Кубок Гагарина. Минское «Динамо» принимает московское «Динамо» при 2-3 в серии

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Минское «Динамо» принимает московское в 6-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Первый раунд

Динамо Минск – Динамо Москва 1:0 (1 период)
Дата проведения
12 марта, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Анас ()

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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98 комментариев
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Не знаю как будет сегодня, но очень ровная и близкая серия. 3-3 это было бы справедливо, а там уже как повезет. Только Минск и только победа
+33
-2
+31
Минск даёшь равный счёт в серии!✊🏻
+37
-9
+28
За Минское Динамо, Удачи и Победы.
+24
-5
+19
За классный матч, обе команды приятные
+15
-1
+14
Даже, если пройдём минчан,то с такой игрой делать нечего дальше. И самое обидное,что ТШ во главе с Кудашовым оставят ещё на какой-то срок. Хотя третий сезон одно и то же.
+12
-1
+11
В Минске хорошее пиво.
+10
-1
+9
Победы минским хоккеистам!
+12
-4
+8
Очень трудно сегодня на кого то ставить победа как воздух нужна обеим командам ну а повезёт тому кто больше её хочет
+8
0
+8
Я, конечно, не против сходить на седьмой матч серии (нерв, накал, развязка, да и просто классное времяпрепровождение на арене), но лучше не надо.

Кстати, в истории КХЛ только три раза не было седьмых игр в первом раунде — 2010, 2017 и 2021 по-моему.
+9
-2
+7
Главное чтобы все к игре восстановились. Эксперты говорят, что у нас есть преимущество какое то, но не знаю, как и все матчи серии, все начинается с чистого листа. Слишком много внимания сейчас к команде, приятно, что все с разных регионов поддерживают, но для наших лучше наоборот тишина.
+6
0
+6
Если Минск сегодня сравняет, большая вероятность, что заберут серию
Главное - не удаляться
Московское Динамо - это большинство
+8
-2
+6
Ответ Volzhanin - 34
Даже, если пройдём минчан,то с такой игрой делать нечего дальше. И самое обидное,что ТШ во главе с Кудашовым оставят ещё на какой-то срок. Хотя третий сезон одно и то же.
Не будем ничего загадывать, все игры идут на тоненького, мании величия никакого нет, одна ошибка может исход игры решить. Трактористы уже отдыхают, Кудашеву и команде это надо понимать, и не доводить до седьмой игры. Там уже точно тогда моральное преимущество на стороне Минска будет.
+10
-5
+5
Вся Россия сегодня за минчан!
+12
-7
+5
Давай Мынск !!!! 🚜
+8
-3
+5
Ответ Вольфсбург
Там будет тогда повторение с Торпедо, если что то хотят и дальше то нечего затягивать.
Привет! Ты знаешь Крикунов В.В перед началом серии ставил на победу Динамо Москва в серии со счётом 4:2?
+7
-2
+5
Ответ vzi
Я, конечно, не против сходить на седьмой матч серии (нерв, накал, развязка, да и просто классное времяпрепровождение на арене), но лучше не надо. Кстати, в истории КХЛ только три раза не было седьмых игр в первом раунде — 2010, 2017 и 2021 по-моему.
Там будет тогда повторение с Торпедо, если что то хотят и дальше то нечего затягивать.
+7
-2
+5
Ответ amur.
Никому не повезёт)) ... будет как вчера... на крайняк послезавтра будет как вчера... как в песне Если вновь не будет как вчера Послезавтра будет как вчера Будет как вчера, будет как вчера Победят друг друга ... (шутка)
"Ты прям певец, Муслим Кабзон!")))
+7
-2
+5
Ответ Валерий Асанов
...шансы сводятся к нулю,то что Москвичи заберут шестую игру... ой как тяжело будет в гостях...надо было все решать в пятой игре...
Валера, как твои панические настроения надоели.( Назови мне хоть одну причину чем Минск сильнее Москвы? Я вижу равных соперников, даже главные тренера приблизительно одного уровня. Решаться будет в отдельных эпизодах, а точнее кто совершит ошибку. Когда Москва вырывала победы в третьих периодах, все воспринимали как должное. Победит Минск, так тому и быть!
+8
-3
+5
Ответ александр красноярский
Минск размажит Москву
У нас население Москвы, как почти население всей РБ, так что не получиться!)
+9
-5
+4
Ответ КЕША
На своем поле Минск с первых минут ломанутся забивать. Не зевнуть бы.
Главное, чтобы Гусик играл, как в регулярке. Тогда даже зевнув всегда будет шанс отыграться.
+7
-3
+4
Ответ Вольфсбург
Не будем ничего загадывать, все игры идут на тоненького, мании величия никакого нет, одна ошибка может исход игры решить. Трактористы уже отдыхают, Кудашеву и команде это надо понимать, и не доводить до седьмой игры. Там уже точно тогда моральное преимущество на стороне Минска будет.
Да оно изначально на их стороне. Потому что их никто фаворитами не считал. А Кудашов просто-напросто не знает,что делать,когда что-то идёт не так. Скептически относился к его назначению к нам. Надеюсь,что его не продлят по окончании сезона. Нужен харизматичный тренер,а не моргающий глазами. Но это вопросы к руководству. Они не ставят задачи выиграть Кубок Гагарина.
+4
0
+4
Надеюсь минчане повторят прошлогодний подвиг Флориды, которая уступая в серии 1-3, вышибла Бостон из Кубка Стенли.
+6
-2
+4
Ответ Кино Музыка
В Минске хорошее пиво.
Кстати вот - нет.
Оно послевкусием сладит, а не должно.
Это говорит о дешевом солоде и хмеле.
+4
-1
+3
Ответ Владимир Никаноров
Привет! Ты знаешь Крикунов В.В перед началом серии ставил на победу Динамо Москва в серии со счётом 4:2?
Привет, Владимир! А где ставил, я тоже туда зайду!))) Хотелось бы чтобы предсказания Васильевича сбылись!
+5
-2
+3
Ответ Caniball
Кстати вот - нет. Оно послевкусием сладит, а не должно. Это говорит о дешевом солоде и хмеле.
Надеюсь прочтут и исправят)
+3
0
+3
Пускай будет седьмая игра. Минск играет на равных . Так логичнее будет .
+4
-1
+3
Жду победы сегодня от Минчан ,что бы посмотреть седьмой матч в Москве !
+4
-1
+3
Ответ Вольфсбург
Привет, Владимир! А где ставил, я тоже туда зайду!))) Хотелось бы чтобы предсказания Васильевича сбылись!
А ещё он сказал что до финала кубка точно дойдут а там как карта ляжет комментарий на ленте от 17 февраля
+3
-1
+2
Ответ КЕША
Топ клубы КХЛ и РФ по вкладу в развитие хоккея и воспитании выдающихся мастеров , на мой субъективный взгляд , по алфавиту: Авангард, Автомобилист, Ак барс, Витязь, Дизелист Пенза, Динамо Минск, Динамо Москва, ХК Крылья Советов, Лада , Локомотив(Ярославль), Металлург Магнитогорск, Металлург Новокузнецк, Салават Юлаев, Северсталь, Спартак, Торпедо НН, Трактор, Химик Воскресенск, ЦСКА. В этот список добавил бы ДЮСШ Белые Медведи , ДЮСШ Русь - откуда черпает ска своих будущих воспитанников.
😂😂😂
+7
-5
+2
Вполне вероятен седьмой матч. Квартальнов создал очень крепкую команду.
+3
-1
+2
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