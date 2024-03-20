Кучеров набрал 1+3 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 118 очков, у Маккиннона 117, у Макдэвида 108

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Вегас Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+3 с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик и поразил пустые ворота в концовке игры с «Голден Найтс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянина признали второй звездой встречи (первой назван его партнер Брэйден Пойнт – автор дубля с победной шайбой). 

Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 118 (41+77) очков в 67 играх. «Лайтнинг» осталось провести 14 игр до завершения регулярки (Никита пропустил один матч по ее ходу). 

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 117 (42+75) очков в 69 играх, сегодня – передача в матче с «Сент-Луисом» (4:3). У «Эвеланш» в календаре осталось 13 игр. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 108 (26+82) очков в 64 играх, сегодня – 1+1 в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ). У «Ойлерс» в календаре осталось 16 игр (Коннор пропустил 2 матча по ходу регулярки). 

81 комментарий
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Меня вот удивляли тут люди пишущие: " Пусть маккинон возьмёт арт росс и хари, заслужил"
Чёрт возьми, а Кучеров типо не заслужил. Почти весь сезон в одну маску тащил полумертвую Тампу.
+111
-6
+105
Ответ Виктор Дубов
Такое ощущение что ребята из Тампы решили отпуск взять, а Никите просто об этом не сказали.
43 очка разрыв между первым и вторым бомбардиром в Тампе. Это просто космос. Кто если не он MVP
+48
-1
+47
Ай да Никита, ай да ..
Тампу с победой , Никиту с возвращением на 1 место в Арт гонке
+40
-2
+38
Невероятно.

Только что казалось что Маккиннон уходит в отрыв, а Кучеров в два прыжка съел весь отрыв и обошёл его.

Великий мастер.
+34
-2
+32
Никита, даёшь 140 и Арт Росс! Красавец! А Маки обойдутся)
+33
-4
+29
В противостоянии с двумя выдающимися канадцами он доказывает, что он лучший игрок на планете в настоящее время
+35
-7
+28
Ответ Фтемноте
Меня вот удивляли тут люди пишущие: " Пусть маккинон возьмёт арт росс и хари, заслужил" Чёрт возьми, а Кучеров типо не заслужил. Почти весь сезон в одну маску тащил полумертвую Тампу.
Такое ощущение что ребята из Тампы решили отпуск взять, а Никите просто об этом не сказали.
+29
-2
+27
Никитос везет Пойнту 43 очка, Хедману - 51, Стамескину - 56! Надеюсь, Харт получит.
+26
-3
+23
Ответ ruslanych
Никитос везет Пойнту 43 очка, Хедману - 51, Стамескину - 56! Надеюсь, Харт получит.
С отрывом самый ценный игрок своей команды, по чесноку Харт ему должны давать, а не Макам или Усатому (последний, впрочем, тормознул и рекорд Ови по заброшенным в 21 веке шайбам (65), скорее всего, не побьет)
+25
-3
+22
Первый раз в карьере Никита играет на уровне главных статодрочеров лиги по игровому времени. Почти 22 минуты (21:49) средний айс-тайм в этом сезоне. Никогда раньше за все 11 лет даже и 20 минут не набегало. Свои лучшие (пока) 128 очей выбивал с 19:57. Благо недостаточная глубина нынешнего состава Тампы вынудила использовать его, как и подобает использовать лидера своего поколения. Вот и результат. Его истинный уровень в плане статы. Уже повторил свой сезонный рекорд по шайбам. Уникум!

Жаль что Никиту снова прокатят с одной из главных наград лиги. "Кое у кого ведь Харта ещё нет". Кстати этот кое кто из трусов выпрыгивает, по 23 мин в среднем (сегодня у него 24:04) со льда не вылазит... Надеюсь хотя бы Арт Росс Куч ему не отдаст, а в голосовалках у него нет шансов.
+21
-1
+20
Как жаль,что наше последнее поколение зубров - Кучеров, Василевский, Капризов, Панарин - могут так и не сыграть в сборной на настоящих турнирах
+13
-1
+12
Ответ Mephi027
Невероятно. Только что казалось что Маккиннон уходит в отрыв, а Кучеров в два прыжка съел весь отрыв и обошёл его. Великий мастер.
И ещё игра в запасе
+14
-2
+12
В 14 матчах набрать еще 22 очка вполне реально , верим
+12
0
+12
Никита молодчик, минимум 140 надо выбить
+11
-1
+10
у Никиты, на сегодняшний день, 847( 317 + 530) за 711 матчей
+7
0
+7
Из ничего, в вязкой игре набрал 4 очка. Это не супер быстрые и многосоздающие Колорадо или Эдмонтон, тут посложнее все. Ну и по классике, Куч поучаствовал в 80% голов всей команды сегодня. Очень важная победа. Надо набирать форму к ПО.
+7
-1
+6
Ответ Олег Нуриев
почему в одну? - с Васей
Вася 2 месяца не играл в начале. Потом очень тяжело входил в сезон. И сейчас не в своих лучших кондициях находится. Просто сам Вася монстр сам по себе. И даже такой может немного тащить. Но двигателем Тампы весь сезон был именно Никита. Без него была бы совсем беда
+6
0
+6
Ответ Booligan
Как жаль,что наше последнее поколение зубров - Кучеров, Василевский, Капризов, Панарин - могут так и не сыграть в сборной на настоящих турнирах
у них,к сожелению,нет нормальных центров и это бы огорчило их еще сильнее...с защитой тоже проблемы...мы бы забивали конечно,но и нам бы клали прилично. Жаль,что центров топовых после Малкина мы так и не воспитали.
+6
0
+6
Даёшь 90 передач за сезон! Новая планка для Россиян будет.
+5
0
+5
Ответ rent56
В 14 матчах набрать еще 22 очка вполне реально , верим
9 шайб тоже реально
+4
0
+4
Ответ ars_st
В противостоянии с двумя выдающимися канадцами он доказывает, что он лучший игрок на планете в настоящее время
По крайней мере точно Самый интеллектуальный в игре
+4
0
+4
Ответ rent56
В 14 матчах набрать еще 22 очка вполне реально , верим
По мне пусть лучше у него окажется 138 и 139 но выбьет полтинник заброшенных шайб.
У игрока подобного калибра должен быть в послужном списке подобный чемп.
+3
0
+3
Куч могуч!! Может замахнуться на новый личный рекорд. Верим
+5
-2
+3
Куч давай 160 пойнтов за сезон!
+4
-1
+3
Уникальный. Так держать 👍
+3
0
+3
Стоит отметить, что партнёры к многим неожиданным пасам Никиты не были готовы в матче, что часто оборачивалось потерями...
+4
-1
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
О, а я думал, что ты уже не появишься. Даже как-то тревожно стало за тебя, не случилось ли чего. Острова опять в пролёте, ты решил здесь нагадить. Впрочем ничего другого от тебя я и не ожидал. Поплачь, может поможет
+3
0
+3
Ответ Товарищ Бразаускас
Никита, даёшь 140 и Арт Росс! Красавец! А Маки обойдутся)
Полтос еще нужен.
+3
0
+3
Помню, как почитатели талантов Маков говорили, что Никита будет только третьим. Похоже Никита с этим не согласен
+2
0
+2
«Вы лучше оцените красоту игры!»:)
+2
0
+2
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