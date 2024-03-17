Ротенберг про отмену шайбы Бардакова «Автомобилисту»: «Защитник соперника толкал нашего игрока. Весь сезон такие голы засчитывались»

Теги СКА Автомобилист Торпедо судьи КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг остался недоволен отменой гола Захара Бардакова «Автомобилисту».

– Первый матч с «Торпедо» тоже проиграли. Есть ли общая симптоматика? Может быть долгие паузы сказываются на тонусе?

– Нельзя сравнивать с «Торпедо» – что прошло, то прошло. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче прошлой серии. Есть что улучшить.

Нельзя ошибаться – сами себе привезли три гола. Сами себе забили. Но и сами забили хорошие голы, один отменили.

Не понимаю, что там произошло. Защитник соперника толкал нашего игрока. Весь сезон такие голы засчитывались, а сегодня отменили. Но судьям виднее, они профессионалы.

Нам нужно больше забивать, создали много хороших моментов. «Автомобилист» – сильный соперник, хорошая команда. Там мастеровитые ребята – им нельзя давать много пространства.

Разберем и улучшим. Готовимся к следующей игре, надо брать ее, – сказал главный тренер СКА после поражения со счетом 2:3.

КХЛ об отмене гола Бардакова «Автомобилисту»: «Атакующий игрок врезается во вратаря, блокировка»

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46 комментариев
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Никто его не толкал. Там ещё 2 минуты должны быть за атаку вратаря
+82
-5
+77
Весь сезон засчитывались . Хватит , поиграли в балет ска. Теперь будет все по правилам . Достал этот середняк всю
Лигу уже .
+64
-9
+55
Начал ныть мамкин тренер.
+44
-1
+43
Ответ vadim 1980
Никто его не толкал. Там ещё 2 минуты должны быть за атаку вратаря
Ну это вы, батенька, хватили! Там жизнь ротенбуржца на миллиметрах висела - какое удаление?!
+34
-2
+32
как он достал тошнит от этой команды
+18
-1
+17
Ответ vadim 1980
Никто его не толкал. Там ещё 2 минуты должны быть за атаку вратаря
Согласен
+19
-3
+16
Ответ Andrewxyz
Начал ныть мамкин тренер.
Не,Папинькин сынок. Так вернее будет....
+14
-1
+13
Хватит ныть, будь мужиком. Принимать нужно
поражение достойно...
ХотЯ я думаю тебе это не дано. 🤑
+13
0
+13
Грицук если бы захотел в легкую бы объехал
+11
0
+11
Началось… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+13
-3
+10
Автомобилист. Екатеринбург. Болеем,ждем. Ротенберг будет разбит! Победа будет за правдой!
+9
0
+9
Ответ Артем Галкин
Автомобилист. Екатеринбург. Болеем,ждем. Ротенберг будет разбит! Победа будет за правдой!
Вся страна с вами :)
+7
0
+7
Вашего игрока никто не толкал ,он самостоятельно на вираже врезался во вратаря Автомобилиста в площади ворот -это нарушение -Правило 183 пункт 3 - удаление полевого игрока на две минуты -судьи вашу команду пожалели !
+7
0
+7
даже я долго думал, чтобы придумать, чтобы прокомментировать то, что он придумает в очередной раз.
+7
-1
+6
Ну ручные тг каналы, уже подхватили эту тему))
+6
-2
+4
теперь на колене игрока ска шрам на всю жизнь от шлема аликина
+4
0
+4
Ответ Олег В.
Ну это вы, батенька, хватили! Там жизнь ротенбуржца на миллиметрах висела - какое удаление?!
Да, грицука чуть не убили, роме в душу наплевали, но ни папы, ни Миллера рядом не оказалось. Как же так? Рому подвели.
+4
0
+4
Думаю, защитника автомобилиста за это дисквалифицируют за это, а вратаря накажут за то что помешал игроку СКА.
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опять включил режим чушпана
+3
0
+3
Если вратарь выжил, воздействия со стороны игрока не было! Меняйте регламент! ;)
+3
-1
+2
В Питере ныть, в Питере ныть....
Ну это классика)))
+2
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+2
Ротенберг про отмену шайбы Бардакова «Автомобилисту»: что за бардак?
+3
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достали уже с этим финном, он что пуп земли?
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РР-чтооо?? халява закончилась что ли???как так то?Всегда обычно прокатывало...
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защ не трогал вообще напа. что за бред
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Учите правила, Боря, учите.
+1
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Старые песни о главном.Если бы Серебру так прилетело,то точно бы письмо написал.Ну ничего не меняется в этом человеке.
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Осталось три игры у СКА)))
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Ответ Ravil Tazh
Да, грицука чуть не убили, роме в душу наплевали, но ни папы, ни Миллера рядом не оказалось. Как же так? Рому подвели.
Жизнь - боль!
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Ответ Andrewxyz
Начал ныть мамкин тренер.
Мамкин музыкант , сальфеджио Мэн )
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