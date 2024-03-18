«Локомотив» победил 7:0 «Авангард» и ведет 2-0 в серии. У команды Кравца 18 бросков за игру

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Артур Каюмов Степан Никулин Хоккей

«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Авангарда».

Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 7:0 второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» ведет 2-0 в серии.

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Степан Никулин, а тремя голевыми передачами отметился форвард Артур Каюмов.

Общая статистика по броскам в створ ворот за матч – 23:18 в пользу «Локомотива».

В первой игре «Локомотив» победил со счетом 2:1 во втором овертайме.

Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Локомотива».

Авангард – Локомотив 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Дата проведения
18 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Березкин (Каюмов)
0:2 – 31 Никулин ()
0:3 – 35 Никулин (Сергеев)
0:4 – 36 Тесанов (Красковский)
0:5 – 39 Сергеев ()
0:6 – 52 Гернат ()
0:7 – 59 Полунин ()
104 комментария
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С такой игрой и в 4 матча Локо уложится. Никитин и Локомотив заслужили кубок. Этот конечно какое то недорозумение что у Ярославля ещё нет Кубка Гагарина. Надеюсь в этом году исправят
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+70
Подобная обреченность была у «Авангарда» только в финале-2019, но тогда Хартли знал, что делать, однако игроки не могли выполнить его задание, хотя уровень позволял.
В этот раз Кравец – как многие и предсказывали – вообще не имеет понятия, как побеждать такой «Локомотив». Потеря Спунера весьма неожиданно стала фатальной. А ставить Валю-45 миллионов (Пьянова) вместо Николишина в первое звено – это ход, которому позавидовал бы даже Боумен (сарказм).
Мартынов (признаться, очень и очень нравится мне этот игрок) достоин перевода в топ-6, а его снова томят на лавке, Жафярову пора извиняться перед Билялетдиновым публично, Игумнов не готов из-за повреждения, Холодилину не хватает опыта, ну, и в полторы пары защитников серии не выигрываются.
Единственной панацеей в Ярославле станет то, чтобы «ястребы» забивали первыми сразу два гола. Верит ли кто-то в сей исход - вопрос месяца.
А реализовать такую задачу со звездочкой можно только одним оставшимся, как мне кажется, способом: бесконечно грузить шайбу на пятак и на ворота - авось залетит, ибо выигрывать у команды Никитина, нанося 18-20 бросков за матч - утопичная идея в принципе.
Большие сомнения, будто серия вернется в Омск. Впрочем, сегодня у гостей получалось практически 100% от задуманного, а хозяевам не удавалось почти ничего, потому слабая надежда может теплиться.
«Железнодорожников» с победой, сибирякам – делать выводы: проиграно всё, кроме чести.
+36
-2
+34
оборона выйграл атаку 7-0😂😂😂
+28
-7
+21
Ответ Сергей Сурков
оборона выйграл атаку 7-0😂😂😂
Неграмотность разгромила грамотность
+18
0
+18
Ответ Альфа Консалтинг
я из Омска , не являюсь ярым болельщиком Авангарда, больше слежу за НХЛ, но это было очень больно ...
Бывает, это всего лишь игра
+18
-1
+17
Давно я такого порно не смотрел …
+19
-5
+14
а что вы хотели с Валькой Пьяной кубок выиграть он даже по шайбе попасть не может и посмотрите на Кравеца он на игру смотрит как баран на ворота
+14
0
+14
25 лет назад уже было дело. Первый матч в Омске тоже четвертьфинала ЧР 1999 Торпедо Ярославль - Авангард - 6:0. Общий счет серии 3:0. Тогда нынешний тренер Локомотива Игорь Никитин был защитником Авангарда.
+14
-1
+13
Ответ Anton Kuznetsov
это кто за них болеет?
Ева Ельфи (мне рассказывали)
+15
-3
+12
На прошлой неделе был в Омске. Говорю таксисту, что Авангарду повезет если возьмет хотя бы один матч в серии. Он так весело смеялся!!! Интересно смешно ему сейчас?
+16
-4
+12
Ответ Evgeny Trifonov
С такой игрой и в 4 матча Локо уложится. Никитин и Локомотив заслужили кубок. Этот конечно какое то недорозумение что у Ярославля ещё нет Кубка Гагарина. Надеюсь в этом году исправят
Обсолютно согласен!! Мне тоже кажется, что Локо заслуживает в этом сезоне Кубок!! Не вижу слабых мест!!
+12
-1
+11
Вот тебе и оборонительный Локомотив
+9
0
+9
Нехрен ехать в Ярославль позориться.. Эта ,, команда,, оказалась пшиком, замок рухнул, карета превратилась в тыкву, кучер в крысу))
+8
0
+8
Посмотрел состав Локомотива, практически весь состав из воспитанников, первый раз такое вижу , большое уважение вашей команде и спорт школе ! - болельщик ММГ
+6
0
+6
я из Омска , не являюсь ярым болельщиком Авангарда, больше слежу за НХЛ, но это было очень больно ...
+11
-5
+6
Что то не видно комментов про ярославский автобус)))
+7
-1
+6
Локо и всех неравнодушных, с победой!
Красавцы, Даньку с сухарем!
Не расслабляться, осталось 2 победы!!!
+7
-1
+6
Локомотив - Автомобилист ФИНАЛ
+11
-5
+6
Это был не "Авангард", а "Омскгазмяс" какой-то. Как так-то?
+8
-2
+6
Ответ Вася Вася
Во все дырки! Любителям проделок Рида Буше большой привет! Понравилось?
Не спортивное поведение у Вас. Проиграли по делу. А вот вот ковыряться в грязном белье наверное это про Вас. И Локо явно не с вами.
+5
0
+5
Ярославцам удачи дальше)
+8
-3
+5
Про Аву нет желания высказываться, а Локомотив молодцы, команда с потрясающим кпд. Шикарно! 👍
+6
-1
+5
Последний сезон Кравеца. С таким тренером кубки не выигрывают
+6
-1
+5
Ответ Варлампий Варлампий
омичи неожиданно совсем никакие
Ну не знаю, для меня было все очевидно ещё перед серией. Там достачно было посмотреть как Локо с конями рубился, чтобы понять что шансов нет😬
+5
-1
+4
Из оставшихся команд в по, Локо выглядит самым мощным и сбалансированным. Кубок и возьмут по итогу. ( болельщик ЦСКА)
+5
-1
+4
Сегодня играла одна команда - Локомотив, от Авангарда, вышла только форма!!! Ярославль с заслуженной победой!!!
+4
0
+4
С победой, Ярославль!💪🚂
Не расслабляться только. Но Авангард какой-то к моему шоку просто никакущий. Видно, в раздевалке что-то совсем плохо, у тренера глаза потерянные какие-то, а игроки, такое ощущение, что номер отбывают, ждут отпуск и отставку.
+4
0
+4
Проигрывать дома 0-7 в каком бы ни были состоянии, это исторический позор...
+5
-1
+4
Ответ Sv11775
Что то не видно комментов про ярославский автобус)))
Давай я напишу.
Я желал и желаю удачи в этой серии Локо.
Но не смотря на счет 0:7 - xg в этом матче 1,49 на 1,21.
У Локо при xg 1,21 - залетело 7. Это аномалия просто.
+3
0
+3
######## позорище! Ни игры, ни характера. Такому Авангарду в Омск лучше не возвращаться.
+4
-1
+3
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