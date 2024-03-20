Кучеров набрал 1+3 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 118 очков, у Маккиннона 117, у Макдэвида 108
Никита Кучеров набрал 1+3 с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик и поразил пустые ворота в концовке игры с «Голден Найтс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянина признали второй звездой встречи (первой назван его партнер Брэйден Пойнт – автор дубля с победной шайбой).
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 118 (41+77) очков в 67 играх. «Лайтнинг» осталось провести 14 игр до завершения регулярки (Никита пропустил один матч по ее ходу).
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 117 (42+75) очков в 69 играх, сегодня – передача в матче с «Сент-Луисом» (4:3). У «Эвеланш» в календаре осталось 13 игр.
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 108 (26+82) очков в 64 играх, сегодня – 1+1 в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ). У «Ойлерс» в календаре осталось 16 игр (Коннор пропустил 2 матча по ходу регулярки).
Чёрт возьми, а Кучеров типо не заслужил. Почти весь сезон в одну маску тащил полумертвую Тампу.
Тампу с победой , Никиту с возвращением на 1 место в Арт гонке
Только что казалось что Маккиннон уходит в отрыв, а Кучеров в два прыжка съел весь отрыв и обошёл его.
Великий мастер.
Жаль что Никиту снова прокатят с одной из главных наград лиги. "Кое у кого ведь Харта ещё нет". Кстати этот кое кто из трусов выпрыгивает, по 23 мин в среднем (сегодня у него 24:04) со льда не вылазит... Надеюсь хотя бы Арт Росс Куч ему не отдаст, а в голосовалках у него нет шансов.
У игрока подобного калибра должен быть в послужном списке подобный чемп.