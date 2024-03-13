Ротенберг о травме Никишина: «Месси уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. Мы будем побеждать командой»
Роман Ротенберг высказался об уходе Лионеля Месси, говоря о травме капитана СКА.
Защитник СКА Александр Никишин из-за травмы пропустит первый матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом», который состоится 17 марта.
– Он в хорошем состоянии – восстанавливается и готовится. Хоккей – жесткая мужская игра, поэтому идем вперед.
Наш мужской поход продолжается. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.
– Кого видите вместо Никишина? Кто будет выполнять его функции?
– В «Барселоне» играл Месси – он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра.
Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Ротенберг часто срывается на хоккее: обзывает тренеров, бьет соперников и даже судей
Начинают возникать вопросики,,,,,,,))))))
Финская пословица