Ротенберг про отмену шайбы Бардакова «Автомобилисту»: «Защитник соперника толкал нашего игрока. Весь сезон такие голы засчитывались»

Роман Ротенберг остался недоволен отменой гола Захара Бардакова «Автомобилисту».

– Первый матч с «Торпедо» тоже проиграли. Есть ли общая симптоматика? Может быть долгие паузы сказываются на тонусе?

– Нельзя сравнивать с «Торпедо» – что прошло, то прошло. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче прошлой серии. Есть что улучшить.

Нельзя ошибаться – сами себе привезли три гола. Сами себе забили. Но и сами забили хорошие голы, один отменили.

Не понимаю, что там произошло. Защитник соперника толкал нашего игрока. Весь сезон такие голы засчитывались, а сегодня отменили. Но судьям виднее, они профессионалы.

Нам нужно больше забивать, создали много хороших моментов. « » – сильный соперник, хорошая команда. Там мастеровитые ребята – им нельзя давать много пространства.

Разберем и улучшим. Готовимся к следующей игре, надо брать ее, – сказал главный тренер после поражения со счетом 2:3.

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