! Работайте братья !!!!
+5
0
+5
Матч жизни Спартака! Надо всё забыть и выдать игру на максималках - скорости, хиты, броски и самое главное голы. Выгрызать каждый метр льда и ничего не бояться.
А мы поддержим с трибун тоже на максималках...
+6
-2
+4
За Магнитку 💪💪💪
+6
-3
+3
Только Урал!!!
+3
0
+3
Спартак или сегодня, или уже никогда в этой серии.
Авто - сделать 3:0 в серии.
+4
-2
+2
Ответ Отличник Ослов
Авто уже легенды !!!! Работайте братья !!!!
Ну еще нет. Надо Ска пройти.
Тогда будут два скальпа из трех главных толстосумов лиги.
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Матч жизни Спартака! Надо всё забыть и выдать игру на максималках - скорости, хиты, броски и самое главное голы. Выгрызать каждый метр льда и ничего не бояться. А мы поддержим с трибун тоже на максималках...
Мы поддержим с трибун… поддержим Магниточку!)
+5
-4
+1
праздника трибунам в екатеринбурге и особенно в москве.
магнитогорским постепенно начинать болеть за трактор.
жамнову найти способ вскрыть разинский автобус, ибо такому антихоккею, не место в полуфинале.
вперéд, спартак!
+3
-2
+1
За Авто🚘Топчик всей хоккейной страной ✊порадуйте ребята
+1
0
+1
Ответ Xell
Кселл за Магнитку! Вся страна за Авто))
Сегодня Спартак возьмет одну игру.
+3
-3
0
Ответ Xell
А кто третий?)
Цска же. Три главные команды, которые каждый раз достигают потолка и начинают свои подковерные игры.
0
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Ответ Caniball
Ну еще нет. Надо Ска пройти. Тогда будут два скальпа из трех главных толстосумов лиги.
А кто третий?)
0
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Ну что, наш гениальный тренер сподобится на перестройку игры или так и будет ска долбиться в стену, пропуская гол после каждой ошибки?
0
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За Автомобилист, Удачи и Победы, мы верим вы можете.
0
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За Авто и Магнитку 😎
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Прошло в общем 10 матчей второго раунда и счет 8:2 по победам в пользу востока,если так дальше пойдет думаю перекрестный плей офф на следующий сезон отменят 😂интересно как там Третьяк поживает который мечтал ска цска финал увидеть
0
0
0
Ну что Сегодня как и вчера,только Урал только победа ✌....Вперёд Магнитка, вперёд
Авто!!!!
+2
-2
0
Кселл за Магнитку! Вся страна за Авто))
+4
-4
0
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