Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Салават», московское «Динамо» сыграет с минским

«Трактор» примет «Салават» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня состоится пятый матч серии между московским «Динамо» и минским « ».

Первый раунд

Счет в серии: 3-2

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ