«Локомотив» победил 7:0 «Авангард» и ведет 2-0 в серии. У команды Кравца 18 бросков за игру

«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Авангарда».

Команда тренера выиграла со счетом 7:0 второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» ведет 2-0 в серии.

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий , а тремя голевыми передачами отметился форвард .

Общая статистика по броскам в створ ворот за матч – 23:18 в пользу « ».

В первой игре « » победил со счетом 2:1 во втором овертайме.

Третий матч серии состоится 20 марта на домашней площадке «Локомотива».