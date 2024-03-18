«Трактор» ведет 2-0 в серии с «Динамо», выиграв 5:4 во втором матче. Шаров забил лежа с пятака на 14-й минуте овертайма
«Трактор» одержал вторую победу в серии против «Динамо».
Команда тренера Алексея Заварухина выиграла со счетом 5:4 в овертайме во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Победную шайбу на 14-й минуте овертайма в положении лежа с пятака забил нападающий «Трактора» Александр Шаров.
Таким образом, уральский ведет 2-0 в серии. В первом матче «Трактор» выиграл со счетом 4:2.
Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Трактора».
🚜🚜🚜
Заруба была знатная!
Динамики хоть и показали в отличие от омичей 🥚🥚🥚, но где-то не повезло, это хоккей.
С Минском мучились, сегодня вообще слов нет.
В третьем периоде показали на что способны, но увы это только разовый всплеск пока.
Болельщиков Трактора с победой.
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Эй, Кудаш, продолжай упорно ставить Коновала ,чтобы каждый матч с -4 начинать
Но в обороне надо построже!