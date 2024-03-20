Кучеров набрал 1+3 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 118 очков, у Маккиннона 117, у Макдэвида 108

Никита Кучеров набрал 1+3 с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард « » сделал ассистентский хет-трик и поразил пустые ворота в концовке игры с «Голден Найтс» (5:3) в регулярном чемпионате .

Россиянина признали второй звездой встречи (первой назван его партнер Брэйден Пойнт – автор дубля с победной шайбой).

возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 118 (41+77) очков в 67 играх. «Лайтнинг» осталось провести 14 игр до завершения регулярки (Никита пропустил один матч по ее ходу).

На втором месте идет форвард « » Нэтан Маккиннон – 117 (42+75) очков в 69 играх, сегодня – передача в матче с «Сент-Луисом» (4:3). У «Эвеланш» в календаре осталось 13 игр.

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 108 (26+82) очков в 64 играх, сегодня – 1+1 в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ). У «Ойлерс» в календаре осталось 16 игр (Коннор пропустил 2 матча по ходу регулярки).