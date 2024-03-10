Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Салават», московское «Динамо» сыграет с минским
«Трактор» примет «Салават» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня состоится пятый матч серии между московским «Динамо» и минским «Динамо».
Первый раунд
- Дата проведения
- 10 марта, 14.30, «Арена Трактор»
Счет в серии: 3-2
- Дата проведения
- 10 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Минску, как бы всё не закончилось, хочется пожелать сохранить нынешний костяк и ДВК.При таком отличном поколении белорусов, осталось только воспользоваться привелегией безлимита и уже провести долгожданную сильную регулярку закончив с верхним посевом как Спартак, чтобы при перекрёстном плей-офф, имея возможность избежать двух армейцев, бороться за финал конференции.У белорусов в нынешних условиях всё для этого есть.Состав точно можно набрать сильнее чем у того же московского Динамо
В случае с Уфой ранний вылет будет ещё более обидным.Объективно СЮ при Козлове проводит самые ровные регулярки с быковского чемпионсконо сезона и 2 год подряд отлетать со 2 и 3 посева соответственно, да ещё не от топ-клубов, слишком сильный удар для одного из самых хоккейных регионов России.Да и у СЮ в отличие от Авто есть реальные шансы против СКА во 2 раунде.Так что 7 матч в серии будет справедлив.Челябинск и близко не играет так как позволяет его подбор исполнителей и я не хочу чтобы шальной проход Уфы стал индульгенцией для такого слабого тренера как Заварухин к продолжению работы, ибо при хорошем ГТ Трактор должен входить в пул фаворитов на КГ, показывая привлекательный хоккей минимум на уровне Спартака/Северстали/прошлосезонного Торпедо, максимум на уровне самого себя белоусовских сезонов 2011-2013
Всем приятного хоккейного дня и просмотра
Буду рад пойти на Уфа Арену 12го.💚
Они же не могут друг без друга.
Парни соберитесь!!!!
Никаких шансов не было и тем более нет.
Сегодня Динамо Московское обыграет Минск и минусы неадекватов не помогут им победить.
Но, конечно, Минск заслуживает самых добрых слов и им просто не повезло, что они играют с Московским Динамо в первом круге.
Что касается серии Трактор и Салават, то здесь шансы равны.
На мой взгляд, Салават не показывает ту игру которую может. Так что многое в ногах и руках именно игроков Уфы.
Момент истины для команды.
Повторение финала 2013!!!