«Трактор» ведет 2-0 в серии с «Динамо», выиграв 5:4 во втором матче. Шаров забил лежа с пятака на 14-й минуте овертайма

Теги Трактор Алексей Заварухин видео КХЛ Кубок Гагарина Динамо Александр П. Шаров Хоккей

«Трактор» одержал вторую победу в серии против «Динамо».

Команда тренера Алексея Заварухина выиграла со счетом 5:4 в овертайме во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на 14-й минуте овертайма в положении лежа с пятака забил нападающий «Трактора» Александр Шаров.

Таким образом, уральский ведет 2-0 в серии. В первом матче «Трактор» выиграл со счетом 4:2.

Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Трактора».

112 комментариев
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ай, красавцы Трактористы!!
🚜🚜🚜
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Просто офигенный матч получился. Ураганный темп с начала до конца, эмоции, драйв, драма. И победная забитая лежа. Я в шоке, что Трактор вообще физически не просел. Молодцы прям!
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Чёрно-белый Танкоград!
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Дай Бог чтобы выиграла та команда , которая кубок не брала !!
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Матч-красавец! Кайфанул. Какие скорости, какой накал!
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Трактор с тяжелой победой!
Заруба была знатная!
Динамики хоть и показали в отличие от омичей 🥚🥚🥚, но где-то не повезло, это хоккей.
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Трактор прямо радует какой то солидностью. неожиданно, но приятно.
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Лучший матч этого плей-офф!
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По моему, пока что, лучший матч сезона 💥 🔥
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Был супер матч!!! Загляденье!!! 💪🏻
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Очень плохо Динамо этот плей-офф проводит.
С Минском мучились, сегодня вообще слов нет.
В третьем периоде показали на что способны, но увы это только разовый всплеск пока.
Болельщиков Трактора с победой.
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Молодцы Трактористы две победы увозят тяжёлых , заслуженных из Москвы !
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Ответ headliner63
Просто офигенный матч получился. Ураганный темп с начала до конца, эмоции, драйв, драма. И победная забитая лежа. Я в шоке, что Трактор вообще физически не просел. Молодцы прям!
Шаров же сказал после матча, что сил было ещё полно!!)) Надо было конечно решать 5 на 3... Но всё равно молодцы.. С победой Челябинск!!!
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А кто-то писал, когда под конец регулярки у Трактора была серия поражений, что команде ничего не нужно, давно ждут отпуска, попилив бюджет...
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После тоскливого порнофильма в Омске посмотрел нормальный хоккей, спасибо обеим командам :)
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Челяба!
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Заварухин заварил крутую команду!
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Ответ Цель в цель
Очень рад за Торпедо!
маладэссс, только победил трактор.
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Трактор феноменально готов к плей-офф, уровень физухи и психологии запредельный.
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Ответ Валерий Асанов
....ну ничего....Динамики свое возьмут в Челябе....это даже не обсуждается....раненый зверь....он самый опасный...
не будь столь уверен. ок
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Отличная, волевая игра - уральцы рулят!
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Как три разных матча смотрели, овертайм 5 на 5 без средней зоны, это нечто…))
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Огнище, а не матч!!!
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Матч шикарный!
Эй, Кудаш, продолжай упорно ставить Коновала ,чтобы каждый матч с -4 начинать
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Воли и характера челябинцам не занимать, всё по делу, молодцы!
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Так держать!!!
Но в обороне надо построже!
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Матч просто 🔥!Трактор с победой с тяжёлой но уверенной победой!деток жалко ,плакали !😎
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Коновал второй матч подряд подарил Трактору!….спасибо Кудашову!!!
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Косплей овечкина)
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