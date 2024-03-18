«Трактор» ведет 2-0 в серии с «Динамо», выиграв 5:4 во втором матче. Шаров забил лежа с пятака на 14-й минуте овертайма

«Трактор» одержал вторую победу в серии против «Динамо».

Команда тренера выиграла со счетом 5:4 в овертайме во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на 14-й минуте овертайма в положении лежа с пятака забил нападающий « » .

Таким образом, уральский ведет 2-0 в серии. В первом матче «Трактор» выиграл со счетом 4:2.

Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Трактора».