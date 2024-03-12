Кубок Гагарина. Минское «Динамо» принимает московское «Динамо» при 2-3 в серии
Минское «Динамо» принимает московское в 6-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.
Первый раунд
- Дата проведения
- 12 марта, 19.30, «Арена-Минск»
- 1:0 – 4 Анас ()
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кстати, в истории КХЛ только три раза не было седьмых игр в первом раунде — 2010, 2017 и 2021 по-моему.
Главное - не удаляться
Московское Динамо - это большинство
Оно послевкусием сладит, а не должно.
Это говорит о дешевом солоде и хмеле.