Ротенберг о травме Никишина: «Месси уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. Мы будем побеждать командой»

Теги СКА травмы Барселона Лионель Месси Ла Лига КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Интер Майами Александр Никишин Хоккей

Роман Ротенберг высказался об уходе Лионеля Месси, говоря о травме капитана СКА.

Защитник СКА Александр Никишин из-за травмы пропустит первый матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом», который состоится 17 марта.

– Он в хорошем состоянии – восстанавливается и готовится. Хоккей – жесткая мужская игра, поэтому идем вперед.

Наш мужской поход продолжается. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.

– Кого видите вместо Никишина? Кто будет выполнять его функции?

– В «Барселоне» играл Месси – он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра.

Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг часто срывается на хоккее: обзывает тренеров, бьет соперников и даже судей

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46 комментариев
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Почему он говорит про футбол вечно? Он же в нем не шарит.
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Ответ Nogoi89
Почему он говорит про футбол вечно? Он же в нем не шарит.
Что мешает ему посмотреть 800 матчей и начать разбираться в футболе)
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Кто скажет ему про Барселону?..
+30
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Йозе ушёл, а Марино остался...
+20
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+17
Как это технически происходит? Кто за ним все время ходит и задает вопросы, помогая генерировать эти тонны бреда?
+12
0
+12
Ответ StrangeBird
Кто скажет ему про Барселону?..
Что Барселона в прошлом году взяла Ла Лигу без Месси?)
+15
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+9
Смешались в кучу барса, месси, йозе Марино, никишин, миллер, блокада Ленинграда и медийная хоккейная лига, при этом всём ска побил очередной рекорд по количеству рекордов.
+10
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Да, видели твою истерику в медиалиге. Хоккей игра мужская, только тебе там не место. Ведёшь себя, как девица.
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Ответ Booligan
Потому что в отличие от хоккея в футболе у нас в стране вообще никто не шарит и его дурь сливается на фоне дури от Мостовых и прочих фриков
Мостовой играл в футбол и понимает его. Бред он несёт только про тренерскую профессию и все, что с этим связано. Он не говорит о Хоккее.
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Албанцы уехали, а Рома продолжает махать клюшкой...
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Второй пост подряд!!!! Ни слова про блокаду, ветеранов и Миллера)))
Начинают возникать вопросики,,,,,,,))))))
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месси с детства тренировался и тренировали по конспектам ромы ротенберга
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Ответ Nogoi89
Почему он говорит про футбол вечно? Он же в нем не шарит.
Чтобы Спортс мог эту новость и в раздел Хоккей, и в раздел Футбол засунуть)
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Чел думает, что он Йозе Марино, но на деле - Роман Роттенберг
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Процитирую мем: "Чего, ##### ?! "
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Ответ jindos
Как это технически происходит? Кто за ним все время ходит и задает вопросы, помогая генерировать эти тонны бреда?
Да он похоже сам записывает и рассылает.
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Есть не хорошее ощущение что у него есть какая-то тяга к футболу, как бы главным тренером футбольной сборной не захотел стать.
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Я не понял, это он завуалированно "Барселону" клоунами назвал, а Месси - циркачом?
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Только не рассказывайте Ромычу о вчерашнем матче с Наполи. А то во все тяжкие…
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Ответ Иван Лапин
Смешались в кучу барса, месси, йозе Марино, никишин, миллер, блокада Ленинграда и медийная хоккейная лига, при этом всём ска побил очередной рекорд по количеству рекордов.
Еще они «подвиги» делают, выполняю обычную работу, за которую им платят)
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Ответ Иван Лапин
Смешались в кучу барса, месси, йозе Марино, никишин, миллер, блокада Ленинграда и медийная хоккейная лига, при этом всём ска побил очередной рекорд по количеству рекордов.
действуя по системе
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"У нас командная игра".. Ромка, ты в каком виде спорта главный тренер команды? Чудо ты кудрявое!!
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Ответ We_ll
Что Барселона без Месси 2 года из группы в ЛЧ выйти не могла…
С Куманами, Лянгле, Брейтуэйтами, Пьяничами, Тринкау и вечными лазаретчиками Юмтити, Дембеле и Фати, прости меня, даже Месси был бы бессилен))
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Ответ NartApsua
Что Барселона в прошлом году взяла Ла Лигу без Месси?)
Что Барселона без Месси 2 года из группы в ЛЧ выйти не могла…
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Это где Барселона продолжает побеждать? Или 3 место в таблице он считает успехом, и один чемпионат за 3 года
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Ответ Isay1609
Что мешает ему посмотреть 800 матчей и начать разбираться в футболе)
Только если матчей МЛС!
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Ответ Isay1609
Что мешает ему посмотреть 800 матчей и начать разбираться в футболе)
Лучше бы он посмотрел 800 боев по боксу и стал бы сам участвовать
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Ответ Nogoi89
Почему он говорит про футбол вечно? Он же в нем не шарит.
Ему брат рассказывал. Тот тоже 800 матчей посмотрел. Со скамейки.
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Месси уехал, а клоуны остались.
Финская пословица
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И даже Йозе Марино из Барселоны уехал ...
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