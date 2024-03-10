Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Салават», московское «Динамо» сыграет с минским

Теги Салават Юлаев Трактор результаты матчей Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Трактор» примет «Салават» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня состоится пятый матч серии между московским «Динамо» и минским «Динамо». 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Трактор – Салават Юлаев
Дата проведения
10 марта, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
10 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как нейтральному зрителю не хочется чтобы обе серии заканчивались к тому же Минск и Уфа по игре не заслуживают свои 1:4 и 2:4.Те кто смотрит матчи не удивились бы будь счета противоположные
Минску, как бы всё не закончилось, хочется пожелать сохранить нынешний костяк и ДВК.При таком отличном поколении белорусов, осталось только воспользоваться привелегией безлимита и уже провести долгожданную сильную регулярку закончив с верхним посевом как Спартак, чтобы при перекрёстном плей-офф, имея возможность избежать двух армейцев, бороться за финал конференции.У белорусов в нынешних условиях всё для этого есть.Состав точно можно набрать сильнее чем у того же московского Динамо
В случае с Уфой ранний вылет будет ещё более обидным.Объективно СЮ при Козлове проводит самые ровные регулярки с быковского чемпионсконо сезона и 2 год подряд отлетать со 2 и 3 посева соответственно, да ещё не от топ-клубов, слишком сильный удар для одного из самых хоккейных регионов России.Да и у СЮ в отличие от Авто есть реальные шансы против СКА во 2 раунде.Так что 7 матч в серии будет справедлив.Челябинск и близко не играет так как позволяет его подбор исполнителей и я не хочу чтобы шальной проход Уфы стал индульгенцией для такого слабого тренера как Заварухин к продолжению работы, ибо при хорошем ГТ Трактор должен входить в пул фаворитов на КГ, показывая привлекательный хоккей минимум на уровне Спартака/Северстали/прошлосезонного Торпедо, максимум на уровне самого себя белоусовских сезонов 2011-2013
Всем приятного хоккейного дня и просмотра
+22
-7
+15
Победы Трактору при своих зрителях! Удачи Минску, не надо ничего бояться!
+18
-5
+13
В следующем раунде было бы интересно посмотреть на Трактор!)))
+15
-3
+12
Салават соберись, игроки Салавата непозорьтесь вы сильнее, чем есть.
+13
-1
+12
удачи и победы Салавату!
+12
-5
+7
За Минск и Челябинск! Удачи! 🏒
+14
-7
+7
Ответ hunterSPb
За Минск! Удачи и победы!
Минск норм.играет...заслужил 7матч
+6
0
+6
За Трактор и Динамо Минск, Удачи и Победы.
+10
-4
+6
ЗЕЛЁНЫЕ УДАЧИ ВАМ
Буду рад пойти на Уфа Арену 12го.💚
+9
-3
+6
Трактору удачи🚜💪🤘🏼
+11
-6
+5
Поддержу Салават, пускай в седьмом матче две достойные команды решат свой спор. И за Минск.
+8
-3
+5
с начала серии СЮ -ТРК ни одна команда не выигрывала два матча к ряду, хотелось бы увидеть камбэк от СЮ💚
+7
-2
+5
Думается, что одни зеленые отправятся к другим зеленым.
Они же не могут друг без друга.
+12
-8
+4
Трактору сегодня только победы и без травм!!!
+9
-5
+4
За Минск и Салават!!!
+7
-3
+4
Юлаевцы только победы сегодня!!!!
Парни соберитесь!!!!
+7
-3
+4
Салават Юлаев,станцевав на краю пропасти заберёт матч и дома заберёт серию!✊🏻
+8
-4
+4
Я надеюсь что Бразильский хоккей жив.... Ребята докажите что вы сильнее и пусть игра станет интересней У нас две игры...
+4
0
+4
За Салават! Момент истины настал. Верим!
+7
-4
+3
За Минск! Удачи и победы!
+7
-4
+3
Сучков, Кузьмин сегодня особая миссия у вас! Ещё добавьте команде скорости, агрессии в прессинге. Цулыгин старший, скажи на предматчевом собрании больше, чем обычно, нужно добавить команде уверенности!
+4
-1
+3
За минчан и трактористов!
+11
-8
+3
Ответ mr.tswetkov2015
В следующем раунде было бы интересно посмотреть на Трактор!)))
В следующем сезоне посмотрите...
+5
-3
+2
Как бы хорошо не играл бы Минск и как бы некоторым не казалось, что у Минска были и есть шансы пройти в следующий круг…

Никаких шансов не было и тем более нет.

Сегодня Динамо Московское обыграет Минск и минусы неадекватов не помогут им победить.

Но, конечно, Минск заслуживает самых добрых слов и им просто не повезло, что они играют с Московским Динамо в первом круге.

Что касается серии Трактор и Салават, то здесь шансы равны.

На мой взгляд, Салават не показывает ту игру которую может. Так что многое в ногах и руках именно игроков Уфы.
+3
-1
+2
За Салават Юлаев !
Момент истины для команды.
+1
0
+1
Думаю, дома ”Трактор” предложит максимально силовой хоккей и за счет этого выиграет. Плюс высокая мотивация — не возвращаться в Уфу. Хотя там недалеко ехать. ;)
+8
-7
+1
Ответ bot is SPb
я так понял из спитча люблю УФУ и Белорусов, недолюбливаю Трактор и ненавижу Роман Борисыча, еще и приятного чего то пожелал😂😂
Еще принизил Авто
+2
-1
+1
Победы Салавату, но если сегодня снова второе-третье звено ничего не покажет, а Самонов не будет выручать, то ловить в этой серии нечего. На одной первой тройке соперник не обыгрывается.
+2
-1
+1
Динамо-Трахтор
Повторение финала 2013!!!
0
0
0
🚜💪💪
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий