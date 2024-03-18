«Локомотив» победил 7:0 «Авангард» и ведет 2-0 в серии. У команды Кравца 18 бросков за игру
«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Авангарда».
Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 7:0 второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» ведет 2-0 в серии.
В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Степан Никулин, а тремя голевыми передачами отметился форвард Артур Каюмов.
Общая статистика по броскам в створ ворот за матч – 23:18 в пользу «Локомотива».
В первой игре «Локомотив» победил со счетом 2:1 во втором овертайме.
Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Локомотива».
- Дата проведения
- 18 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
В этот раз Кравец – как многие и предсказывали – вообще не имеет понятия, как побеждать такой «Локомотив». Потеря Спунера весьма неожиданно стала фатальной. А ставить Валю-45 миллионов (Пьянова) вместо Николишина в первое звено – это ход, которому позавидовал бы даже Боумен (сарказм).
Мартынов (признаться, очень и очень нравится мне этот игрок) достоин перевода в топ-6, а его снова томят на лавке, Жафярову пора извиняться перед Билялетдиновым публично, Игумнов не готов из-за повреждения, Холодилину не хватает опыта, ну, и в полторы пары защитников серии не выигрываются.
Единственной панацеей в Ярославле станет то, чтобы «ястребы» забивали первыми сразу два гола. Верит ли кто-то в сей исход - вопрос месяца.
А реализовать такую задачу со звездочкой можно только одним оставшимся, как мне кажется, способом: бесконечно грузить шайбу на пятак и на ворота - авось залетит, ибо выигрывать у команды Никитина, нанося 18-20 бросков за матч - утопичная идея в принципе.
Большие сомнения, будто серия вернется в Омск. Впрочем, сегодня у гостей получалось практически 100% от задуманного, а хозяевам не удавалось почти ничего, потому слабая надежда может теплиться.
«Железнодорожников» с победой, сибирякам – делать выводы: проиграно всё, кроме чести.
Красавцы, Даньку с сухарем!
Не расслабляться, осталось 2 победы!!!
Не расслабляться только. Но Авангард какой-то к моему шоку просто никакущий. Видно, в раздевалке что-то совсем плохо, у тренера глаза потерянные какие-то, а игроки, такое ощущение, что номер отбывают, ждут отпуск и отставку.
Я желал и желаю удачи в этой серии Локо.
Но не смотря на счет 0:7 - xg в этом матче 1,49 на 1,21.
У Локо при xg 1,21 - залетело 7. Это аномалия просто.