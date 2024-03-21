Кубок Гагарина. СКА сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» примет «Металлург»
СКА сыграет с «Автомобилистом» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня «Спартак» примет «Металлург».
Второй раунд
- Дата проведения
- 21 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Счет в серии: 2-0
- Дата проведения
- 21 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
А мы поддержим с трибун тоже на максималках...
Авто - сделать 3:0 в серии.
Тогда будут два скальпа из трех главных толстосумов лиги.
магнитогорским постепенно начинать болеть за трактор.
жамнову найти способ вскрыть разинский автобус, ибо такому антихоккею, не место в полуфинале.
вперéд, спартак!
Авто!!!!